https://ukraina.ru/20260801/gitler-vegetarianets-i-nikakogo-natsizma-pochemu-sozdatel-azova-biletskiy-ne-smog-opravdatsya-1082048349.html

"Гитлер-вегетарианец" и никакого нацизма. Почему создатель "Азова"* Билецкий не смог оправдаться

"Гитлер-вегетарианец" и никакого нацизма. Почему создатель "Азова"* Билецкий не смог оправдаться - 01.08.2026 Украина.ру

"Гитлер-вегетарианец" и никакого нацизма. Почему создатель "Азова"* Билецкий не смог оправдаться

Во время встречи с американской блогершей Лорой Лумер командир 3-гоармейского корпуса Вооружённых сил Украины, один из создателей "Азова"*, бригадный генерал Андрей Билецкий оправдывался за символику своих подразделений.

2026-08-01T15:23

2026-08-01T15:23

2026-08-01T15:24

эксклюзив

андрей парубий

андрей билецкий

адольф гитлер

"азов"

патриот украины

сс

харьков

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074916925_0:110:2387:1452_1920x0_80_0_0_91b25a314a4ddfeaa1a98f837953fc46.jpg

Свой спич Билецкий начал с того, что сам происходит из русскоязычной семьи и до недавнего времени использовал русский в быту. По его словам, большинство "азовцев"* также происходит из русскоязычных регионов Украины, что якобы не позволяет говорить, что на Украине притесняют носителей русского языка и процветает нацизм."Если на Украине нацизм и батальон "Азов"* когда-то был нацистским, то у меня вопрос: почему на Украине самый низкий уровень актов антисемитизма и ксенофобии в Европе? Где хоть одно проявление нашего нацизма? "Азов"*, например, был вооружённой воинской частью, он находился в довольно специфическом интернациональном городе Мариуполь, где большая община греков, кавказцев, мусульман и евреев. И все люди этих национальностей служили в батальоне "Азов"* в значительных количествах", — сказал Билецкий.Лумер, вместо того, чтобы спросить о преступлениях "Азова"* в Мариуполе, поддержала Билецкого, заявив, что в этом формировании служат представители разных национальностей.Отдельно Лумер спросила у Билецкого по поводу символики "Азова"*, который он создавал."То, что вы видите на старом "азовском"* шевроне — это монограмма, которая означает "Идея Нации". Т.е. это две первые буквы двух слов "Идея" "Нации" (укр. Ідея Нації, также используется правописание с латинской N – Ідея Nації. — Ред.). Эта символика применяется на Украине с 16 столетия. Это символика многих аристократических и казацких родов некоторых территорий. Из-за того, что я считал её довольно противоречивой и она была неформальным символом "Азова"* долгое время", — рассказал Билецкий.Лумер перебила его, рассказав о свежем фото с "азовцами"*, на что Билецкий указал, что не отвечает за другое подразделение."Да, я прекрасно понимаю противоречивость из-за некоторой схожести знаков, но вместе с тем, это история, которая существует на Украине больше 300 лет. "Идея Нации" — это главный, один из ключевых лозунгов украинских патриотов, украинских националистов. Оно снова-таки существует больше 100 лет как понятие. Поэтому когда брали "Идею Нации" на неформальный шеврон "Азова"* на самом деле, ведь потом он был значительно изменён, то брали именно это, а не хотели создать иллюзию сходства с СС, СА и так далее", — заявил Билецкий.По его словам, такой же символ есть на гербах ряда городов Бельгии и Северной Германии. Билецкий признал, что стоило осторожнее подходить к созданию образа. Но заявил, не стоит ассоциировать символику "Азова"* с нацизмом."Стоит ли во всём видеть не то, что оно собой символизирует, а какие триггеры? Я не уверен. То, что Гитлер ел вилкой или был вегетарианцем, не делает вилку или вегетарианцев плохой вещью", — подытожил Билецкий.При этом он признал, что сейчас не может изменить символику "Азова"*: во-первых, сам Билецкий не относится к этому формированию, а во-вторых, с этим символом на форме погибли многие "азовцы"*.Признал Билецкий и то, что в "Азове"* были инциденты с использованием нацистской символики и виновные понесли наказания. Более того, он сам лично наказывал провинившихся. Так, недавно он понизил в звании одного из бойцов 3-го армейского корпуса ВСУ за подобный проступок.Однако, оправдываясь за символ, он умолчал об истории создания "Азова"* и о том, почему символ подразделения неспроста напоминает символ дивизии СС "Рейх", 4-й полицейской моторизированной дивизии СС, СА-штандарта "Фельдхернхалле", а также 19-й пехотной и танковой дивизии вермахта.Не просто "вольфсангель""Вольфсангель", он же "волчий крюк", до того, как его стали использовать в военных формированиях нацистской Германии, действительно встречался в геральдике, в том числе и на гербах ряда европейских городов.Однако популярным символ стал именно в межвоенной Германии и Нидерландах и именно у ультраправых. Одно время "волчий крюк" был символом НСДАП. Да и сегодня "волчий крюк" активно используется ультраправыми движениями по всему миру.Билецкий о последнем умолчал. Как умолчал и о том, что "Азову"* символ достался "по наследству". Дело в том, что при создании подразделения его костяк составили те, кто раньше входил в организацию "Патриот Украины"*. Эта организация в своё время откололась от украинской националистической партии "Свобода". Притом тогда последняя называлась "Социал-националистической партией Украины". Её символом и был "волчий крюк"."Эмблема СНПУ представляет собой монограммы в составе букв "I" и "N" - начальных слов девиза Социал-национальной партии Украины "Идея Нации". Форма написания буквы "N" отвечает традиционному, древнеукраинскому стилю правописания", — отмечалось на сайте украинского Минюста.СНПУ была известна и как "рейдерская" партия: в 1993 году, к примеру, её члены помогли Олегу Тягныбоку — будущему лидеру "Свободы" — захватить власть в Студенческом братстве Львова. Так, они штурмовали офис братства "Львовской Политехники. Силовым крылом партии руководил Андрей Парубий, который в том же году возглавил "народные охранные отряды" СНПУ.Само название силового крыла партии недвусмысленно перекликается с названием СС — Schutzstaffel — "охранный отряд". Члены "народных охранных отрядов" отличались от других украинских националистов тем, что привычному для последних камуфляжу предпочитали чёрную униформу.Уже тогда ряд диаспорных украинских изданий отмечали, что эта форма ассоциируется с СС. Словно в подтверждение этого тезиса "народные охранные отряды" провели несколько факельных шествий. А затем на базе этих отрядов решили создать организацию.В 1999 году в СНПУ провели первый съезд Сообщества содействия Вооружённым силам и Военно-морским силам "Патриот Украины", которое и возглавил Парубий. Символом новой организации стал "волчий крюк", как и у СНПУ. Только если у последней он был голубого цвета на жёлтом фоне, то у "Патриота Украины" он поменял цвет на чёрный.Именно такие флаги и взвились в 2014 году над созданным бывшими членами "Патриота Украины" "Азовом"*. Но до того времени "Патриот Украины" успеют распустить: на IX съезде СНПУ в 2004 года партия меняет название на "Свободу", отказывается от сильно напоминающей нацистскую символики и распускает бывшие "народные охранные отряды".Некоторые члены "Патриота Украины" с этим оказались не согласны: им претил уход от радикализма на более умеренные, "соглашательские" позиции. Среди таких — ставший плотно сотрудничать с харьковской ячейкой СНПУ в 2003 году молодой Билецкий. В 2005 году он создал новый, теперь уже независимый от галичан "Патриот Украины"."В 2005 году это движение состояло из 5 человек. Тогда мы создали организацию "Патриот Украины". Кем мы были? Такими же, как и вы: молодыми, отчаянными националистами, патриотами, людьми, которые хотели помочь этой стране", — вспоминал Билецкий в 2016 году.Символику оставили ту же, что и у "Патриота Украины" СНПУ.Примечательно, что со "свободовцами" члены "ПУ" откровенно враждовали. В 2011 году в Харькове соратники Билецкого во главе с идеологом "Патриота Украины" Олега Однороженко жестоко побили членов "свободовской" молодёжной организации "Сокол" и более взрослых "свободовцев"."Мы - "Патриот Украины"! В курсе, что за организация? Правое движение в Харькове единственное (также может переводиться как "единое" - Ред.). Если ещё одна акция с вашей стороны, ещё один стикер не только возле нашего офиса, вы будете просто похоронены!" — предупредил Однороженко "свободовцев".Примечательно, что сам он до 2008 года возглавлял "свободовскую" ячейку в Харькове, но затем перешёл на более радикальные позиции. В ответ на эту акцию сменивший Однороженко на посту главы харьковского отделения ВО "Свобода" Игорь Швайка... написал заявление на бывшего однопартийца. В 2012 году Однороженко арестовали. Так один украинский националист посадил за решётку другого украинского националиста.К тому времени организацию "Патриот Украины" начали громить по всей стране. Притом среди многих украинских ультраправых была популярна версия о том, что власти специально зачищают несистемных радикалов, вынуждая их свернуть свою деятельность или слиться со "Свободой".Последнюю правящая "Партия регионов" планировала использовать в том числе и для мобилизации собственного электората, а также для дискредитации оппозиции.На свободу Однороженко вышел благодаря госперевороту в 2014 году. И, вместе с Билецким, стал одним из создателей "Азова"*, который перенял символику "Патриота Украины", выросшую из символики украинских "социал-националистов".Притом, у симпатизировавших Майдану исследователей никаких сомнений по поводу этой символики не было. Даже прозападные украинские исследователи понимали: "волчий крюк" — это не про "Идею Нации", а про нацизм.Но всё вышеуказанное вряд ли когда-либо узнают подписчики американской блогерши Лоры Лумер.Подробнее о символике "Азова"* — в статье Елены Кирюшкиной "От феншуя Ермака до Перуна и "Азова"*. Как оккультизм стал частью украинской политической культуры".* — запрещённые в РФ организации

https://ukraina.ru/20260711/v-sumskoy-oblasti-boeviki-azova-ubili-ukrainskogo-pogranichnika-pytavshegosya-sdatsya-v-plen-1081361601.html

https://ukraina.ru/20260616/ministr-oborony-ukrainy-predlozhil-naznachit-glavkomom-vsu-osnovatelya-azova-1080264560.html

харьков

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, андрей парубий, андрей билецкий, адольф гитлер, "азов", патриот украины, сс, харьков, германия, украина