https://ukraina.ru/20261128/mozhet-peregretsya-reaktor-ekspert-obyasnil-chto-zhdet-aes-na-ukraine-1084787403.html

"Может перегреться реактор": эксперт объяснил, что ждет АЭС на Украине

"Может перегреться реактор": эксперт объяснил, что ждет АЭС на Украине - 28.11.2026 Украина.ру

"Может перегреться реактор": эксперт объяснил, что ждет АЭС на Украине

Эффект от ударов по "Западноукраинской" подстанции однозначно был, так как "Энергоатом" снизил выработку на АЭС. Электроэнергию нельзя произвести впрок: сколько произвели — столько обязаны отдать в сеть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-28T06:20

2026-11-28T06:20

2026-11-28T06:20

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Ранее МО РФ подтвердило поражение подстанции "Западноукраинская" (750 кВ) в ночь на 20 ноября во Львовской области. Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины в ходе массированной атаки.Комментируя ситуацию с подстанцией, Анпилогов заявил, что эффект от ударов однозначно был: украинский "Энергоатом" снизил выработку на атомных станциях.Дело в том, что электроэнергию нельзя "произвести впрок, поместить в бутылку и со временем вылить". "Сколько произвели — столько обязаны отдать в сеть. Иначе это чревато последствиями для самой генерации", — отметил эксперт.При этом, если потребителей недостаточно, происходит разгон и частота уходит выше заданной. Если же генератор работает под избыточной нагрузкой, происходит замедление — это приводит к проблемам с насосами, которые питаются от того же генератора. Потребители в Киеве были бы готовы принять эту электроэнергию, но у них нет канала, по которому можно ее передать, добавил он. Эксперт напомнил, что до сих пор Украина спасалась тем, что избыток генерации на АЭС за бесценок скидывался в Евросоюз. "Многие этого не понимали: "Мы бьем уже много лет, а Украина электроэнергию до сих пор экспортирует". Но это как раз говорит о том, что наши удары эффективные", — констатировал Анпилогов.У Робинзона Крузо на необитаемом острове был хотя бы Пятница, а у украинских АЭС и этого нет, иронично подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для Украины за все четыре года войны. Отсюда у Киева нытье про энергетическое или морское перемирие. Подобнее об этом — в материале "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.

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