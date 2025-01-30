"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма - 30.01.2025 Украина.ру
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"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма
"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма - 30.01.2025 Украина.ру
"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января в общении с журналистами прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны
2025-01-30T12:44
2025-01-30T12:44
новости
германия
олаф шольц
кремль
дмитрий песков
россия
дональд трамп
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"Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению", - сказал он.Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий. Он заявил, что "ползучий" нацизм снова идет по Европе и существенно укоренился в Киеве. Недавно Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.О несогласии РФ с высказываниями Трампа о Второй мировой войне - в материале Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны на сайте Украина.ру.
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новости, германия, олаф шольц, кремль, дмитрий песков, россия, дональд трамп
Новости, Германия, Олаф Шольц, Кремль, Дмитрий Песков, Россия, Дональд Трамп

"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма

12:44 30.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января в общении с журналистами прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны
"Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению", - сказал он.
Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий. Он заявил, что "ползучий" нацизм снова идет по Европе и существенно укоренился в Киеве.
Недавно Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.
О несогласии РФ с высказываниями Трампа о Второй мировой войне - в материале Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияОлаф ШольцКремльДмитрий ПесковРоссияДональд Трамп
 
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