Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве - 01.08.2026 Украина.ру
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Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве
Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве - 01.08.2026 Украина.ру
Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве
В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-01T18:02
2026-08-01T18:02
сво
спецоперация
россия
одесса
вооруженные силы украины
николаев
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В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены:🟥 в порту Одесса – резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ;🟥 в порту Николаев – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.31 июля Минобороны России опубликовало видео новых ударов по трём украинским судам. Подробнее в материале Минобороны показало кадры ударов по трём украинским судамБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, одесса, вооруженные силы украины, николаев
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины, Николаев

Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве

18:02 01.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ
В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены:
🟥 в порту Одесса – резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ;
🟥 в порту Николаев – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
31 июля Минобороны России опубликовало видео новых ударов по трём украинским судам. Подробнее в материале Минобороны показало кадры ударов по трём украинским судам
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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18:02Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве
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