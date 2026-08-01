Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев - 01.08.2026 Украина.ру
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Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев
Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев - 01.08.2026 Украина.ру
Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев
Американского сенатора Линдси Грэма* могли отравить намеренно после его поездки на Украину. Об этом KP.RU заявил предприниматель Виктор Бут, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в США
2026-08-01T18:37
2026-08-01T18:37
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Предприниматель Виктор Бут заявил, что американский сенатор Линдси Грэм* мог быть намеренно отравлен после визита на Украину."Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили", — сказал Бут.По его словам, поводом для приезда украинского лидера в Вашингтон стали похороны Грэма*. Зеленский, как отметил Бут, смог встретиться с президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступил с речью перед голосованием в Сенате США по новым санкциям против России.Ранее украинские СМИ, комментируя поездку Зеленского, отмечали её безрезультатность, указывая, что на выходе были озвучены лишь дежурные заявления. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, линдси грэм, виктор бут, россия, владимир зеленский, сша, украина.ру, сенат
Новости, Украина, Линдси Грэм, Виктор Бут, Россия, Владимир Зеленский, США, Украина.ру, сенат

Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев

18:37 01.08.2026
 
© X / Alina SarnatskaЛиндси Грэм на производстве дронов-перехватчиков в Киеве
Линдси Грэм на производстве дронов-перехватчиков в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© X / Alina Sarnatska
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Американского сенатора Линдси Грэма* могли отравить намеренно после его поездки на Украину. Об этом KP.RU заявил предприниматель Виктор Бут, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в США
Предприниматель Виктор Бут заявил, что американский сенатор Линдси Грэм* мог быть намеренно отравлен после визита на Украину.
"Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили", — сказал Бут.
По его словам, поводом для приезда украинского лидера в Вашингтон стали похороны Грэма*. Зеленский, как отметил Бут, смог встретиться с президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступил с речью перед голосованием в Сенате США по новым санкциям против России.
Ранее украинские СМИ, комментируя поездку Зеленского, отмечали её безрезультатность, указывая, что на выходе были озвучены лишь дежурные заявления.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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