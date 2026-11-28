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"Тесные связи с ЦРУ": Лукьянов — за операциями Киева стоит не только Британия

"Тесные связи с ЦРУ": Лукьянов — за операциями Киева стоит не только Британия - 28.11.2026 Украина.ру

"Тесные связи с ЦРУ": Лукьянов — за операциями Киева стоит не только Британия

Операции Киева в удалённых регионах происходят при помощи Запада — главную разведывательную и информационную поддержку, вероятно, оказывает Великобритания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов

2026-11-28T05:40

2026-11-28T05:40

2026-11-28T05:40

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В период с 21 по 22 ноября 2026 года сразу в двух регионах — в Балтийском и Средиземном морях — были атакованы беспилотниками три судна, связанных с Россией. Ответственность за операции у берегов Ливии в Киеве фактически подтвердили. В инциденте на Балтике причастность Украины допускают власти Финляндии и России.Отвечая на вопрос об источниках ресурсов для операций в удалённых регионах, Лукьянов подтвердил внешнюю поддержку киевского режима. "Безусловно, это происходит с подачи и при активной помощи Запада. Главную разведывательную и информационную поддержку, вероятно, оказывает Великобритания. Не стоит забывать и о США", — указал эксперт.Лукьянов уверен: у США глубокие связи с украинскими спецслужбами. "У ЦРУ тесные связи с украинскими спецслужбами, а глава ведомства Джон Рэтклифф — один из наиболее проукраински настроенных членов администрации [Дональда] Трампа", — отметил он.Эксперт объяснил мотивацию коллективного Запада. Чем слабее позиции России в Африке или на Ближнем Востоке, тем выгоднее это Лондону, Парижу и Вашингтону, уверен Лукьянов."Однако нам нельзя впадать в самомнение и недооценивать прямого противника. За время конфликта Украина продемонстрировала, что располагает профессионалами, способными планировать и осуществлять сложные операции далеко за пределами зоны боев", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Пока Брюссель хоронит переговоры, Берлин впервые жестко одернул Киев за атаки на Балтике" в дзен-канале Украина.ру.

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