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Как Гитлер "кинул" бандеровцев. 85 лет с момента создания Дистрикта Галичина

Как Гитлер "кинул" бандеровцев. 85 лет с момента создания Дистрикта Галичина - 01.08.2026 Украина.ру

Как Гитлер "кинул" бандеровцев. 85 лет с момента создания Дистрикта Галичина

Дистрикт Галичина (или Галиция) – отдельный район Генерал-губернаторства, т.е. не включённой в состав III Рейха территории Польши, созданный немецкими оккупационными властями 1 августа 1941 года на основе трёх областей Западной Украины. Тем самым он порушил планы своих незадачливых "союзников" из ОУН*, собиравшихся создавать "великую Украину"

2026-08-01T16:00

2026-08-01T16:00

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На этапе планирования войны III Рейха против СССР в среде нацистской верхушки было два видения дальнейшей судьбы оккупированных территорий: создание зависимых от Германии квазигосударственных образований и "классическая" колонизация.Первую точку зрения представлял будущий рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг, вторую – рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Именно в ведомстве последнего был разработан "Генеральный план Ост", предусматривающий создание рейхскомиссариатов и их дальнейшую колонизацию немецкими переселенцами – с целенаправленным сокращением славянского населения путем голода, депортаций и ассимиляции.16 июля 1941 года под председательством Гитлера в Берлине состоялось совещание, посвящённое введению гражданского управления на оккупированных областях СССР. В совещании приняли участие Альфред Розенберг, Герман Геринг, Вильгельм Кейтель, Мартин Борман и Ганс Ламмерс.Именно на нём было принято решение о том, что занятые немцами территории СССР, которые они не передадут союзникам (как это произошло с Буковиной и Транснистрией, отошедшими к Румынии), будут разделены на рейхскомиссариаты, подчинённые министерству Розенберга.Однако в этом решении было два исключения.Во-первых, из состава Рейхскомиссариата Остланд, создаваемого на территориях Белоруссии и Прибалтики, исключался Дистрикт Белосток, который передавался в прямое подчинение провинции Восточная Пруссия – т.е. де-факто входил в состав Германии.Второе исключение: неожиданно для участников совещания фюрер окончательно отказался от планов создания марионеточного украинского государства, а в Восточной Галичине (Львовская, Тарнопольская и Станиславовская области) создаётся Дистрикт Галичина, входящий в Генерал-губернаторство.Это был серьёзный удар в первую очередь по рейхсминистру восточных оккупированных территорий Розенбергу.Во-первых, 7 мая 1941 года он подписал документ под названием "Общие инструкции для всех комиссаров Рейха на оккупированных восточных территориях", в котором указывалось, что "Украина должна стать независимым государством в альянсе с Германией".Во-вторых, министерство Розенберга просто теряло часть территории, на которую у него уже были планы. Позже рейхсминистр даже предлагал включить в Рейхскомисариат Украина часть русских этнических территорий в качестве компенсации за Галичину.Многие историки считают, что на решение Гитлера в отношении Галичины повлияла несанкционированная акция соратников Бандеры, которые 30 июня 1941 года во Львове провозгласили "независимость Украинской Державы". Подобное самоуправство фюреру очень не понравилось, он пришёл в ярость и приказал "растоптать тех, кто допустил это славянское свинство". Трудно поверить, что столь серьёзные решения принимались с оглядкой на "славянских свиней".Более обоснована версия, что Гитлера убедил присоединить Галичину к Генерал-губернаторству давний друг фюрера Ганс Франк, который с 24 октября 1939 года и был генерал-губернатором большей части оккупированной Польши.Франк и Гитлер познакомились ещё в 1919 году, когда они были сторонниками левого политика Курта Эйснера. Франк был одним из участников "пивного путча", после которого скрывался в Италии. Вернувшись в Германию Франк получил диплом юриста и стал адвокатом национал-социалистов. Он представлял интересы Гитлера на 150 процессах, за что после прихода нацистов к власти был назначен рейхскомиссаром Министерства юстиции Германии.К лету 1941 года вследствие конфликта с Гиммлером позиции Франка в нацистской номенклатуре несколько пошатнулись. Фюрер вынужден был снять Франка со всех партийных должностей, однако заявление об отставке с поста генерал-губернатора принято не было, и отношения между Гитлером и Франком оставались доверительными.В пользу "личной" версии говорит и ещё один факт.1 августа 1941 года, когда Адольф Гитлер подписал указ о создании Дистрикта Галичина в составе Генерал-губернаторства, Ганс Франк назначил губернатором новой административно-территориальной единицы своего шурина, экономиста и юриста Карла фон Ляша**, до того возглавлявшего Дистрикт Радом.Созданная во Львове из иерархов Украинской греко-католической церкви и представителей бандеровской части ОУН "Рада Сеньоров" 22 июля высказала протест против планов оккупационной администрации и предложила оставить Галичину в составе Рейхскомиссариата Украина. В тот же день письмо аналогичного содержания направил главе МИД Германии Риббентропу митрополит УГКЦ Шептицкий. Однако немецкую административную машину было уже не остановить.Дистрикт Галичина был создан 1 августа 1941 года, его центром стал Львов (штадтгауптманшафт Лемберг). Кроме главного города, в дистрикте было 15 уездов (крайсгауптманшафт): Лемберг-ланд, Тарнополь, Бережаны, Чертков, Дрогобыч, Городок, Городенка, Калуш, Каменка-Бугская, Коломыя, Рава-Русская, Стрый, Самбор, Станислав и Золочев.Площадь дистрикта составляла более 48 тыс. кв. километров. По состоянию на 15 сентября 1942 года в Дистрикте Галичина было 4 528 323 жителей, из них 14 366 немцев, 29 076 фольксдойче, 3 247 353 украинца, 955 821 поляк, 278 132 еврея и 5 575 лиц других национальностей.Процедура вхождения Галичины в состав Генерал-губернаторства растянулась во времени и окончательно завершилась только к 1 ноября 1941 года, когда была ликвидирована полицейская и таможенная граница между Дистриктом и остальной территорией Генерал-губернаторства. Оккупационный злотый вместо рубля был введён в Дистрикте Галичина ещё 18 сентября.Собственно, экономика, точнее экономическая эксплуатация оккупированных территорий в пользу Германии, и была основной целью оккупационной администрации.Вскоре после назначения на должность губернатора Дистрикта Карл фон Ляш встретился с митрополитом Шептицким и провёл хозяйственно-политическое совещание во Львове. В своём выступлении он заверил присутствующих, что немецкая гражданская администрация настроена на "равноправное сотрудничество с украинским населением края".Однако фон Ляш сразу же начал отправку в Германию галицких остарбайтеров (за несколько месяцев – ок. 60 тыс. человек), а также проводил политику массового ограбления населения.Первоочередной задачей новой администрации было всё же наведение порядка с вооружёнными формированиями.15 августа 1941 года созданная ранее бандеровцами "украинская милиция" была преобразована во вспомогательные части немецкой полиции (Schutzmannschaft). Всего за время существования Дистрикта Галичина было создано семь украинских батальонов такой полиции (с №201 по №208) и один польский (№202).Самым известным является батальон №201, сформированный из бывших членов спецподразделений абвера "Нахтигаль" и "Роланд". Этот батальон, одной из рот которого командовал Роман Шухевич, действовал в Белоруссии, где с марта по ноябрь 1942 года уничтожил более 2 тыс. советских партизан. При этом все семьи бойцов батальона, живущие на Галичине, получали пайки и денежное содержание от немецкой администрации – по этому вопросу в феврале 1942-го Шухевич лично встречался с советником губернатора Дистрикта Галичина полковником Бизанцем.К тому времени губернатором Дистрикта был уже бригаденфюрер СС Отто Вехтер. Ещё 24 ноября 1941 года Карл фон Ляш был арестован гитлеровскими спецслужбами. Его обвинили в утаивании и присвоении контрибуции, наложенной на Львовское гетто, а также ценностей из львовских музеев. Следствие проводил командующий полицией безопасности и СД в Генерал-губернаторстве оберфюрер СС Карл Шёнгарт, позже дело было передано в распоряжение Специального суда в Бреслау (ныне Вроцлав).После личного вмешательства Гитлера и во избежание скандала 3 июня 1942 года фон Ляш по приказу Гиммлера застрелился. На карьере Франка это никак не отразилось.Кроме упомянутых выше полицейских батальонов, власти Дистрикта Галичина приложили огромные усилия к формированию из галицких украинцев армейской дивизии СС.Вехтер поддержал соответствующую инициативу председателя "Украинского центрального комитета" Владимира Кубийовича. Поскольку УЦК был структурой немецкой оккупационной администрации, Ганс Франк дал добро на вербовку личного состава будущей дивизии не только на Галичине, но и в других дистриктах, где жили украинцы.28 апреля 1943 года во Львове в здании администрации Дистрикта Галичина прошла торжественная церемония провозглашения акта о создании 14-й добровольческой пехотной дивизии СС. В ней приняли участие представители оккупационной власти во главе с губернатором Вехтером, местное руководство НСДАП и германской армии, руководство УЦК во главе с Кубийовичем, представители духовенства и СМИ.После этого во Львове состоялся парад в честь создания дивизии, которая получила неформальное название "Галичина", что устраивало нацистов – для них важным было отсутствие упоминания об Украине ("украинской" она стала только в 1945 году).Примечательно, что одноимённые дивизия и Дистрикт фактически прекратили существование в одно время: 15 июля 1944 года дивизия СС "Галичина" была брошена против советских войск под Бродами, а 22 июля из окружения вышло не более 1700 её солдат и офицеров из первоначальных 15,3 тысячи. А 27 июля 1944-го, после освобождения Львова от нацистов, в лету канул и Дистрикт Галичина.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Ляш, как и его преемник Отто Вехтер, был австрийцем, а документах совещания у Гитлера Галичина называется "австрийской". Она ведь действительно до 1918 года входила в состав коронных земель Австрии как Королевство Галиция и Лодомерия, а потому, с точки зрения Гитлера, её выделение было исторически оправдано. – Ред.

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https://ukraina.ru/20250425/komu-prisyagala-diviziya-ss-galichina-1062724902.html

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