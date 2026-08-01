"Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
© Фото : ДСНС Українирезультат удара по Киеву
© Фото : ДСНС України
СМИ сообщили о подготовке США и Израилем масштабного удара по Ирану. В Киеве заявили об "адской ночи", Минобороны РФ назвало цели ударов
Соединённые Штаты Америки и Израиль готовят масштабные удары по иранской энергетической инфраструктуре, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
"США и Израиль планируют провести одну из самых жёстких на сегодняшний день кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана", — отмечалось в сообщении телеканала.
По информации CBS, атака возможна уже в эти выходные.
Ранее, в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Исламскую Республику в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
О том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать новую серию ударов по Ирану, которые могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщила и газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица.
По информации последних, Трамп санкционировал новый план ударов, представленный ему в резиденции Кэмп-Дэвид. При этом официальные лица указали, что любой немедленный прогресс на дипломатическом фронте может убедить Трампа остановить запланированные удары и вернуться к переговорам. Кроме того, президент США также может просто передумать, отметили источники.
Сам Трамп 31 июля в интервью телеканалу Real America"s Voice заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном.
"Это всегда трудно", – ответил Трамп на вопрос о сроках урегулирования с Ираном.
За день до этого, 30 июля, американский президент заявил, что Соединённые Штаты точно вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана желаемого.
"Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно (вернемся — Ред.)", — указал он французскому изданию TF1/LC1, комментируя перспективу возобновления "полномасштабной войны против Ирана".
За два дня до этого, 28 июля, Трамп встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как позднее сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника, основным предметом 90-минутной беседы Трампа с Нетаньяху стал Иран.
По словам чиновника, обсуждались три варианта действий, которые Трамп рассматривает на ближайшую перспективу: заключение сделки с Ираном, продолжение морской блокады с усилением экономического давления, а также возобновление и усиление военных ударов.
Как рассказал чиновник, все три варианта обсуждались откровенно и подробно. При этом делалось это не для того, чтобы продвинуть один вариант, а для оценки лучшего результата от каждого.
По словам израильского чиновника. Трамп выразил обеспокоенность влиянием войны в регионе на энергетические рынки и мировую экономику. Нетаньяху в ответ заявил, что Иран в основном пытается использовать единственный оставшийся рычаг давления — Ормузский пролив — чтобы вынудить США на уступки.
Также Нетаньяху заявил, что существуют способы продолжать наращивать давление на экономику Ирана, в т.ч. и продолжая блокаду.
"Мы обсуждали усиление экономического давления как кинетическими, так и некинетическими средствами. Мы говорили о возможности продолжения блокады для давления на Иран", — указал израильский чиновник.
Он также раскрыл израильскую оценку происходящего в Иране. По его информации, в Израиле уверены, что внутри руководства Ирана существует спор между теми, кто серьёзно обеспокоен экономическим коллапсом, и теми, кто уверен что пока они контролируют оружие и могут поддерживать свою базу, проблем у них нет. Также Израиль уверен, что в Иране есть проблемы с поставками топлива и рост недовольства населения..
"Они испытывают проблемы с поставками топлива, длинные очереди на заправках, нехватку дизельного топлива. Проходят небольшие протесты, потому что население очень разочаровано. Режим очень обеспокоен этим. Он опасается, что люди могут восстать из-за экономической ситуации", — описал израильский чиновник то, что по мнению его и его коллег происходит в Иране.
Также на встрече обсуждался и ряд других вопросов, в т.ч. контроль Израиля над сирийской территорией и американо-израильское военное сотрудничество.
Вчера, 19:00Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июляПрезидент США Дональд Трамп не дал Владимиру Зеленскому то, за чем тот прилетал в Вашингтон — 300 ракет Patriot. Вместо этого предложил лицензию на производство, которое Украина не сможет наладить годами. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
"Адская ночь" в Киеве
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об "адской ночи" в Киеве.
"Адская ночь в Киеве", — написал Сибига в соцсети Х.
Он оценил количество выпущенных ВС РФ ракет в три десятка и заявил о 9 погибших и 23 раненных.
"Это уже второй такой масштабный удар за два дня", — указал Сибига.
Он призвал Запад как можно скорее предоставить Украине дополнительные системы ПВО.
"Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в перехватчиках. Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение", — подчеркнул Сибига.
Тем временем Минобороны России назвало цели удара по Киеву..
"Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области", — указывалось в сообщении.
В Киеве были поражены агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев (ГП "Радиоизмеритель"), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", а также разрабатывающее инерциальные навигационные системы для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа FP-1 компании "Файер Пойнт".
Также было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), осуществляющее производство электронных компонентов и различных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.
Вчера, 13:00Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляНетаньяху мог отказаться от встречи с Зеленским из-за его ненадежности. ВС РФ уничтожают противника и технику. Западные СМИ намерено замалчивают тему покушения на украинского бизнесмена в Монако
Кроме того, ВС РФ поразили промышленное предприятие Киев-111 (ООО "Файер Пойнт"), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Также на предприятии хранятся химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей.
Под удар попало и промышленное предприятие Киев-25 ("ПВ ГРУПП Украина"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы "Lima", которые применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.
Помимо этого ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21. На данном объекте осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков типа "Дэд Флай", "Оса Камикадзе", "Линк Дрон" и "Тандер", также осуществляется производство комплектующих и элементов корпусов для беспилотных летательных аппаратов средней дальности.
В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на его базе налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности.
О происходящем в Запорожье — в статье Дмитрия Ковалевича "Отрезание логистики и подготовка к осаде. Что происходит в Запорожье".
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