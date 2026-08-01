Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа - 01.08.2026 Украина.ру
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Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа - 01.08.2026 Украина.ру
Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
В Чёрном море вследствие атаки украинских дронов затонул теплоход "Янина" корпорации "Росатом". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2026-08-01T13:02
2026-08-01T13:12
хроники
эксклюзив
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
росатом
fesco
черное море
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Ночью в Чёрном море в 130 милях от Новороссийска вследствие атаки морских дронов ВСУ затонул теплоход "Янина", принадлежащий входящей в "Росатом" компании FESCO, заявили в госкорпорации."Сегодня ночью в акватории Чёрного моря, в 130 милях от города Новороссийск, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании FESCO (входит в контур Госкорпорации Росатом)", — говорилось в сообщении.Кроме того, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв отметил, что дроны ВСУ атаковали судно в районе 22:00 по московскому времени.Он указал, что все 17 членов экипажа потопленного ВСУ в теплохода спасены и чувствуют себя удовлетворительно."Хочу отметить слаженные действия команды, которая в ситуации, когда стало понятно, что теплоход тонет, организовано и без паники покинула судно. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно", — отметил Лихачёв.По его словам, последнего нашли за час до сообщения Лихачёва, и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Глава "Росатома" поблагодарил вертолётчиков.Лихачев искренне поблагодарил интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном - гражданином Египта, "который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят"."Мир меняется, а понятие "морское братство" продолжает оставаться вечной ценностью!" - подчеркнул Лихачёв.Он также указал, что атакованный контейнеровоз был мирным судном.Ранее Украина не раз атаковала гражданские суда в Чёрном море.Обстрелы и налётыУтром 1 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 31 июля до 07:00 по московскому времени 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — отмечалось в публикации в соцсетях оборонного ведомства.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что женщина погибла, ещё два человека ранены в результате атаки ВСУ минувшей ночью в Севастополе. "К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Приношу соболезнования родным и близким погибшей. Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги", — говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс". Развожаев уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки, по предварительным данным от Спасательной службы Севастополя, сгорело 2 частных дома и 1 автомобиль. 15 автомобилей и 3 частных дома получили повреждения.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 39 атак на этот регион России, выпустив в общей сложности 39 различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в том числе ребёнка.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 36 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 3; Костогрызово — 4; Алёшки — 5; Великие Копани — 4; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Новая Маячка, Раденск и Великие Копани.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий утром 1 августа сообщил о том, что Вооружённые силы Украины при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший."В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В автобусе находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.По словам Балицкого, противник видел и понимал, куда бьёт, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своём телеграм-канале рассказал об атаках Вооружённых сил Украины на этот регион России."За минувшие сутки ВСУ 98 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа", — отметил Шуваев.Противник произвёл 16 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Также 8 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 131 беспилотник сбит и подавлен."С глубокой горечью сообщаю: в Борисовском и Волоконовском округах в результате целенаправленных террористических ударов погибли два мирных жителя. Невозможно подобрать слова, чтобы смягчить боль родных и близких. От меня и от всех белгородцев — искренние соболезнования семьям. Мы рядом и скорбим вместе с вами", — писал Шуваев.В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 11 человек, среди которых ребёнок. Девочка 14 лет проходит лечение амбулаторно, семь взрослых находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.В 09:42 Оперштаб Белгородской области сообщил об очередной украинской атаке."Под атаками со стороны ВСУ два муниципалитета. Пострадали три мирных жителя. В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся", — указывалось в публикации.В городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки.В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался возле социального объекта — повреждено остекление.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Об украинских оценках происходящего на передовой — в статье Дмитрия Ковалевича "Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20260801/adskaya-noch-v-kieve-ssha-i-izrail-gotovyat-udar-khronika-sobytiy-na-utro-1-avgusta-1082058063.html
https://ukraina.ru/20260731/tramp-otkazal-v-raketakh-uitkoff-i-kushner-priedut-v-kiev-vs-rf-osvobodili-verovku-itogi-31-iyulya-1082047688.html
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Егор Леев
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хроники, эксклюзив, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, росатом, fesco, черное море
Хроники, Эксклюзив, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Росатом, FESCO, Черное море

Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа

13:02 01.08.2026 (обновлено: 13:12 01.08.2026)
 
© ФотоКонтейнеровоз "Янина" компании FESCO. Архивное фото
Контейнеровоз Янина компании FESCO. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Чёрном море вследствие атаки украинских дронов затонул теплоход "Янина" корпорации "Росатом". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ночью в Чёрном море в 130 милях от Новороссийска вследствие атаки морских дронов ВСУ затонул теплоход "Янина", принадлежащий входящей в "Росатом" компании FESCO, заявили в госкорпорации.
"Сегодня ночью в акватории Чёрного моря, в 130 милях от города Новороссийск, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании FESCO (входит в контур Госкорпорации Росатом)", — говорилось в сообщении.
Кроме того, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв отметил, что дроны ВСУ атаковали судно в районе 22:00 по московскому времени.
Он указал, что все 17 членов экипажа потопленного ВСУ в теплохода спасены и чувствуют себя удовлетворительно.
"Хочу отметить слаженные действия команды, которая в ситуации, когда стало понятно, что теплоход тонет, организовано и без паники покинула судно. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно", — отметил Лихачёв.
По его словам, последнего нашли за час до сообщения Лихачёва, и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Глава "Росатома" поблагодарил вертолётчиков.
Лихачев искренне поблагодарил интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном - гражданином Египта, "который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят".
"Мир меняется, а понятие "морское братство" продолжает оставаться вечной ценностью!" - подчеркнул Лихачёв.
Он также указал, что атакованный контейнеровоз был мирным судном.
Ранее Украина не раз атаковала гражданские суда в Чёрном море.
Обстрелы и налёты
Утром 1 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 31 июля до 07:00 по московскому времени 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — отмечалось в публикации в соцсетях оборонного ведомства.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что женщина погибла, ещё два человека ранены в результате атаки ВСУ минувшей ночью в Севастополе.
"К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Приношу соболезнования родным и близким погибшей. Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги", — говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс".
Развожаев уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки, по предварительным данным от Спасательной службы Севастополя, сгорело 2 частных дома и 1 автомобиль. 15 автомобилей и 3 частных дома получили повреждения.
Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 39 атак на этот регион России, выпустив в общей сложности 39 различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в том числе ребёнка.
Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 36 дронов противника.
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По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 3; Костогрызово — 4; Алёшки — 5; Великие Копани — 4; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.

В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Новая Маячка, Раденск и Великие Копани.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий утром 1 августа сообщил о том, что Вооружённые силы Украины при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший.
"В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".
Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В автобусе находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.
По словам Балицкого, противник видел и понимал, куда бьёт, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.
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Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своём телеграм-канале рассказал об атаках Вооружённых сил Украины на этот регион России.
"За минувшие сутки ВСУ 98 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа", — отметил Шуваев.
Противник произвёл 16 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Также 8 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 131 беспилотник сбит и подавлен.
"С глубокой горечью сообщаю: в Борисовском и Волоконовском округах в результате целенаправленных террористических ударов погибли два мирных жителя. Невозможно подобрать слова, чтобы смягчить боль родных и близких. От меня и от всех белгородцев — искренние соболезнования семьям. Мы рядом и скорбим вместе с вами", — писал Шуваев.
В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 11 человек, среди которых ребёнок. Девочка 14 лет проходит лечение амбулаторно, семь взрослых находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
В 09:42 Оперштаб Белгородской области сообщил об очередной украинской атаке.
"Под атаками со стороны ВСУ два муниципалитета. Пострадали три мирных жителя. В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся", — указывалось в публикации.
В городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки.
В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался возле социального объекта — повреждено остекление.
Украинские военные продолжают атаковать регионы России.
Об украинских оценках происходящего на передовой — в статье Дмитрия Ковалевича "Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
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