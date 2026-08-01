https://ukraina.ru/20260801/nado-stavit-vopros-o-polnoy-blokade-ukrainy-evseev-o-nastuplenii-taktike-i-novom-vide-voysk-pvo-1082039679.html

"Надо ставить вопрос о полной блокаде Украины": Евсеев о наступлении, тактике и новом виде войск ПВО

"Надо ставить вопрос о полной блокаде Украины": Евсеев о наступлении, тактике и новом виде войск ПВО - 01.08.2026 Украина.ру

"Надо ставить вопрос о полной блокаде Украины": Евсеев о наступлении, тактике и новом виде войск ПВО

Российское командование нащупало схему освобождения Донбасса: отрезать города друг от друга и выбивать АЗС, чтобы лишить ВСУ топлива. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Владимир Евсеев

2026-08-01T18:00

2026-08-01T18:00

2026-08-01T18:00

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владимир евсеев

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Пришло время ставить вопрос о сухопутной блокаде Украины. Также назрело создание ПВО и ПРО в отдельный вид войск с единой системой наблюдения. Война завтра не закончится.По словам эксперта, назначение Драпатого главкомом ВСУ привело к тому, что он считает приоритетным Запорожское направление. Силы врага отвлечены на юг, а резервов на весь фронт у Киева не хватает.Эксперт отметил, что Россия целенаправленно уничтожает украинские АЗС, поскольку после выбивания полевых складов с ГСМ противник почти 100% топлива стал хранить на заправках. Одновременно ФАБами с УМПК выносятся фортификационные сооружения, и только после этого туда просачиваются штурмовые группы."На укрепления мы никого не бросаем", — подчеркнул Евсеев.Говоря о блокаде Украины, эксперт заявил, что морская блокада уже осуществляется, но теперь надо ставить вопрос о сухопутной блокаде с уничтожением всех погранпереходов."Чем будем уничтожать? Пока работал "Старлинк", мы могли качественнее наводить "Герани" на подвижные цели. Теперь этого нет. Но если в следующем году у нас заработает "Рассвет", мы сможем бить дронами по подвижным целям на большом расстоянии. А по стационарным можно работать всем подряд", — заявил Евсеев.Отдельно эксперт остановился на проблеме ПВО. По его мнению, назрело создание ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время."Сейчас зональной ПВО у нас нет. Она очаговая и объектовая. У нового вида войск должны быть не только зенитные комплексы, но и собственная авиация. Для перехвата беспилотников можно использовать учебно-боевые самолеты, которых у нас достаточно. Наполнить его можно за счет резервистов и солдат-срочников. На складах находится огромное количество "Шилок". Не знаю, почему их в войска до сих пор не передали", — сказал Евсеев.Эксперт предупредил, что дальность ударов по российской территории будет только увеличиваться. Враг уже достает до Тюмени и Омска."Лучше не будет. Надо играть на опережение. Война завтра не закончится. Надо готовиться к очень долгой борьбе. Людей на фронте у нас берегут. Но надо беречь людей в тылу. Чтобы они чувствовали себя защищенными, а не смотрели вверх, в страхе, что сейчас прилетит дрон", — резюмировал Евсеев.Полный текст интервью Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины читайте на сайте Украина.ру.

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украина, россия, донбасс, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина.ру, снг, сво, спецоперация