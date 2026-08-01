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Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве - 01.08.2026 Украина.ру
Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьёзных проблемах с укрытиями в столице. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-01T16:50
2026-08-01T16:50
2026-08-01T16:50
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с обеспечением города укрытиями. Как он заявил, районные администрации не смогли реализовать деньги, выделенные городским бюджетом на установку мобильных укрытий, и просто вернули их обратно.При этом Кличко подчеркнул, что у него нет рычагов влияния на глав районов, поскольку они назначаются президентом Владимиром Зеленским. Таким образом, мэр фактически лишён возможности повлиять на ситуацию, несмотря на острую необходимость в укрытиях для жителей столицы.В марте мэр Киева Виталий Кличко и Владимир Зеленский конфликтовали из-за разногласий по коммунальным вопросам. Подробнее в материале Конфликт Кличко с Зеленским продолжаетсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьёзных проблемах с укрытиями в столице. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру