https://ukraina.ru/20250311/1061717891.html

Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта

Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта - 11.03.2025 Украина.ру

Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта

Массированная атака украинских беспилотников на Россию перед началом важных переговоров. Армия России освободила 12 населённых пунктов в зоне КТО и один в зоне СВО. ОБСЕ демонстрирует двойные стандарты и бессилие в урегулировании украинской проблемы

2025-03-11T18:00

2025-03-11T18:00

2025-03-11T18:14

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украина

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Вторник 11 марта начался с сообщений о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов украинской армии по целям на территории России. Минобороны России сообщило о 343 украинских БПЛА, обнаруженных и сбитых российской ПВО.Шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов были перехвачены в районе Курской АЭС. Около половины дронов ВСУ направили в Москву и Московскую область."В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители", - констатировали в министерстве.Атака дронов ВСУ в ночь на 11 марта стала самой массированной с начала года. Она была осуществлена за несколько часов до визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Ему продемонстрировали последствия украинской атаки, которую СК РФ квалифицировал как теракт."Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ОБСЕ игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России, заявил РИА "Новости" заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Дипломат отметил, что никто из представителей Евросоюза не говорит на площадке ОБСЕ о нападениях ВСУ на гражданские объекты России."А связано это с тем, что Евросоюз и известные делегации Франции, Германии, прибалтийских республик и Польши, прежде всего, не говоря уже о Великобритании, абсолютно откровенно продвигают милитаристскую повестку. Обуславливают её "российской военной угрозой", - пояснил Буякевич.По его словам, европейские делегации (за исключением венгерской) стремятся покрывать преступления ВСУ и делать вид, что гражданские со стороны России вообще не гибнут."Более того, руководители Евросоюза так и заявляют, что гибели гражданских лиц в России не происходит. Это вопиющее лицемерие, с которым, собственно говоря, приходится сталкиваться нам здесь на ежедневной основе", - заявил Буякевич.С критикой ОБСЕ выступили 11 марта также глава дипломатии РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом представители официальной Москвы не ограничивались инфоповодом массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты России."Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ, а Запад - не знаю, во что он верит. Наверное, уже ни в кого, кроме сатаны. Он делает всё для того, чтобы консенсус разрушался, и чтобы ОБСЕ прекратило своё существование", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком этой организации.Москва не планирует привлекать ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса, сообщил Лавров. Он также скептически оценил попытки западных государств ввести на Украину военные контингенты под видом миротворцев."Миротворцы что будут охранять? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русские культуру, язык, СМИ, запретил каноническую УПЦ? Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расистской практики киевского режима? С этим надо сначала разобраться, потому что иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного", - сказал Лавров.Он также напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал свою готовность к переговорам по урегулированию украинской проблемы и указывал на принципы, которые невозможно игнорировать – устранение первопричин конфликта. В свою очередь Синирлиоглу выразил надежду на скорое урегулирование конфликта и заверил, что ОБСЕ готова поддержать любые связанные с этим усилия.В заочный спор с главой МИД РФ вступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. На открытии Парижского форума по обороне и стратегии он заявил, что о демилитаризации Украины не может быть и речи."Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины", — заявил Лекорню.Более того, отметил он, сейчас Евросоюзу необходимо приложить максимум усилий по милитаризации Украины. Военная мощь нынешнего киевского режима, подчеркнул французский министр, является залогом новой архитектуры безопасности Европы. Под последней, как следовало из выступления французского чиновника, он понимает не часть евразийского континента, а ЕС и Британию.Эксперты обратили внимание на ещё один важный аспект массированной атаки украинских дронов. Она состоялась накануне переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Дональд Трамп приостановил оказание Киеву военной помощи, добиваясь большей сговорчивости Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования вооружённого конфликта.Перед встречей в Джидде глава Госдепа США Марко Рубио сделал заявление о том, что от удовлетворённости Вашингтона переговорами зависит восстановление американской военной помощи Киеву. В свою очередь, советник офиса украинского президента Сергей Лещенко заявлял, что нынешнее украинское руководство против прекращения боевых действий на земле.Первый раунд переговоров США и Украины в Джидде проходил почти четыре часа. По итогам пресса не узнала ничего существенного, члены делегаций были скупы на комментарии."В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 года или 2022 года", - сообщил британский телеканал Sky News.Западная пресса сконцентрировалась на ожиданиях переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Журналисты изданий и эксперты обратили внимание на отсутствие среди переговорщиков Владимира Зеленского, который 28 февраля в Белом доме разругался с президентом и вице-президентом США. При этом почти не упоминалось массированное нападение украинских БПЛА на объекты в Москве и атомную электростанцию в Курской области.Среди важнейших событий 11 марта также значатся успехи российской армии в освобождении населённых пунктов в зонах проведения контртеррористической и специальной военной операций. Даже украинская пресса не скрывала скверного положения дел ВСУ в зонах СВО и КТО.Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. Также был возвращён контроль над более 100 квадратных километров территории этого российского региона. На этом направлении потери украинской стороны за сутки превысили более 270 военнослужащих, а также множество техники.В целом за время боевых действий на Курском направлении потери с украинской стороны в живой силе превысили 66,5 тыс. Среди потерь учтены также почти четыре сотни танков, сотни орудий, БМП, БТР и другой техники. Счёт бронемашин и автомобилей ВСУ идёт на тысячи.Суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1200 человек. Из них подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток лишили противника до 460 военнослужащих. Значительная часть потерь представлена санитарными, что влияет на ситуацию в украинском тылу. Там по-прежнему продолжается насильственная мобилизация ("бусификация")."Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики", - проинформировал телеграм-канал Минобороны РФ.ФСБ России тоже сообщила об очередном успехе. Российские правоохранители задержали с поличным жителя Белгородской области при подготовке к совершению теракта и диверсии. Задержанный, установив контакт с запрещенной в России террористической организацией, по заданию кураторов собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях в приграничной зоне российских военнослужащих для нанесения по ним ударов. Он также планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию - отравление российских военнослужащих.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов оценил, сколько киевским политикам удалось усилить переговорные позиции в публикации Переговоры в Джидде: Штаты взяли перерыв, Ермак остался "продолжать работу", а Рада впала в паралич.

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