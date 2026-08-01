Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине - 01.08.2026 Украина.ру
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Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине
Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине - 01.08.2026 Украина.ру
Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине
Пророссийские хакерские группы PalachPro, APTDesi и NoName057 сообщили РИА Новости о взломе баз данных силовых ведомств Испании и стран НАТО
2026-08-01T15:51
2026-08-01T15:51
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Хакерские группы PalachPro, APTDesi и NoName057 заявили о взломе баз данных правоохранительных органов Испании и стран НАТО. По их словам, им удалось получить доступ к личным данным более 400 сотрудников испанской и украинской разведок, связанных с альянсом."Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ", — заявил представитель PalachPro.Среди раскрытых фигур — Хесус Барбо Ласала, военнослужащий сухопутных сил Испании, занимающийся подготовкой украинских военных на базе в Сарагосе, а также агент Давид Юберо Морено. Кроме того, хакеры получили данные об агенте НАТО и СБУ Антонио Суаресе Вареле, имеющем связи с украинскими неонацистскими кругами, и о сотруднике украинской и британской разведки Хорсе Гомесе Пенье с позывным Юрий.Как отметили хакеры, полученные данные уже переданы российской разведке для работы против стран Запада на украинском направлении. Сборку файлов для публикации осуществила группа APTDesi. Ранее британская газета The Telegraph сообщила со ссылкой на разведку Нидерландов, что российские хакеры получили доступ к камерам видеонаблюдения на маршрутах НАТО для отслеживания поставок оружия в Украину. Подробнее в материале Российские хакеры взломали камеры на маршрутах НАТО для слежки за поставками оружия в УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нато, сбу, цру, испания, запад
Новости, Украина, НАТО, СБУ, ЦРУ, Испания, Запад

Хакеры раскрыли данные 400 агентов НАТО в Испании и Украине

15:51 01.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пророссийские хакерские группы PalachPro, APTDesi и NoName057 сообщили РИА Новости о взломе баз данных силовых ведомств Испании и стран НАТО
Хакерские группы PalachPro, APTDesi и NoName057 заявили о взломе баз данных правоохранительных органов Испании и стран НАТО. По их словам, им удалось получить доступ к личным данным более 400 сотрудников испанской и украинской разведок, связанных с альянсом.
"Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ", — заявил представитель PalachPro.
Среди раскрытых фигур — Хесус Барбо Ласала, военнослужащий сухопутных сил Испании, занимающийся подготовкой украинских военных на базе в Сарагосе, а также агент Давид Юберо Морено. Кроме того, хакеры получили данные об агенте НАТО и СБУ Антонио Суаресе Вареле, имеющем связи с украинскими неонацистскими кругами, и о сотруднике украинской и британской разведки Хорсе Гомесе Пенье с позывным Юрий.
Как отметили хакеры, полученные данные уже переданы российской разведке для работы против стран Запада на украинском направлении. Сборку файлов для публикации осуществила группа APTDesi.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила со ссылкой на разведку Нидерландов, что российские хакеры получили доступ к камерам видеонаблюдения на маршрутах НАТО для отслеживания поставок оружия в Украину. Подробнее в материале Российские хакеры взломали камеры на маршрутах НАТО для слежки за поставками оружия в Украину
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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