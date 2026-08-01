https://ukraina.ru/20260801/eto-sposob-izolyatsii-teatra-voennykh-deystviy-golubovskiy-o-toplivnom-krizise-na-ukraine-1082039254.html

"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине

"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине - 01.08.2026 Украина.ру

"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине

Россия раньше не била по украинской гражданской инфраструктуре из гуманитарных соображений, но теперь удары по НПЗ и АЗС — способ изоляции ТВД. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-08-01T17:00

2026-08-01T17:00

2026-08-01T17:00

новости

украина

германия

россия

дмитрий голубовский

украина.ру

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080932778_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_27807841fc63e51fea0a92c647c751fd.jpg

По словам эксперта, на Украине растет спрос на дизель после российских ударов по портам, а логистику переориентируют на автотранспорт. При этом российские войска успешно выносят автозаправочные станции в прифронтовых регионах.Эксперт также заявил, что не верит в сказки о невозможности взорвать мосты."Обычно на это отвечают, что мосты при Советском Союзе построили, они капитальные, рассчитаны чуть ли не на ядерный удар. При современных способах наведения десяток дронов могут прикрепиться к опоре моста и одновременно взорваться. Моста после нескольких таких налетов не будет, если будет поставлена такая задача. Украинцы ставили задачу повредить Крымский мост. Им это удалось", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.

украина

германия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, россия, дмитрий голубовский, украина.ру, нпз