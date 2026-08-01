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Разработчик дронов Черезов выжил после покушения в Туле

Разработчик дронов Черезов выжил после покушения в Туле - 01.08.2026 Украина.ру

Разработчик дронов Черезов выжил после покушения в Туле

Предприниматель Андрей Черезов, ставший жертвой покушения в подъезде собственного дома в Туле, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-производителя БПЛА "Овод"

2026-08-01T17:48

2026-08-01T17:48

2026-08-01T17:48

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Состояние предпринимателя и разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова оценивается как стабильное. Как сообщили в пресс-службе компании "Овод", помощь после тяжёлого ранения была оказана своевременно.Черезов является руководителем компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" и разработчиком серии российских FPV-дронов. По факту покушения возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к преступлению.Ранее командир боевой группы "Овод" майор Биркин заявил, что покушение на Андрея Черезова не скажется на деятельности подразделения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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