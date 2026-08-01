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В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки"

В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" - 01.08.2026 Украина.ру

В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки"

В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазинн по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Замоскворецком суде столицы

2026-08-01T19:07

2026-08-01T19:07

2026-08-01T19:07

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В Москве арестован директор "Газпром энергохолдинг – закупки" Игорь Мазин. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мазину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Ранее по этому же делу был задержан и отправлен под стражу заместитель гендиректора по корпоративной защите Игорь Моисеенко. Как пишет "Коммерсант", всего по делу проходят три человека, один из которых уже признал вину.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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