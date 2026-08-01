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Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве

Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве - 01.08.2026 Украина.ру

Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-01T18:02

2026-08-01T18:02

2026-08-01T18:02

сво

спецоперация

россия

одесса

вооруженные силы украины

николаев

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В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены:🟥 в порту Одесса – резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ;🟥 в порту Николаев – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.31 июля Минобороны России опубликовало видео новых ударов по трём украинским судам. Подробнее в материале Минобороны показало кадры ударов по трём украинским судамБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, одесса, вооруженные силы украины, николаев