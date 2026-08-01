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"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины

"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины - 01.08.2026 Украина.ру

"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины

США могут получить практически все редкоземельные ресурсы Украины в рамках подписанного соглашения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Real America's Voice

2026-08-01T14:49

2026-08-01T14:49

2026-08-01T15:04

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Президент США Дональд Трамп в интервью Real America's Voice рассказал о соглашении между США и Украиной по редкоземельным элементам. По его словам, документ даёт Вашингтону широкий доступ к украинским природным ресурсам."У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", — заявил Трамп.Соглашение было заключено 30 апреля 2025 года. Оно даёт США приоритетное право покупки продукции, добытой на Украине, и предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов 50 на 50. Документ также включает инвестиции в развитие Украины в течение десяти лет, а военная помощь США будет засчитываться как взнос американской стороны в фонд. В июле 2025 года украинский кабмин утвердил перечень критических минералов и участков для привлечения инвесторов в рамках реализации соглашения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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