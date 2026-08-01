https://ukraina.ru/20260801/kholodnaya-voyna-s-evropoy-bavyrin-o-perspektivakh-konflikta-1082039473.html
Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта
Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта - 01.08.2026 Украина.ру
Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта
Россия должна быть вечной — под этим углом надо оценивать украинский конфликт. Это про ресурсы и задел на годы вперед. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-08-01T17:30
2026-08-01T17:30
2026-08-01T17:30
новости
сша
европа
россия
дональд трамп
владимир зеленский
пентагон
нато
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
Война продолжится как холодная с Европой. При Трампе США соблюдают нейтралитет: не выделяют средства, притормаживают антироссийские инициативы. Ракеты потратили на Иран.По словам эксперта, война — это не кто кого перестреляет, а кто грамотнее распорядится ресурсами и сделает задел на то, чтобы выиграв сейчас не проиграть через 5-10 лет.При этом эксперт отметил, что с США при Трампе России удается соблюдать некий нейтралитет."Надо отдать должное Дональду Трампу. Да, он никоим образом не способствует тому, чтобы киевский режим перед нами капитулировал. Но он и не бежит впереди паровоза ради его поддержки. Главное, чего не делают США — так это не выделяют дополнительные средства. Если что-то и выделяется, то только копейки. В бюджете Пентагона на следующий год Украиной даже не пахнет", — заявил Бавырин.Эксперт также отметил, что огромное количество ракет и противоракет США потратили на авантюру в Иране — товар, который очень нужен Зеленскому за европейские деньги."Трамп притормаживает огромное количество антироссийских инициатив на уровне НАТО, Конгресса и собственного окружения", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
сша
европа
россия
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, нато, украина.ру, мир без границ
Новости, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон, НАТО, Украина.ру, Мир без границ
Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта
Россия должна быть вечной — под этим углом надо оценивать украинский конфликт. Это про ресурсы и задел на годы вперед. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Война продолжится как холодная с Европой. При Трампе США соблюдают нейтралитет: не выделяют средства, притормаживают антироссийские инициативы. Ракеты потратили на Иран.
По словам эксперта, война — это не кто кого перестреляет, а кто грамотнее распорядится ресурсами и сделает задел на то, чтобы выиграв сейчас не проиграть через 5-10 лет.
"Украинский конфликт продолжится как холодная война с Европой. Пока там я не вижу вариантов принципиальной смены курса", — пояснил Бавырин.
При этом эксперт отметил, что с США при Трампе России удается соблюдать некий нейтралитет.
"Надо отдать должное Дональду Трампу. Да, он никоим образом не способствует тому, чтобы киевский режим перед нами капитулировал. Но он и не бежит впереди паровоза ради его поддержки. Главное, чего не делают США — так это не выделяют дополнительные средства. Если что-то и выделяется, то только копейки. В бюджете Пентагона на следующий год Украиной даже не пахнет", — заявил Бавырин.
Эксперт также отметил, что огромное количество ракет и противоракет США потратили на авантюру в Иране — товар, который очень нужен Зеленскому за европейские деньги.
"Трамп притормаживает огромное количество антироссийских инициатив на уровне НАТО, Конгресса и собственного окружения", — резюмировал Бавырин.