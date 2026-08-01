https://ukraina.ru/20260801/spor-iz-za-seuty-ataka-v-bryanskoy-oblasti-itogi-1-avgusta-1082065924.html

Спор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа

Спор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа - 01.08.2026 Украина.ру

Спор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа

В ЕС спорят по поводу будущего Шенгенской зоны из-за произошедшего прорыва границы в Сеуте. Украинский дрон атаковал маршрутку в Брянской области

2026-08-01T18:25

2026-08-01T18:25

2026-08-01T18:28

эксклюзив

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урсула фон дер ляйен

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мвд

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение ряда стран ЕС провести экстренную видеоконференцию глав МВД государств-членов сообщества в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте."Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую предложение провести внеочередную видеоконференцию, чтобы оценить произошедшее", — написала фон дер Ляйен в Х.Чиновница добавила, что необходимо провести анализ кризиса, "чтобы повысить устойчивость Европы к подобным ситуациям".Также фон дер Ляйен поспешила успокоить некоторых европейцев."Хорошая новость заключается в том, что благодаря эффективной работе испанских и марокканских правоохранительных органов подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС", – заявила фон дер Ляйен.По её словам, это свидетельствует о том, почему контроль европейских границ имеет такое важное значение."У нас есть надежная система, но её нужно ещё больше укрепить", – добавила она.Председатель ЕК подчеркнула необходимость сохранять бдительность на каждом критическом пункте въезда и поддерживать тесную координацию между всеми органами власти."В то же время нам нужно проанализировать полученный опыт, чтобы повысить устойчивость Европы", – указала фон дер Ляйен.Евробюрократ также подчеркнула, что "борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единой европейской реакции".До этого стало известно о письме премьер-министра Испании Педро Санчеса председателю Еврокомиссии, а также главе Евросовета. В письме к фон дел Ляйен и Антониу Коште Санчес попросил в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в Сеуте.Также в письме Санчес выразил озабоченность по поводу того, что некоторые страны блока действовали исходя из "предвзятости, ложных слухов, из-за невежества или в политических интересах", требуя временного исключения Испании из Шенгенской зоны. Он не стал называть конкретных членов блока."Эта встреча должна позволить нам выработать общий ответ на подобные ситуации и вновь подтвердить, что безопасность наших внешних границ - это общая ответственность всех государств-членов, а не только тех, которые находятся на передовой линии Союза", - писал Санчес.Также в письме премьер выступил с утверждением, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и вернула практически всех, кто пересек границу страны.До этого, 31 июля, власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас в тот день заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тыс. человек. Как передавали испанские СМИ со ссылкой на МВД Испании, более 48,3 тыс. марокканцев уже вернулись на родину. При этом сообщается, что по меньшей мере 67 человек погибли при попытке попасть в город.Санчес тогда назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка назвал позицию европейских стран, призывающих к временному исключению Испании из Шенгенской зоны, эгоистичной и безответственной."Здесь мы уже говорим либо о двуличии, либо о невежестве, о незнании ситуации. Потому что вы хорошо знаете, что Сеута не входит в Шенгенскую зону. Это было использовано в абсолютно политических целях", — заявил он на пресс-конференции.При этом он заявил, что большинство государств ЕС поддержали Испанию. Гранде-Марласка также напомнил, что во время миграционных кризисов в других европейских странах Мадрид разделял с ними это бремя.По информации британского издания The Telegraph Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в испанскую Сеуту из-за сложностей в отношениях двух стран."Источники в западной разведке подозревают, что Марокко содействовало внезапному притоку 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута. Этот наплыв, возможно, был наказанием на фоне дипломатического недовольства Испанией", — утверждает издание.В публикации указывалось, то марокканские чиновники, как предполагается, недовольны политикой Санчеса, а именно — его стремлением заключить соглашения по газу с Алжиром.Как рассказали источники газеты, пока рано делать выводы о причинах столь значительного притока мигрантов, но один из них выразил удивление по поводу того, каким образом 60 тыс. человек могли перемещаться по территории без проверок.При этом чиновники указывали на высокую активность в соцсетях накануне случившегося, но неясно, была ли она спонтанной или скоординированной, добавило издание.Атака в Брянской областиПри ударе украинского беспилотника по маршрутке в Брянской области пострадали три человека, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук."Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую "Газель" возле поселка городского типа Погар", — написал он на платформе "Макс".Как уточнил Ковальчук, ранения получили водитель и две пассажирки. Врачи оказали им медицинскую помощь в больнице.В Брянской области работает горячая линия."Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре продолжает работу горячая линия", — говорится в сообщении в канале местной прокуратуры на платформе "Макс".Уточняется, что прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ по маршрутному такси.Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам в этом регионе. На прошлой неделе в Стародубском районе при атаке БПЛА погиб 61-летний мужчина.Также 1 августа МЧС Донецкой Народной Республики сообщило о том, что дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных. В результате пострадал водитель машины.Прогноз на август для Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Новые цели "людоловов" и борьба с телефонными мошенниками. Что ждёт Украину в августе".

https://ukraina.ru/20260801/ataka-na-teplokhod-rosatoma-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-1-avgusta-1082059742.html

https://ukraina.ru/20260801/adskaya-noch-v-kieve-ssha-i-izrail-gotovyat-udar-khronika-sobytiy-na-utro-1-avgusta-1082058063.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, урсула фон дер ляйен, испания, брянская область, марокко, ес, еврокомиссия, мвд