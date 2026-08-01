"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко - 01.08.2026 Украина.ру
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"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко
"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко - 01.08.2026 Украина.ру
"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко
Бои идут в Шевченко, на окраинах Белицкого. Шевченко пока не под нашим полным контролем. Продвижение к Доброполью уперлось в пруды у балки Водяной Яр. Восточнее Белицкого — карман между Родинским и Шевченко, который полностью не зачищен
2026-08-01T16:00
2026-08-01T16:00
сво
спецоперация
светлый
харьков
доброполье
михаил онуфриенко
тарас шевченко
вооруженные силы украины
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О штурме Светлого говорить преждевременно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, в Шевченко, расположенном южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел.Эксперт отметил, что продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует."Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы полностью не зачистили. Говорить о штурме Светлого пока преждевременно", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, светлый, харьков, доброполье, михаил онуфриенко, тарас шевченко, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Светлый, Харьков, Доброполье, Михаил Онуфриенко, Тарас Шевченко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко

16:00 01.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Бои идут в Шевченко, на окраинах Белицкого. Шевченко пока не под нашим полным контролем. Продвижение к Доброполью уперлось в пруды у балки Водяной Яр. Восточнее Белицкого — карман между Родинским и Шевченко, который полностью не зачищен
О штурме Светлого говорить преждевременно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, в Шевченко, расположенном южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел.
"Крайнее из них – село Светлое — находится с другой стороны балки Водяной Яр. Это широкая водная преграда. По сообщениям с мест бои продолжаются на северных окраинах Шевченко. Пока оно не находится под нашим уверенным контролем и не зачищено до конца", — пояснил Онуфриенко.
Эксперт отметил, что продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует.
"Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы полностью не зачистили. Говорить о штурме Светлого пока преждевременно", — резюмировал Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияСветлыйХарьковДобропольеМихаил ОнуфриенкоТарас ШевченкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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