"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины - 01.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260801/mozhem-zayti-i-zabrat-tramp-zayavil-o-dostupe-ssha-k-resursam-ukrainy-1082063193.html
"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины
"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины - 01.08.2026 Украина.ру
"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины
США могут получить практически все редкоземельные ресурсы Украины в рамках подписанного соглашения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Real America's Voice
2026-08-01T14:49
2026-08-01T15:04
новости
украина
дональд трамп
росатом
украина.ру
вашингтон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081222083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_76992d00e221e12e858c43df7bcb042d.jpg
Президент США Дональд Трамп в интервью Real America's Voice рассказал о соглашении между США и Украиной по редкоземельным элементам. По его словам, документ даёт Вашингтону широкий доступ к украинским природным ресурсам."У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", — заявил Трамп.Соглашение было заключено 30 апреля 2025 года. Оно даёт США приоритетное право покупки продукции, добытой на Украине, и предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов 50 на 50. Документ также включает инвестиции в развитие Украины в течение десяти лет, а военная помощь США будет засчитываться как взнос американской стороны в фонд. В июле 2025 года украинский кабмин утвердил перечень критических минералов и участков для привлечения инвесторов в рамках реализации соглашения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081222083_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85c3351139e3cb937016d9e3fa2f6614.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, росатом, украина.ру, вашингтон, сша
Новости, Украина, Дональд Трамп, Росатом, Украина.ру, Вашингтон, США

"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины

14:49 01.08.2026 (обновлено: 15:04 01.08.2026)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать в
ДзенTelegram
США могут получить практически все редкоземельные ресурсы Украины в рамках подписанного соглашения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Real America's Voice
Президент США Дональд Трамп в интервью Real America's Voice рассказал о соглашении между США и Украиной по редкоземельным элементам. По его словам, документ даёт Вашингтону широкий доступ к украинским природным ресурсам.
"У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", — заявил Трамп.
Соглашение было заключено 30 апреля 2025 года. Оно даёт США приоритетное право покупки продукции, добытой на Украине, и предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов 50 на 50.
Документ также включает инвестиции в развитие Украины в течение десяти лет, а военная помощь США будет засчитываться как взнос американской стороны в фонд. В июле 2025 года украинский кабмин утвердил перечень критических минералов и участков для привлечения инвесторов в рамках реализации соглашения.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДональд ТрампРосатомУкраина.руВашингтонСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:51Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине
15:23"Гитлер-вегетарианец" и никакого нацизма. Почему создатель "Азова"* Билецкий не смог оправдаться
15:17Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
14:49"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины
14:32Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин
14:23В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО
13:54Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры России и Украины
13:41В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали
13:25ВС РФ наносят удары по Запорожью и Одессе, в Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
13:23Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов
13:21ВС РФ поразили заводы, производящие детали для "Фламинго" и "Нептунов"
13:19Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией
13:14Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"
13:02Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
12:33Новые цели "людоловов" и борьба с телефонными мошенниками. Что ждёт Украину в августе
12:00История на радио: Иван Айвазовский 24:36
11:50Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу
11:42Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
11:40"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России
11:10Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским
Лента новостейМолния