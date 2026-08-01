https://ukraina.ru/20260801/o-shturme-svetlogo-govorit-prezhdevremenno-onufrienko-ob-obstanovke-v-rayone-svetlogo-i-shevchenko-1082038587.html

"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко

"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко - 01.08.2026 Украина.ру

"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко

Бои идут в Шевченко, на окраинах Белицкого. Шевченко пока не под нашим полным контролем. Продвижение к Доброполью уперлось в пруды у балки Водяной Яр. Восточнее Белицкого — карман между Родинским и Шевченко, который полностью не зачищен

2026-08-01T16:00

2026-08-01T16:00

2026-08-01T16:00

сво

спецоперация

светлый

харьков

доброполье

михаил онуфриенко

тарас шевченко

вооруженные силы украины

украина.ру

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О штурме Светлого говорить преждевременно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, в Шевченко, расположенном южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел.Эксперт отметил, что продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует."Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы полностью не зачистили. Говорить о штурме Светлого пока преждевременно", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.

светлый

харьков

доброполье

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сво, спецоперация, светлый, харьков, доброполье, михаил онуфриенко, тарас шевченко, вооруженные силы украины, украина.ру