В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" - 01.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260801/v-moskve-arestovan-direktor-gazprom-energokholding--zakupki-1082066482.html
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки"
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" - 01.08.2026 Украина.ру
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки"
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазинн по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Замоскворецком суде столицы
2026-08-01T19:07
2026-08-01T19:07
новости
москва
газпром
украина.ру
россия
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101999/28/1019992877_0:241:3080:1974_1920x0_80_0_0_159bacd58c3695500dee6c2981cf631d.jpg
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазин. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мазину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Ранее по этому же делу был задержан и отправлен под стражу заместитель гендиректора по корпоративной защите Игорь Моисеенко. Как пишет "Коммерсант", всего по делу проходят три человека, один из которых уже признал вину.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
москва
россия
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101999/28/1019992877_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_7e17945844f3d8c37e0d30bf5d4e7521.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, газпром, украина.ру, россия, брянская область
Новости, Москва, Газпром, Украина.ру, Россия, Брянская область

В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки"

19:07 01.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкполиция МВД РФ
полиция МВД РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазинн по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Замоскворецком суде столицы
В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазин. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мазину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
Ранее по этому же делу был задержан и отправлен под стражу заместитель гендиректора по корпоративной защите Игорь Моисеенко.
Как пишет "Коммерсант", всего по делу проходят три человека, один из которых уже признал вину.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваГазпромУкраина.руРоссияБрянская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:58Экс-подполковник США заявил, что Запад вредит Украине ложными обещаниями
19:53В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО
19:07В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки"
18:37Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в Киев
18:25Спор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августа
18:02Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и Николаеве
18:00"Надо ставить вопрос о полной блокаде Украины": Евсеев о наступлении, тактике и новом виде войск ПВО
17:48Разработчик дронов Черезов выжил после покушения в Туле
17:30Холодная война с Европой: Бавырин о перспективах конфликта
17:00"Это способ изоляции театра военных действий": Голубовский о топливном кризисе на Украине
16:50Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
16:38Портовая блокада давит на гривну и бизнес — глава Нацбанка Украины
16:30Константинов назвал Зеленского "негодяем" за слова о Крыме
16:00"О штурме Светлого говорить преждевременно": Онуфриенко об обстановке в районе Светлого и Шевченко
16:00Как Гитлер "кинул" бандеровцев. 85 лет с момента создания Дистрикта Галичина
15:51Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине
15:23"Гитлер-вегетарианец" и никакого нацизма. Почему создатель "Азова"* Билецкий не смог оправдаться
15:17Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
14:49"Можем зайти и забрать": Трамп заявил о доступе США к ресурсам Украины
14:32Топливо раздора: кто пытается стравить россиян и белорусов в драке за бензин
Лента новостейМолния