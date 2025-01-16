https://ukraina.ru/20250116/1060306400.html

"Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы

"Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы - 16.01.2025 Украина.ру

"Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы

Как в странах Европы появились руководители - "внучки фашистов" и кто их туда продвигает.

2025-01-16T12:59

2025-01-16T12:59

2025-01-16T13:02

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жерар улье

владимир зеленский

санду майя

сс

ес

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Майя Санду и её дедушкаМайя Санду, президент Молдавии, которая еле-еле набрала необходимое количество голосов на выборах, решила защитить свою честь и достоинство.Она подала иск в суд на сельскую учительницу Анну Михалаки.Дело в том, что Анна Михалаки опубликовала в соцсетях большой пост: дедушка Майи был доносчиком, работал на фашистов. И от его доносов пострадали жители сел Бокша и Рисипены, которые были депортированы.Учительница, кроме того, активно критикует сегодняшнюю политику Санду. Называет её "предательницей национальных интересов".Ещё бы. Цены на газ, электричество растут в Молдавии с потрясающей скоростью: за месяц - в два раза. Майю Санду уже в одном селе послали: "уезжай в свой Кишинёв!"Её просто ненавидят в Молдавии.Обиженная и раздражённая Майя Санду подала в суд, но учительница Михалаки оказалась не робкого десятка и даже обрадовалась:"Правду следует принять, а не пугать меня судом. Я из рода рэзешей (свободный собственник, крестьянин, хозяин земли). Я даже рада, что правду узнает вся страна! С Богом!""За вред здоровью и создание угрозы личной безопасности" адвокаты Санду требуют компенсацию в 50 тысяч леев. Пенсия учительницы - 3 тысячи леев. Да ещё теперь чуть ли не всю пенсию надо отдавать за отопление в "прекрасной" стране Молдавии.Какой вред здоровью и безопасности президента нанёс рассказ про дедушку?Как-то подозрительно забеспокоилась Майя. Может быть, есть еще какие-то подробности из жизни семьи Санду, которые пока широко не известны?Конечно, ясно, каким будет решение суда: в защиту действующего президента. Но это будет так же катастрофический имиджевый удар для Санду. Все будут жалеть бедную пенсионерку. Илан Шор, глава оппозиции, пообещал учительнице помощь, в том числе финансовую.Так сотрудничал ли дедушка Санду с нацистами? Это пока точно неизвестно.Но про Майю Санду и так все знают, что она прославляет Йона Антонеску, румынского фашистского диктатора, "кондукэтора" Румынии в 1940-1944 годах.А румынскую армию, которая была известна своими зверствами - и на территории Украины, в том числе - называет: "героями, которые боролись за освобождение Бессарабии от советской оккупации."Разумеется, у Майи - румынский паспорт. "Как у моих бабушки и дедушки", говорит она.Если не в прямом, то в идейном смысле Майя Санду - наследница "фашистского дедушки".А многие другие женщины в современной политике - наследницы и идейные, и настоящие. И даже удивительно, сколько их.Этих самых "внучек фашистских дедушек".Хрыстя ХомякСовсем недавно ушла со своего поста Хрыстя Фриланд. Она была министром финансов и заместителем премьер-министра Канады Трюдо.Но ушла Хрыстя недалеко. Она теперь - главный претендент на лидерство в Либеральной партии и вероятный кандидат в будущие премьер-министры.Дедушка Христины, Михаил Хомяк, был главным редактором украиноязычный газеты "Краковские вести", работал там с 1940 по 1944 год. Естественно, восторженно писал о фашистах."Сегодня из них в Киеве нет ни одного. А было 350 тысяч", - радостно писал об уничтожении еврейского населения Киева Хомяк.Прославлял Адольфа Гитлера, радовался немецким бомбардировкам Англии. Что уж говорить про СССР. Там вообще хорошо бы всех уничтожить. Вместе с поляками.Работал дедушка под руководством генерал-губернатора Ганса Франка, организатора Холокоста в Польше.Численность украинской общины в Канаде - полтора миллиона человек. И это далеко не только потомки тех, кто эмигрировал в Канаду в 19 и в начале 20 века.В Канаду уехали 8 тысяч бойцов той самой дивизии СС "Галичина" (это только официально), тысячи и десятки тысяч коллаборантов, пособников фашистов.Широко известно, что в 1944, 1945 и позже фашисты уплывали и улетали в Аргентину. Но и в Канаду тоже, и может быть, даже в большем количестве.Сегодня их потомки - граждане Канады. Они будут только приветствовать внучку Михаила Хомяка.Так же, как в парламенте Канады приветствовали, вместе с семейством Зеленских нацистского преступника Ярослава Гунько. "Герой Украины" и "герой Канады", "канадско-украинский ветеран" оказался ветераном дивизии СС "Галичина".И духовная соратница старого бандеровца, Хрыстя Фриланд, приветствовала. И Зеленский вскидывал ручку с кулачком вверх. Мы с вами, пан Гунько! Вы наш герой. Холокост! Ура!А еще говорят: на Украине не может быть нацизма, там президент - еврей. Ну вот же он, приветствует от всей души пожилого, заслуженного нациста.Можно сказать: так Зеленский же не знал, кого приветствует? Ну допустим, не знал (хотя маловероятно, там вся почти диаспора "в вышиванках" - нацистская). Но потом-то узнал? Скандал был грандиозный и даже спикер ушел в отставку после коллективного приветствия Гунько.Но Зеленский промолчал, и Елена Зеленская промолчала. Ни слова не сказали.Ну а у Хрысти Фриланд есть теперь определённые шансы стать "премьеркой". Или "губернаторкой"? Нового штата Канада.Правда, Трамп отреагировал на её уход с постов однозначно: "Тебя не будет не хватать".Наверное, такими же словами вспоминают на Украине "доктора Смерть" Ульяну Супрун.Украинская "Доктор смерть"Ульяна Супрун приехала на Украину из Канады в декабре 2013 года, на начало майдана. Летом 2015 года президент Петр Порошенко дал ей гражданство, а уже через год Ульяна стала и.о министра здравоохранения Украины.Какая потрясающая карьера! Было ли где-то в мире еще подобное?Особенно учитывая образование Ульяны: "диагностическая радиология", причем работала она в Канаде обычным скромным врачом - радиологом. И вот - целый министр здравоохранения.Ульяна развернула бурную деятельность с первых же дней. На украинцах стали тестировать невообразимое количество новых препаратов (бесплатно, к радости западных фармкомпаний).В стране закрылись туберкулёзные диспансеры, так как Ульяна посчитала, что нет смысла лечить туберкулёз в стационарах: пусть лечатся амбулаторно. То же самое произошло с пациентами психиатрических диспансеров.Самое главное "достижение": была проведена "реформа медицины", которая резко сократила количество больниц, а 80 процентов медицинских услуг стали платными.Украину заполонили поддельные лекарства. Многие контракты просто не исполнялись. Деньги из бюджета уходили, лекарства не поступали. Скандалов было много, но никто не смог снять с должности и. о министра с иностранным гражданством.Три года продолжалось разрушение медицинской системы Украины руками Ульяны.Почему она была исполняющей обязанности? Потому что её не утвердила бы в должности даже ручная, подконтрольная, не думавшая о людях Украины Рада того времени.Но это был бы всё-таки "зашквар". Депутаты понимали, что утверждение "Супрунихи" - крах политической карьеры. Так ненавидели "доктора Смерть" в народе.Но чья-то мощная рука удерживала Ульяну на посту "деконструктора" украинской медицины.Конечно, она была прислана на Украину влиятельными кланами.Так же как продвигали эти кланы Майю Санду и Хрыстю Хомяк.И Ульяна - тоже внучка нацистского пособника, коменданта украинской полиции в годы Отечественной войны.Может, их специально набирают по этому признаку, раз так много желающих поруководить странами "внучек комендантов"?Это именно так и есть.Это их "партийная принадлежность"."Там" умеют читать биографии.И дедушка - нацистский преступник или коллаборант - это лучшая характеристика для будущего "продвижения по службе" где нибудь в Госдепе или даже уже на "оперативной работе" - во главе колонизированных стран.Зря, что ли, десятки тысяч этих коллаборантов были "спасены" ЦРУ?Сначала из них готовили будущих диверсантов.А теперь их внуки и внучки - члены хорошо управляемой "элиты" различных государств.И что интересно, на самом верху - тоже потомки тех, кто верой и правдой служил Третьему Рейху.Урсула и её дедушкаГромкий скандал произошёл несколько лет назад.У Урсулы фон дер Ляйен, многолетней главы Евросоюза (а до этого - министра обороны Германии), "нашли" дедушку - обергруппенфюрера СС.Генерал Карл Альбрехт Оберг был "начальником СС и полиции" в округе Радом генерал-губернаторства Польши, где непосредственно занимался уничтожением поляков и евреев. Потом он был назначен в Париж, где боролся с французским сопротивлением. Его ведомство отправило 100 тысяч человек в концлагеря.После войны долго находился в тюрьме во Франции и был тайно выпущен на свободу генералом де Голлем в знак примирения и с уважением к просьбам определенных кругов в Германии.Но это был не тот дедушка! Семья Урсулы категорически отрицала родство. Хотя Карл Альбрехт Оберг - это имя её деда, но это якобы полный тёзка настоящего родственника Урсулы."Урсулин" Карл Альбрехт служил в министерстве иностранных дел Германии.Этот дедушка отвечал за "увеличение объёма производства на территориях и заводах, подведомственных министерству". То есть на территории СССР, в том числе территории Украины.Сегодня об этом говорится вскользь: "он был коммерсантом".И вот такое если не у всех, то у очень многих.Дедушки - коменданты и коллаборанты - у Каи Каллас, бывшего премьера Эстонии, ныне представителя ЕС по иностранным делам.Дедушка возможного будущего канцлера Мерца был мэром города Брилона, в 1933 году вступил в ряды штурмовиков и переименовал главную улицу в Адольф Гитлер штрассе.Дедушка Анналены Бербок, главы немецкого МИДа - воевал на стороне гитлеровской Германии.Конечно, дети за отцов и тем более внучки за дедушек не отвечают. Но отношение можно высказать?Например, сказать что-то вроде: "ненавижу нацизм, полностью осуждаю то, что сделали фашисты на моей (или на чужой, например, на русской или украинской) земле". Нет! Вы такого не услышите ни от кого и никогда.Например, говорила ли что-то подобное Саломе Зурабишвили? Конечно, нет.Изгнали из гестапоИнтересный дядя был и у бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая, проиграв выборы, продолжает цепляться за власть.Саломе пообещали вынести из президентского дворца в Тбилиси, где она собиралась оставаться, вцепившись клешнями в кресло президента. Тогда только гражданка Франции сдалась и "вынеслась" сама.Но всё-таки Саломе организовала свой "офис президента" и продолжает смешить людей в Тбилиси. Так кто угодно может объявить себя президентом, снять офис, повесить табличку?Да, а дядя у Саломе был примечательный. Михаил Кедия, брат мамы Саломе, не просто сотрудничал с гитлеровцами.Он работал в главном управлении имперской безопасности (РСХА) под руководством Рейнхарда Гейдриха. В грузинском отделе.Михаил Кедия - сын главы политического сыска Грузинской республики Мелкиседека Кедии. Мелкиседек - дедушка Саломе, естественно.Видимо, эти связи пригодились Михаилу, и его взяли на работу в гестапо. Он вербовал военнопленных. И занимался организацией терактов на Северном Кавказе.В 1944 году Кедия убежал в Швейцарию. Его выдачи добивались одновременно СССР и Франция. Но этого не произошло, а в 1954 году Кедия скончался.Интересно, что в ЦРУ его на работу не взяли (как взяли множество его "коллег" по абверу). Причина - "стабильно плохая репутация". Как говорится, "выгнали из гестапо за излишнюю жестокость".В Грузии его представляли как "оклеветанного патриота".Отец Саломе, Леван Зурабишвили, сын другого известного деятеля Грузинской республики, Нино Николадзе. Его брат Георгий, ещё один дядя Саломе, во Франции был осуждён за пособничество гитлеровским оккупантам. Он "бесследно исчез" в 1944 году.Интересные дяди у Саломе Зурабишвили. Могли бы дослужиться до больших чинов в Третьем Рейхе. Но помешала Красная армия.Третий рейх или уже четвертый?И это только часть интересных биографий тех "внучек комендантов", которых посадили сегодня в кресла премьеров и президентов.Неспроста? Конечно, нет! Не зря и Евросоюз почти полностью повторяет карту Третьего рейха при Адольфе Гитлере.Не зря и Анналена Бербок оговаривается: "мы воюем с Россией".Но есть и другие голоса в Европе, конечно."Мы воюем с Россией? Я этого не заметил", - ответил Анналене президент Хорватии."Может, Германия и воюет с Россией снова. Тогда удачи им. Может, получится лучше, чем 70 лет назад? Ну а мы ни с кем не воюем", - сказал Зоран Миланович. Совсем недавно его переизбрали, он остается президентом Хорватии.Как сказал премьер Сербии Вучич:"Напомню вам слова маршала Жукова о том, что Европа никогда не простит СССР освобождение от фашизма. Я не маршал Жуков, я маленький человек, президент маленькой, но свободолюбивой страны. Но сделаю все, чтобы защитить честь Сербии".Об особенностях биографии и жизненного пути будущего виц-президента США - в статье Владимира Скачко "Венчурное дитя компромисса. Джей Ди Вэнс устроит все части глубинного государства в США"

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Елена Мурзина

украина, канада, германия, жерар улье, владимир зеленский, санду майя, сс, ес, цру, эксклюзив