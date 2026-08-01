Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве - 01.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260801/klichko-i-zelenskiy-ne-mogut-reshit-kto-otvechaet-za-ukrytiya-v-kieve-1082065515.html
Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве - 01.08.2026 Украина.ру
Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьёзных проблемах с укрытиями в столице. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-01T16:50
2026-08-01T16:50
киев
украина
владимир кличко
украина.ру
росатом
владимир зеленский
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046987041_100:0:788:387_1920x0_80_0_0_676b2eb50cc11d6661d40e5109acc8fa.jpg
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с обеспечением города укрытиями. Как он заявил, районные администрации не смогли реализовать деньги, выделенные городским бюджетом на установку мобильных укрытий, и просто вернули их обратно.При этом Кличко подчеркнул, что у него нет рычагов влияния на глав районов, поскольку они назначаются президентом Владимиром Зеленским. Таким образом, мэр фактически лишён возможности повлиять на ситуацию, несмотря на острую необходимость в укрытиях для жителей столицы.В марте мэр Киева Виталий Кличко и Владимир Зеленский конфликтовали из-за разногласий по коммунальным вопросам. Подробнее в материале Конфликт Кличко с Зеленским продолжаетсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046987041_186:0:702:387_1920x0_80_0_0_e68857f577941c1a2cf66d7a4f227b1f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, владимир кличко, украина.ру, росатом, владимир зеленский, россия, видео
Киев, Украина, Владимир Кличко, Украина.ру, Росатом, Владимир Зеленский, Россия, Видео

Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве

16:50 01.08.2026
 
© коллаж Украина.РуКличко Зеленский
Кличко Зеленский
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьёзных проблемах с укрытиями в столице. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с обеспечением города укрытиями. Как он заявил, районные администрации не смогли реализовать деньги, выделенные городским бюджетом на установку мобильных укрытий, и просто вернули их обратно.
При этом Кличко подчеркнул, что у него нет рычагов влияния на глав районов, поскольку они назначаются президентом Владимиром Зеленским. Таким образом, мэр фактически лишён возможности повлиять на ситуацию, несмотря на острую необходимость в укрытиях для жителей столицы.
В марте мэр Киева Виталий Кличко и Владимир Зеленский конфликтовали из-за разногласий по коммунальным вопросам. Подробнее в материале Конфликт Кличко с Зеленским продолжается
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаВладимир КличкоУкраина.руРосатомВладимир ЗеленскийРоссияВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:02Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве
18:00"Надо ставить вопрос о полной блокаде Украины": Евсеев о наступлении, тактике и новом виде войск ПВО
17:48Разработчик дронов Черезов выжил после покушения в Туле
17:30Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта
17:00"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине
16:50Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
16:38Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины
16:30Константинов назвал Зеленского "негодяем" за слова о Крыме
16:00"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко
16:00Как Гитлер "кинул" бандеровцев. 85 лет с момента создания Дистрикта Галичина
15:51Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине
15:23"Гитлер-вегетарианец" и никакого нацизма. Почему создатель "Азова"* Билецкий не смог оправдаться
15:17Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
14:49"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины
14:32Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин
14:23В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО
13:54Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры России и Украины
13:41В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали
13:25ВС РФ наносят удары по Запорожью и Одессе, в Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
13:23Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов
Лента новостейМолния