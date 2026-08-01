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Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев

Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев - 01.08.2026 Украина.ру

Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев

Американского сенатора Линдси Грэма* могли отравить намеренно после его поездки на Украину. Об этом KP.RU заявил предприниматель Виктор Бут, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в США

2026-08-01T18:37

2026-08-01T18:37

2026-08-01T18:37

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Предприниматель Виктор Бут заявил, что американский сенатор Линдси Грэм* мог быть намеренно отравлен после визита на Украину."Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили", — сказал Бут.По его словам, поводом для приезда украинского лидера в Вашингтон стали похороны Грэма*. Зеленский, как отметил Бут, смог встретиться с президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступил с речью перед голосованием в Сенате США по новым санкциям против России.Ранее украинские СМИ, комментируя поездку Зеленского, отмечали её безрезультатность, указывая, что на выходе были озвучены лишь дежурные заявления. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, линдси грэм, виктор бут, россия, владимир зеленский, сша, украина.ру, сенат