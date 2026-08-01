https://ukraina.ru/20260801/adskaya-noch-v-kieve-ssha-i-izrail-gotovyat-udar-khronika-sobytiy-na-utro-1-avgusta-1082058063.html

"Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа

"Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа - 01.08.2026 Украина.ру

"Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа

СМИ сообщили о подготовке США и Израилем масштабного удара по Ирану. В Киеве заявили об "адской ночи", Минобороны РФ назвало цели ударов

2026-08-01T10:30

2026-08-01T10:30

2026-08-01T10:30

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Соединённые Штаты Америки и Израиль готовят масштабные удары по иранской энергетической инфраструктуре, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники."США и Израиль планируют провести одну из самых жёстких на сегодняшний день кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана", — отмечалось в сообщении телеканала.По информации CBS, атака возможна уже в эти выходные.Ранее, в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Исламскую Республику в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.О том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать новую серию ударов по Ирану, которые могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщила и газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица.По информации последних, Трамп санкционировал новый план ударов, представленный ему в резиденции Кэмп-Дэвид. При этом официальные лица указали, что любой немедленный прогресс на дипломатическом фронте может убедить Трампа остановить запланированные удары и вернуться к переговорам. Кроме того, президент США также может просто передумать, отметили источники.Сам Трамп 31 июля в интервью телеканалу Real America"s Voice заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном."Это всегда трудно", – ответил Трамп на вопрос о сроках урегулирования с Ираном.За день до этого, 30 июля, американский президент заявил, что Соединённые Штаты точно вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана желаемого."Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно (вернемся — Ред.)", — указал он французскому изданию TF1/LC1, комментируя перспективу возобновления "полномасштабной войны против Ирана".За два дня до этого, 28 июля, Трамп встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как позднее сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника, основным предметом 90-минутной беседы Трампа с Нетаньяху стал Иран.По словам чиновника, обсуждались три варианта действий, которые Трамп рассматривает на ближайшую перспективу: заключение сделки с Ираном, продолжение морской блокады с усилением экономического давления, а также возобновление и усиление военных ударов.Как рассказал чиновник, все три варианта обсуждались откровенно и подробно. При этом делалось это не для того, чтобы продвинуть один вариант, а для оценки лучшего результата от каждого.По словам израильского чиновника. Трамп выразил обеспокоенность влиянием войны в регионе на энергетические рынки и мировую экономику. Нетаньяху в ответ заявил, что Иран в основном пытается использовать единственный оставшийся рычаг давления — Ормузский пролив — чтобы вынудить США на уступки.Также Нетаньяху заявил, что существуют способы продолжать наращивать давление на экономику Ирана, в т.ч. и продолжая блокаду."Мы обсуждали усиление экономического давления как кинетическими, так и некинетическими средствами. Мы говорили о возможности продолжения блокады для давления на Иран", — указал израильский чиновник.Он также раскрыл израильскую оценку происходящего в Иране. По его информации, в Израиле уверены, что внутри руководства Ирана существует спор между теми, кто серьёзно обеспокоен экономическим коллапсом, и теми, кто уверен что пока они контролируют оружие и могут поддерживать свою базу, проблем у них нет. Также Израиль уверен, что в Иране есть проблемы с поставками топлива и рост недовольства населения.."Они испытывают проблемы с поставками топлива, длинные очереди на заправках, нехватку дизельного топлива. Проходят небольшие протесты, потому что население очень разочаровано. Режим очень обеспокоен этим. Он опасается, что люди могут восстать из-за экономической ситуации", — описал израильский чиновник то, что по мнению его и его коллег происходит в Иране.Также на встрече обсуждался и ряд других вопросов, в т.ч. контроль Израиля над сирийской территорией и американо-израильское военное сотрудничество."Адская ночь" в КиевеМинистр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об "адской ночи" в Киеве."Адская ночь в Киеве", — написал Сибига в соцсети Х.Он оценил количество выпущенных ВС РФ ракет в три десятка и заявил о 9 погибших и 23 раненных."Это уже второй такой масштабный удар за два дня", — указал Сибига.Он призвал Запад как можно скорее предоставить Украине дополнительные системы ПВО."Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в перехватчиках. Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение", — подчеркнул Сибига.Тем временем Минобороны России назвало цели удара по Киеву.."Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области", — указывалось в сообщении.В Киеве были поражены агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев (ГП "Радиоизмеритель"), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", а также разрабатывающее инерциальные навигационные системы для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа FP-1 компании "Файер Пойнт".Также было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), осуществляющее производство электронных компонентов и различных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.Кроме того, ВС РФ поразили промышленное предприятие Киев-111 (ООО "Файер Пойнт"), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Также на предприятии хранятся химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей.Под удар попало и промышленное предприятие Киев-25 ("ПВ ГРУПП Украина"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы "Lima", которые применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.Помимо этого ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21. На данном объекте осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков типа "Дэд Флай", "Оса Камикадзе", "Линк Дрон" и "Тандер", также осуществляется производство комплектующих и элементов корпусов для беспилотных летательных аппаратов средней дальности.В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на его базе налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности.О происходящем в Запорожье — в статье Дмитрия Ковалевича "Отрезание логистики и подготовка к осаде. Что происходит в Запорожье".

https://ukraina.ru/20260731/tramp-otkazal-v-raketakh-uitkoff-i-kushner-priedut-v-kiev-vs-rf-osvobodili-verovku-itogi-31-iyulya-1082047688.html

https://ukraina.ru/20260731/nenadezhnyy-zelenskiy-provaly-vsu-zamalchivanie-prestupleniy-kieva-khronika-sobytiy-na-1300-31-iyulya-1082027590.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, биньямин нетаньяху, the wall street journal, вооруженные силы украины, израиль, киев, иран