В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки"
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазинн по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Замоскворецком суде столицы
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазин. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мазину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
Ранее по этому же делу был задержан и отправлен под стражу заместитель гендиректора по корпоративной защите Игорь Моисеенко.
Как пишет "Коммерсант", всего по делу проходят три человека, один из которых уже признал вину.
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