Разработчик дронов Черезов выжил после покушения в Туле
Предприниматель Андрей Черезов, ставший жертвой покушения в подъезде собственного дома в Туле, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-производителя БПЛА "Овод"
Состояние предпринимателя и разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова оценивается как стабильное. Как сообщили в пресс-службе компании "Овод", помощь после тяжёлого ранения была оказана своевременно.
Черезов является руководителем компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" и разработчиком серии российских FPV-дронов. По факту покушения возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к преступлению.
Ранее командир боевой группы "Овод" майор Биркин заявил, что покушение на Андрея Черезова не скажется на деятельности подразделения.
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