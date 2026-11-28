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Эпоха "необъявленной войны": Лукьянов о том, зачем Украина атакует сухогрузы

Эпоха "необъявленной войны": Лукьянов о том, зачем Украина атакует сухогрузы - 28.11.2026 Украина.ру

Эпоха "необъявленной войны": Лукьянов о том, зачем Украина атакует сухогрузы

В атаках на связанные с Россией сухогрузы доминирует военный аспект: конфликт давно вышел за линию фронта, при этом Киев стремится расширить географию противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов

2026-11-28T05:10

2026-11-28T05:10

2026-11-28T05:10

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В период с 21 по 22 ноября 2026 года сразу в двух регионах — в Балтийском и Средиземном морях — были атакованы беспилотниками три судна, связанных с Россией. Ответственность за операции у берегов Ливии в Киеве фактически подтвердили. В инциденте на Балтике причастность Украины допускают власти Финляндии и России.Отвечая на вопрос об атаках на три связанных с Россией сухогруза в Балтийском и Средиземном морях, эксперт объяснил, что в них преобладает военный расчёт, а не экономика или политика.Лукьянов заявил, что прежние представления о том, что боевые действия локализованы строго на фронте, уже устарели. "Сейчас мы живем в эпоху гибридной войны и такого же гибридного мира: война официально не объявлена, дипломатия формально сохраняется, но противник использует любые средства для ослабления оппонента", — пояснил эксперт.По его словам, все эти атаки на море — часть общей картины. "Инциденты на Балтике, в Средиземном и Черном морях — часть этой общей картины", — отметил он.Эксперт расказал про цели киевского режима. "Украина стремится максимально расширить географию противостояния, чтобы оттягивать российские силы на другие направления", — сообщил Лукьянов. Он привел показательный пример: сообщения о работе украинских инструкторов в Африке, в Мали и ЦАР, на стороне исламистских группировок против российских военных.К сожалению, конфликт давно вышел за пределы линии боевого соприкосновения, констатирвоал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Пока Брюссель хоронит переговоры, Берлин впервые жестко одернул Киев за атаки на Балтике" в дзен-канале Украина.ру.

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