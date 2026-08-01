https://ukraina.ru/20260801/kholodnaya-voyna-s-evropoy-bavyrin-o-perspektivakh-konflikta-1082039473.html

Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта

Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта - 01.08.2026 Украина.ру

Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта

Россия должна быть вечной — под этим углом надо оценивать украинский конфликт. Это про ресурсы и задел на годы вперед. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-08-01T17:30

2026-08-01T17:30

2026-08-01T17:30

новости

сша

европа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

пентагон

нато

украина.ру

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

Война продолжится как холодная с Европой. При Трампе США соблюдают нейтралитет: не выделяют средства, притормаживают антироссийские инициативы. Ракеты потратили на Иран.По словам эксперта, война — это не кто кого перестреляет, а кто грамотнее распорядится ресурсами и сделает задел на то, чтобы выиграв сейчас не проиграть через 5-10 лет.При этом эксперт отметил, что с США при Трампе России удается соблюдать некий нейтралитет."Надо отдать должное Дональду Трампу. Да, он никоим образом не способствует тому, чтобы киевский режим перед нами капитулировал. Но он и не бежит впереди паровоза ради его поддержки. Главное, чего не делают США — так это не выделяют дополнительные средства. Если что-то и выделяется, то только копейки. В бюджете Пентагона на следующий год Украиной даже не пахнет", — заявил Бавырин.Эксперт также отметил, что огромное количество ракет и противоракет США потратили на авантюру в Иране — товар, который очень нужен Зеленскому за европейские деньги."Трамп притормаживает огромное количество антироссийских инициатив на уровне НАТО, Конгресса и собственного окружения", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.

сша

европа

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, нато, украина.ру, мир без границ