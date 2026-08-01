Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта - 01.08.2026 Украина.ру
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Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта
Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта - 01.08.2026 Украина.ру
Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта
Россия должна быть вечной — под этим углом надо оценивать украинский конфликт. Это про ресурсы и задел на годы вперед. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-08-01T17:30
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Война продолжится как холодная с Европой. При Трампе США соблюдают нейтралитет: не выделяют средства, притормаживают антироссийские инициативы. Ракеты потратили на Иран.По словам эксперта, война — это не кто кого перестреляет, а кто грамотнее распорядится ресурсами и сделает задел на то, чтобы выиграв сейчас не проиграть через 5-10 лет.При этом эксперт отметил, что с США при Трампе России удается соблюдать некий нейтралитет."Надо отдать должное Дональду Трампу. Да, он никоим образом не способствует тому, чтобы киевский режим перед нами капитулировал. Но он и не бежит впереди паровоза ради его поддержки. Главное, чего не делают США — так это не выделяют дополнительные средства. Если что-то и выделяется, то только копейки. В бюджете Пентагона на следующий год Украиной даже не пахнет", — заявил Бавырин.Эксперт также отметил, что огромное количество ракет и противоракет США потратили на авантюру в Иране — товар, который очень нужен Зеленскому за европейские деньги."Трамп притормаживает огромное количество антироссийских инициатив на уровне НАТО, Конгресса и собственного окружения", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, нато, украина.ру, мир без границ
Новости, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон, НАТО, Украина.ру, Мир без границ

Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта

17:30 01.08.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Россия должна быть вечной — под этим углом надо оценивать украинский конфликт. Это про ресурсы и задел на годы вперед. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Война продолжится как холодная с Европой. При Трампе США соблюдают нейтралитет: не выделяют средства, притормаживают антироссийские инициативы. Ракеты потратили на Иран.
По словам эксперта, война — это не кто кого перестреляет, а кто грамотнее распорядится ресурсами и сделает задел на то, чтобы выиграв сейчас не проиграть через 5-10 лет.
"Украинский конфликт продолжится как холодная война с Европой. Пока там я не вижу вариантов принципиальной смены курса", — пояснил Бавырин.
При этом эксперт отметил, что с США при Трампе России удается соблюдать некий нейтралитет.
"Надо отдать должное Дональду Трампу. Да, он никоим образом не способствует тому, чтобы киевский режим перед нами капитулировал. Но он и не бежит впереди паровоза ради его поддержки. Главное, чего не делают США — так это не выделяют дополнительные средства. Если что-то и выделяется, то только копейки. В бюджете Пентагона на следующий год Украиной даже не пахнет", — заявил Бавырин.
Эксперт также отметил, что огромное количество ракет и противоракет США потратили на авантюру в Иране — товар, который очень нужен Зеленскому за европейские деньги.
"Трамп притормаживает огромное количество антироссийских инициатив на уровне НАТО, Конгресса и собственного окружения", — резюмировал Бавырин.
Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
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