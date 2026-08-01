Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 01.08.2026 Украина.ру
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Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 01.08.2026 Украина.ру
Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
На этой неделе украинские военные и эксперты констатировали ухудшение положения подразделений ВСУ сразу на нескольких направлениях. Украинский военкор с позывным "Мучной" пишет о резком обострении на Дружковском и Добропольском направлениях.
2026-08-01T11:42
2026-08-01T11:42
эксклюзив
дружковка
вооруженные силы украины
украина
александр сырский
владимир зеленский
михаил драпатый
константиновка
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По его мнению, август станет критичным для боев на этих участках фронта. Он отмечает увеличение количества штурмовых действий со стороны россиян и расширение применения fpv-дронов. Если раньше акцент был преимущественно на переднем крае обороны ВСУ, то сейчас всё больше ударов наносится по тыловым районам, констатирует военкор.Он также утверждает, что украинские беспилотники стали работать менее эффективно из-за насыщенности района россиянами средствами радиоэлектронной борьбы, а российские FPV-дроны практически полностью контролируют любое перемещение.Экс-советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш") на этой неделе тоже говорил, что у российской армии фиксируется резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия системам Starlink, как на переднем крае, так и в тылу.По словам "Мучного", украинские военные еще где-то прячутся по подвалам Константиновки. Это позволяет украинским властям заявлять, что она еще не потеряна. Украинский эксперт Константин Машовец с сожалением признаёт, что оборона этого города подошла к концу, а на очереди – Дружковка, где уже на окраинах появляются российские солдаты. "Они срежут тактический выступ ВСУ в районе Часов Яра, и продолжат наступать на Дружковку. Сейчас они активно разносят Дружковку авиацией, готовясь к этому", – прогнозирует эксперт.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" также сообщает, что в последнее время оживился Покровский фланг, где россияне провели тестовый удар бронеколонной, где использовали на технике средства защиты от дронов "Арена-М". "Они смогли с помощью десятка единиц техники сделать прорыв хорошей обороны ВСУ на этом фланге. Сейчас на этом участке у ВСУ хаос и потеря линий обороны/укреплений. Идёт у ВСУ срочная переброска резервов, чтобы остановить обвал, который может привести к катастрофе", - сообщает паблик.Также "Легитимный" считает, что точек "пожара" для ВСУ будет намного больше, чем "пожарных расчетов" для тушения, а значит Украина сейчас будет ускорено терять территории, а Зеленский всё повесит на неудобного главкома Михаила Драпатого.Некоторые украинские военные ожидают каких-то изменений от назначения Драпатого главкомом и перестановок в Минобороны, но большинство, опрошенных украинским изданием "Страна.юа", не видят смысла в кадровой чехарде. "Мне и большинству моих сослуживцев, мобилизованных, мягко говоря, не совсем добровольно, вся эта чехарда вокруг того, кто станет возглавлять Минобороны и ВСУ, до одного места. Также как и при Сырском, нас маринуют и гноят на позициях без ротаций месяцами, держим оборону никому не нужных развалин", - анонимно рассказывает журналистам старший солдат штурмового полка С.По словам этого украинского военного, часто им приходится пить из луж, а на боевое задание посылают даже людей с высокой температурой, при этом все командиры на линии фронта не появляются, а руководят дистанционно.Продолжились на этой неделе и скандалы, показывающие, какими методами украинцев заставляют воевать с русскими. Сначала украинцев похищают и избивают в ТЦК, затем – на учебных полигонах, о чем свидетельствуют многочисленные смерти в штурмовых полках, вроде пресловутой "Скалы".Тех же, кого удается забросить в окопы, за спиной ждут настоящие заградотряды. Опубликованное на этой неделе расследование украинского издания "Тексты" рассказывает о преступлениях и издевательствах в 225 штурмовом полку ВСУ. Этот полк был развернут по инициативе и при поддержке теперь уже бывшего главнокомандующего Александра Сырского.Журналисты публикуют аудио, на котором командир полка Олег Ширяев дает указание подчиненным вести огонь по украинским военнослужащим, отступающим с позиций без приказа."Все, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник", - говорит командир полка ВСУ. Военнослужащие полка рассказали журналистам, что им угрожают расстрелами, а иногда даже действительно стреляют по своим. В частности, известно о таких случаях в Курской области, а также в этом году в Гуляйполе, когда побежали солдаты теробороны.Между штурмами военных держат как в тюрьме, а тех, кто "провинился", бросают в ямы, привязывают к дереву, жестоко избивают и насилуют. Военные говорят также, что им угрожали расстрелом во время выхода на позиции и как скот на убой гнали вперёд жестокими побоями.Впрочем, судя по комментариям Зеленского относительно числа погибших, он научился возвращать украинских солдат с того света. В новом интервью американскому каналу Fox News он заявил о 50 тысяч погибших украинских военнослужащих, но в феврале он же говорил о 55 тысячах. То есть, либо он сам не помнит, что говорил ранее, либо погибшие оживают.О том, как проходили боевые действия в последние 6-7 дней - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наращивает удары, прорывая фронт на ключевых участках"
дружковка
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константиновка
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Дмитрий Ковалевич
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, дружковка, вооруженные силы украины, украина, александр сырский, владимир зеленский, михаил драпатый, константиновка
Эксклюзив, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Константиновка

Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

11:42 01.08.2026
 
© REUTERS / Serhii Korovainyi
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На этой неделе украинские военные и эксперты констатировали ухудшение положения подразделений ВСУ сразу на нескольких направлениях. Украинский военкор с позывным "Мучной" пишет о резком обострении на Дружковском и Добропольском направлениях.
По его мнению, август станет критичным для боев на этих участках фронта. Он отмечает увеличение количества штурмовых действий со стороны россиян и расширение применения fpv-дронов. Если раньше акцент был преимущественно на переднем крае обороны ВСУ, то сейчас всё больше ударов наносится по тыловым районам, констатирует военкор.
Он также утверждает, что украинские беспилотники стали работать менее эффективно из-за насыщенности района россиянами средствами радиоэлектронной борьбы, а российские FPV-дроны практически полностью контролируют любое перемещение.
Экс-советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш") на этой неделе тоже говорил, что у российской армии фиксируется резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия системам Starlink, как на переднем крае, так и в тылу.
По словам "Мучного", украинские военные еще где-то прячутся по подвалам Константиновки. Это позволяет украинским властям заявлять, что она еще не потеряна. Украинский эксперт Константин Машовец с сожалением признаёт, что оборона этого города подошла к концу, а на очереди – Дружковка, где уже на окраинах появляются российские солдаты. "Они срежут тактический выступ ВСУ в районе Часов Яра, и продолжат наступать на Дружковку. Сейчас они активно разносят Дружковку авиацией, готовясь к этому", – прогнозирует эксперт.
Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" также сообщает, что в последнее время оживился Покровский фланг, где россияне провели тестовый удар бронеколонной, где использовали на технике средства защиты от дронов "Арена-М". "Они смогли с помощью десятка единиц техники сделать прорыв хорошей обороны ВСУ на этом фланге. Сейчас на этом участке у ВСУ хаос и потеря линий обороны/укреплений. Идёт у ВСУ срочная переброска резервов, чтобы остановить обвал, который может привести к катастрофе", - сообщает паблик.
Также "Легитимный" считает, что точек "пожара" для ВСУ будет намного больше, чем "пожарных расчетов" для тушения, а значит Украина сейчас будет ускорено терять территории, а Зеленский всё повесит на неудобного главкома Михаила Драпатого.
Некоторые украинские военные ожидают каких-то изменений от назначения Драпатого главкомом и перестановок в Минобороны, но большинство, опрошенных украинским изданием "Страна.юа", не видят смысла в кадровой чехарде. "Мне и большинству моих сослуживцев, мобилизованных, мягко говоря, не совсем добровольно, вся эта чехарда вокруг того, кто станет возглавлять Минобороны и ВСУ, до одного места. Также как и при Сырском, нас маринуют и гноят на позициях без ротаций месяцами, держим оборону никому не нужных развалин", - анонимно рассказывает журналистам старший солдат штурмового полка С.
По словам этого украинского военного, часто им приходится пить из луж, а на боевое задание посылают даже людей с высокой температурой, при этом все командиры на линии фронта не появляются, а руководят дистанционно.
Продолжились на этой неделе и скандалы, показывающие, какими методами украинцев заставляют воевать с русскими. Сначала украинцев похищают и избивают в ТЦК, затем – на учебных полигонах, о чем свидетельствуют многочисленные смерти в штурмовых полках, вроде пресловутой "Скалы".
Тех же, кого удается забросить в окопы, за спиной ждут настоящие заградотряды. Опубликованное на этой неделе расследование украинского издания "Тексты" рассказывает о преступлениях и издевательствах в 225 штурмовом полку ВСУ. Этот полк был развернут по инициативе и при поддержке теперь уже бывшего главнокомандующего Александра Сырского.
Журналисты публикуют аудио, на котором командир полка Олег Ширяев дает указание подчиненным вести огонь по украинским военнослужащим, отступающим с позиций без приказа.
"Все, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник", - говорит командир полка ВСУ. Военнослужащие полка рассказали журналистам, что им угрожают расстрелами, а иногда даже действительно стреляют по своим. В частности, известно о таких случаях в Курской области, а также в этом году в Гуляйполе, когда побежали солдаты теробороны.
Между штурмами военных держат как в тюрьме, а тех, кто "провинился", бросают в ямы, привязывают к дереву, жестоко избивают и насилуют. Военные говорят также, что им угрожали расстрелом во время выхода на позиции и как скот на убой гнали вперёд жестокими побоями.
Впрочем, судя по комментариям Зеленского относительно числа погибших, он научился возвращать украинских солдат с того света. В новом интервью американскому каналу Fox News он заявил о 50 тысяч погибших украинских военнослужащих, но в феврале он же говорил о 55 тысячах. То есть, либо он сам не помнит, что говорил ранее, либо погибшие оживают.
О том, как проходили боевые действия в последние 6-7 дней - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наращивает удары, прорывая фронт на ключевых участках"
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ЭксклюзивДружковкаВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ДрапатыйКонстантиновка
 
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