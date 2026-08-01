https://ukraina.ru/20260801/portovaya-blokada-davit-na-grivnu-i-biznes--glava-natsbanka-ukrainy-1082065371.html

Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины

Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины - 01.08.2026 Украина.ру

Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что систематические удары по портам и логистической инфраструктуре усложняют работу бизнеса, сокращают экспорт и давят на курс гривны. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-08-01T16:38

2026-08-01T16:38

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Участившиеся удары по украинским портам и логистическим комплексам начали сказываться не только на валютной выручке, но и на положении предпринимателей и банков, их кредитующих. Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.По его словам, систематические атаки на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру усложняют работу украинского бизнеса. Особенно ощутимо это сказывается на предприятиях реального сектора из-за ограничений морской логистики. Как отмечает Пышный, "экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается", ухудшаются денежные потоки, скапливается готовая продукция, нарушаются производственные и логистические цепочки. "Как следствие, растет нагрузка на бизнес, ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование", — написал глава Нацбанка.В конце июня украинские СМИ сообщили о возможном наличии поддельного диплома о высшем образовании у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Подробнее в материале У главы Нацбанка Украины оказался поддельный дипломБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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