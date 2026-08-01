Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины - 01.08.2026 Украина.ру
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Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины
Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины - 01.08.2026 Украина.ру
Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что систематические удары по портам и логистической инфраструктуре усложняют работу бизнеса, сокращают экспорт и давят на курс гривны. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-01T16:38
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Участившиеся удары по украинским портам и логистическим комплексам начали сказываться не только на валютной выручке, но и на положении предпринимателей и банков, их кредитующих. Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.По его словам, систематические атаки на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру усложняют работу украинского бизнеса. Особенно ощутимо это сказывается на предприятиях реального сектора из-за ограничений морской логистики. Как отмечает Пышный, "экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается", ухудшаются денежные потоки, скапливается готовая продукция, нарушаются производственные и логистические цепочки. "Как следствие, растет нагрузка на бизнес, ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование", — написал глава Нацбанка.В конце июня украинские СМИ сообщили о возможном наличии поддельного диплома о высшем образовании у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Подробнее в материале У главы Нацбанка Украины оказался поддельный дипломБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, нацбанк, украина.ру, росатом, россия
Новости, Украина, Нацбанк, Украина.ру, Росатом, Россия

Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины

16:38 01.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv / Перейти в фотобанкАндрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка
Андрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что систематические удары по портам и логистической инфраструктуре усложняют работу бизнеса, сокращают экспорт и давят на курс гривны. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Участившиеся удары по украинским портам и логистическим комплексам начали сказываться не только на валютной выручке, но и на положении предпринимателей и банков, их кредитующих. Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
По его словам, систематические атаки на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру усложняют работу украинского бизнеса. Особенно ощутимо это сказывается на предприятиях реального сектора из-за ограничений морской логистики.
Как отмечает Пышный, "экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается", ухудшаются денежные потоки, скапливается готовая продукция, нарушаются производственные и логистические цепочки.
"Как следствие, растет нагрузка на бизнес, ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование", — написал глава Нацбанка.
В конце июня украинские СМИ сообщили о возможном наличии поддельного диплома о высшем образовании у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Подробнее в материале У главы Нацбанка Украины оказался поддельный диплом
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
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