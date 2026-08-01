https://ukraina.ru/20260801/eto-sposob-izolyatsii-teatra-voennykh-deystviy-golubovskiy-o-toplivnom-krizise-na-ukraine-1082039254.html
"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине
"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине - 01.08.2026 Украина.ру
"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине
Россия раньше не била по украинской гражданской инфраструктуре из гуманитарных соображений, но теперь удары по НПЗ и АЗС — способ изоляции ТВД. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-08-01T17:00
2026-08-01T17:00
2026-08-01T17:00
новости
украина
германия
россия
дмитрий голубовский
украина.ру
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080932778_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_27807841fc63e51fea0a92c647c751fd.jpg
По словам эксперта, на Украине растет спрос на дизель после российских ударов по портам, а логистику переориентируют на автотранспорт. При этом российские войска успешно выносят автозаправочные станции в прифронтовых регионах.Эксперт также заявил, что не верит в сказки о невозможности взорвать мосты."Обычно на это отвечают, что мосты при Советском Союзе построили, они капитальные, рассчитаны чуть ли не на ядерный удар. При современных способах наведения десяток дронов могут прикрепиться к опоре моста и одновременно взорваться. Моста после нескольких таких налетов не будет, если будет поставлена такая задача. Украинцы ставили задачу повредить Крымский мост. Им это удалось", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
украина
германия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080932778_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_47edfa054785463ff1b5e59f97da7bbc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, россия, дмитрий голубовский, украина.ру, нпз
Новости, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Голубовский, Украина.ру, НПЗ
"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине
Россия раньше не била по украинской гражданской инфраструктуре из гуманитарных соображений, но теперь удары по НПЗ и АЗС — способ изоляции ТВД. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
По словам эксперта, на Украине растет спрос на дизель после российских ударов по портам, а логистику переориентируют на автотранспорт. При этом российские войска успешно выносят автозаправочные станции в прифронтовых регионах.
"Это один из способов изоляции театра военных действий, поэтому они тоже бьют по нашим НПЗ и местам хранения горючего. Раньше мы не делали это из гуманитарных соображений. Россия вела войну так, чтобы причинять минимальный ущерб тому, что мы считаем гражданской инфраструктурой", — пояснил Голубовский.
Эксперт также заявил, что не верит в сказки о невозможности взорвать мосты.
"Обычно на это отвечают, что мосты при Советском Союзе построили, они капитальные, рассчитаны чуть ли не на ядерный удар. При современных способах наведения десяток дронов могут прикрепиться к опоре моста и одновременно взорваться. Моста после нескольких таких налетов не будет, если будет поставлена такая задача. Украинцы ставили задачу повредить Крымский мост. Им это удалось", — резюмировал Голубовский.