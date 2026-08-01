https://ukraina.ru/20260801/o-shturme-svetlogo-govorit-prezhdevremenno-onufrienko-ob-obstanovke-v-rayone-svetlogo-i-shevchenko-1082038587.html
"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко
"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко - 01.08.2026 Украина.ру
"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко
Бои идут в Шевченко, на окраинах Белицкого. Шевченко пока не под нашим полным контролем. Продвижение к Доброполью уперлось в пруды у балки Водяной Яр. Восточнее Белицкого — карман между Родинским и Шевченко, который полностью не зачищен
2026-08-01T16:00
2026-08-01T16:00
2026-08-01T16:00
сво
спецоперация
светлый
харьков
доброполье
михаил онуфриенко
тарас шевченко
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081956184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_edaabed02ff0a2812c601015ccbeb204.jpg
О штурме Светлого говорить преждевременно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, в Шевченко, расположенном южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел.Эксперт отметил, что продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует."Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы полностью не зачистили. Говорить о штурме Светлого пока преждевременно", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
светлый
харьков
доброполье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081956184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3ecd8deb96671480f020d1dbaab43ce.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, светлый, харьков, доброполье, михаил онуфриенко, тарас шевченко, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Светлый, Харьков, Доброполье, Михаил Онуфриенко, Тарас Шевченко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко
Бои идут в Шевченко, на окраинах Белицкого. Шевченко пока не под нашим полным контролем. Продвижение к Доброполью уперлось в пруды у балки Водяной Яр. Восточнее Белицкого — карман между Родинским и Шевченко, который полностью не зачищен
О штурме Светлого говорить преждевременно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, в Шевченко, расположенном южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел.
"Крайнее из них – село Светлое — находится с другой стороны балки Водяной Яр. Это широкая водная преграда. По сообщениям с мест бои продолжаются на северных окраинах Шевченко. Пока оно не находится под нашим уверенным контролем и не зачищено до конца", — пояснил Онуфриенко.
Эксперт отметил, что продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует.
"Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы полностью не зачистили. Говорить о штурме Светлого пока преждевременно", — резюмировал Онуфриенко.