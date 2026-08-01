Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве
В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ
В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены:
🟥 в порту Одесса – резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ;
🟥 в порту Николаев – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
31 июля Минобороны России опубликовало видео новых ударов по трём украинским судам. Подробнее в материале Минобороны показало кадры ударов по трём украинским судам
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
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