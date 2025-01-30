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"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма

"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма - 30.01.2025 Украина.ру

"Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января в общении с журналистами прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны

2025-01-30T12:44

2025-01-30T12:44

2025-01-30T12:44

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"Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению", - сказал он.Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий. Он заявил, что "ползучий" нацизм снова идет по Европе и существенно укоренился в Киеве. Недавно Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.О несогласии РФ с высказываниями Трампа о Второй мировой войне - в материале Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны на сайте Украина.ру.

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новости, германия, олаф шольц, кремль, дмитрий песков, россия, дональд трамп