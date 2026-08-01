https://ukraina.ru/20260801/toplivo-razdora-kto-pytaetsya-stravit-rossiyan-i-belorusov-v-drake-za-benzin-1082062808.html

Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин

Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин - 01.08.2026 Украина.ру

Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин

Ситуация с топливом в России стабилизуется. При этом связанный с бензином шум в соцсетях продолжается. И особое место в нём занимает напряжённость вокруг поставок белорусского топлива в Россию.

2026-08-01T14:32

2026-08-01T14:32

2026-08-01T14:33

россия

минск

владимир зеленский

нпз

эксклюзив

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При попытке найти в интернете информацию о торговле топливом между странами легко обнаружить, что вся поисковая выдача завалена анонимными свидетельствами, инсайдами и прочими фейками. Очевидно, у авторов этой кампании есть цель: наживаясь на тревоге и россиян, и белорусов, разогнать градус истерии до откровенной, неприкрытой вражды между соседними народами.А тут появился ещё и прекрасный повод. 30 июля правительство России приняло вполне прогнозируемое решение: временный запрет на экспорт бензина продлили ещё на полгода — с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года.В нормативном документе это оформлено как обычная превентивная мера для защиты внутреннего рынка и насыщения АЗС в период пикового сезонного спроса и аграрных работ. Мы уже привыкли, что в регионах отпуск топлива периодически балансируют, а на станциях вводят точечные технические лимиты. Нормальный процесс.Но тут же в Сети запестрели заголовки один громче другого: от драматических историй про россиян, штурмующих и выкачивающих приграничные АЗС в Белоруссии, до фейков, что официальный Минск взвинчивает оптовые цены и устраивает демарш Москве.Развенчиваем мифыЧто же происходит на самом деле? Ключевых процессов — да.Во-первых, Белоруссия действительно существенно нарастила поставки топлива в Россию. По данным Центра ценовых индексов, за один только июнь 2026 года импорт белорусского бензина в Россию достиг исторического максимума в 141 тысячу тонн, что в 2,4 раза превысило объем поставок за весь май.Во-вторых, в конце июня и начале июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в Россию достигала 142 тысяч рублей за тонну, подскочив с начала мая почти в два раза.Пока на государственном уровне шла штатная совместная работа по закрытию брешей, в Telegram-каналах начали распространять две темы. О том, что ужасные русские выкачивают из Белоруссии последние капли бензина, чтобы спасти свои заправки, а также, что официальный Минск заламывает цены и выкручивает руки Москве в критический момент.Разберём оба тезиса. На территории Белоруссии работают два крупнейших нефтеперерабатывающих гиганта, задействованных в экспорте — один в Новополоцке, другой в Мозыре. На фоне возникшего в России сезонного спроса и ремонтов на заводах, белорусская сторона провела логистический манёвр и перенаправила в Россию экспортные потоки, раньше предназначавшиеся для стран Средней Азии.При этом никакого опустошения внутреннего рынка Белоруссии не произошло, ведь официальный Минск поставил задачу в полном объёме обеспечить топливом собственную уборочную кампанию. Скачок же цен на бирже стал следствием рыночного спроса российских трейдеров, плативших премию за гарантированные тридцатидневные сроки отгрузки.Увидеть своими глазамиВыше была теория, как всё работает на бумаге. А чтобы проверить, что происходит "на земле", автор этих строк отправился в Белоруссию, перешёл границу в районе Витебской области и проехал всю страну с севера на запад по маршруту Витебск – Минск – Гродно.За это время мы заправились на нескольких АЗС разных сетей. Ни на одной из них не было ни очередей, ни ограничений на отпуск топлива в одни руки.Что по ценам? Да, разница есть. В России литр АИ-95 в зависимости от сети будет стоить 69-70 рублей, в Белоруссии, в пересчёте на российские рубли, — 73-74 рубля. Так что ехать в Белоруссию заправляться невыгодно.А теперь вернёмся к вынесенному в заголовок вопросу: кто же стравливает россиян и белорусов?Ещё в июне, когда украинские дроны систематически выцеливали наливные терминалы и НПЗ на территории России, киевское руководство открыто попыталось перенести этот сценарий и на белорусский топливный транзит. 19 июня 2026 года Зеленский заявил, что украинская сторона делает всё, чтобы лишить возможности обеспечивать армию нефтепродуктами, назвал Белоруссию одним из главных поставщиков для российской армии и публично призвав прекратить поставлять топливо. А также намекнул на возможные действия в отношении белорусской нефтеперерабатывающей промышленности.Достать заводы дронами, ракетами и ДРГ у Украины не получается, поэтому в ход идёт уже другое оружие – информационные провокации. То есть атака на белорусский ТЭК уже идёт.Единственный разумный способ не стать пешкой в этой игре — сохранять холодный расчет, проверять фактуру и верить собственным глазам, а не анонимным телеграм-каналам.

россия

минск

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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россия, минск, владимир зеленский, нпз, эксклюзив