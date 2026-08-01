"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине - 01.08.2026 Украина.ру
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"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине
"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине - 01.08.2026 Украина.ру
"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине
Россия раньше не била по украинской гражданской инфраструктуре из гуманитарных соображений, но теперь удары по НПЗ и АЗС — способ изоляции ТВД. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-08-01T17:00
2026-08-01T17:00
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По словам эксперта, на Украине растет спрос на дизель после российских ударов по портам, а логистику переориентируют на автотранспорт. При этом российские войска успешно выносят автозаправочные станции в прифронтовых регионах.Эксперт также заявил, что не верит в сказки о невозможности взорвать мосты."Обычно на это отвечают, что мосты при Советском Союзе построили, они капитальные, рассчитаны чуть ли не на ядерный удар. При современных способах наведения десяток дронов могут прикрепиться к опоре моста и одновременно взорваться. Моста после нескольких таких налетов не будет, если будет поставлена такая задача. Украинцы ставили задачу повредить Крымский мост. Им это удалось", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, германия, россия, дмитрий голубовский, украина.ру, нпз
Новости, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Голубовский, Украина.ру, НПЗ

"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине

17:00 01.08.2026
 
© REUTERS / Anna Voitenko
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
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Россия раньше не била по украинской гражданской инфраструктуре из гуманитарных соображений, но теперь удары по НПЗ и АЗС — способ изоляции ТВД. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
По словам эксперта, на Украине растет спрос на дизель после российских ударов по портам, а логистику переориентируют на автотранспорт. При этом российские войска успешно выносят автозаправочные станции в прифронтовых регионах.
"Это один из способов изоляции театра военных действий, поэтому они тоже бьют по нашим НПЗ и местам хранения горючего. Раньше мы не делали это из гуманитарных соображений. Россия вела войну так, чтобы причинять минимальный ущерб тому, что мы считаем гражданской инфраструктурой", — пояснил Голубовский.
Эксперт также заявил, что не верит в сказки о невозможности взорвать мосты.
"Обычно на это отвечают, что мосты при Советском Союзе построили, они капитальные, рассчитаны чуть ли не на ядерный удар. При современных способах наведения десяток дронов могут прикрепиться к опоре моста и одновременно взорваться. Моста после нескольких таких налетов не будет, если будет поставлена такая задача. Украинцы ставили задачу повредить Крымский мост. Им это удалось", — резюмировал Голубовский.
Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
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