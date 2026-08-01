Константинов назвал Зеленского "негодяем" за слова о Крыме - 01.08.2026 Украина.ру
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Константинов назвал Зеленского "негодяем" за слова о Крыме
Константинов назвал Зеленского "негодяем" за слова о Крыме - 01.08.2026 Украина.ру
Константинов назвал Зеленского "негодяем" за слова о Крыме
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов жёстко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Крыме, назвав его "мышлением негодяя". Об этом сообщает РИА Новости
2026-08-01T16:30
2026-08-01T16:30
новости
крым
владимир константинов
сша
киев
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Глава крымского парламента Владимир Константинов резко отреагировал на слова Владимира Зеленского о Крыме. В интервью Fox News Зеленский заявил, что полуостров является украинской территорией, однако признал, что у Киева нет конкретных планов по его возвращению, поскольку главное — "не потерять людей"."Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым — это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся бы даже этот вопрос поднимать", — сказал Константинов РИА Новости.По его словам, заявления Зеленского следует оценивать через призму войны, поскольку мир украинскому лидеру не нужен. Константинов также подчеркнул, что Крым был и остаётся российской территорией, а любые попытки пересмотреть этот статус являются бесперспективными.29 июля РИА Новости сообщило, что Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил об отсутствии у Киева планов по возвращению Крыма. Подробнее в материале Плана нет: Зеленский прокомментировал "возвращение" КрымаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, крым, владимир константинов, сша, киев, владимир зеленский, росатом, украина.ру
Новости, Крым, Владимир Константинов, США, Киев, Владимир Зеленский, Росатом, Украина.ру

Константинов назвал Зеленского "негодяем" за слова о Крыме

16:30 01.08.2026
 
© Фото : пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : пресс-служба Владимира Константинова
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Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов жёстко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Крыме, назвав его "мышлением негодяя". Об этом сообщает РИА Новости
Глава крымского парламента Владимир Константинов резко отреагировал на слова Владимира Зеленского о Крыме. В интервью Fox News Зеленский заявил, что полуостров является украинской территорией, однако признал, что у Киева нет конкретных планов по его возвращению, поскольку главное — "не потерять людей".
"Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым — это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся бы даже этот вопрос поднимать", — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, заявления Зеленского следует оценивать через призму войны, поскольку мир украинскому лидеру не нужен. Константинов также подчеркнул, что Крым был и остаётся российской территорией, а любые попытки пересмотреть этот статус являются бесперспективными.
29 июля РИА Новости сообщило, что Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил об отсутствии у Киева планов по возвращению Крыма. Подробнее в материале Плана нет: Зеленский прокомментировал "возвращение" Крыма
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
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