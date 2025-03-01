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"Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*

"Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"* - 01.03.2025 Украина.ру

"Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*

Правительство немецкой земли Бранденбург и отель Schloss Diedersdorf, разместивший представителей украинского националистического батальона "Азов"*, не приглашали боевиков и не знали заранее об их приезде. Об этом 1 марта сообщило агентство РИА Новости

2025-03-01T12:04

2025-03-01T12:04

2025-03-01T12:04

новости

германия

россия

юрий бутусов

"азов"

вооруженные силы украины

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В отеле "Schloss Diedersdorf" сообщили, что в помещении отеля был арендован зал для мероприятия, которое было заявлено как "благотворительный вечер в поддержку вооруженных сил Украины".Ранее сотрудник немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона "Азов"*. Им оказался немецкий наемник, состоящий в рядах бригады, который рассказал, что группа расквартировалась в одном из отелей Бранденбурга и занимается "поиском поддержки среди граждан Германии".Боевик заявил, что сообщения о неонацистских настроениях в бригаде являются "пропагандой", однако Рёпке обратил внимание на нацистские символы на форме военных, а также напомнил, что эта бригада известна тем, что вербует в свои ряды наемников по всему миру.За этим интервью последовало сообщение пресс-службы полиции Бранденбурга, в котором говорилось, что в связи с пребыванием в стране представителей националистического батальона "Азов"* под руководством прокуратуры начато расследованиеРанее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что два главаря "Азова"* стали командирами новых корпусов украинской армии, но Даже так недостаточно командных кадров.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

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новости, германия, россия, юрий бутусов, "азов", вооруженные силы украины