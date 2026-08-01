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Экс-подполковник США заявил, что Запад вредит Украине ложными обещаниями

Экс-подполковник США заявил, что Запад вредит Украине ложными обещаниями - 01.08.2026 Украина.ру

Экс-подполковник США заявил, что Запад вредит Украине ложными обещаниями

Запад ухудшает положение Украины, поддерживая её "успехи" на поле боя. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии Responsible Statecraft.

2026-08-01T19:58

2026-08-01T19:58

2026-08-01T19:58

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Западные союзники Украины своей риторикой лишь усугубляют её положение, считает экс-подполковник США Дэниел Дэвис. В комментарии Responsible Statecraft он заявил, что западные СМИ, преувеличивая успехи Киева, маскируют мрачную реальность."У Украины нет реального военного пути к победе", — говорится в публикации. Дэвис подчеркнул, что Киеву придётся либо договариваться о наилучших из возможных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.Ранее, в субботу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены ещё два года назад — конфликт может завершиться сразу, как только Киев примет соответствующие решения. Владимир Путин в 2024 году называл условия для завершения конфликта: вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ от планов вступления в НАТО. Москва неоднократно подчёркивала, что заинтересована в долгосрочном урегулировании.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, дмитрий песков, киев, сша, владимир путин, нато, украина.ру