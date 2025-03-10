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Украина не желает на перемирия на суше – советник Зеленского

Украина не желает на перемирия на суше – советник Зеленского - 10.03.2025 Украина.ру

Украина не желает на перемирия на суше – советник Зеленского

Украинское руководство не желает перемирия с Россией на суше. Об этом заявил советник офиса украинского президента Сергей Лещенко.

2025-03-10T15:16

2025-03-10T15:16

2025-03-10T15:16

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Американская помощь не настолько критически важна, чтобы остановить боевые действия на условиях, которые "навязывают" Украине, сообщил Лещенко. Его высказывания в эфире украинского телемарафона приводит телеграм-канал "Политика Страны".Также телеграм-канал обратил внимание на публикацию информагенства Bloomberg. Оно сообщило, что США на переговорах в Саудовской Аравии будут настаивать на украинских обязательствах по прекращению огня. Дональд Трамп желает убедить Зеленского "согласиться на частичное перемирие, которое затем позволило бы начать переговоры" по прекращению боевых действий. До этого Зеленский предлагал частичное перемирие без остановки боёв на суше, но с мораторием на воздушные удары.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Последний шанс Киева. Судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - что о них известно на 14 часов 10.03

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новости, украина, саудовская аравия, россия, владимир зеленский, сергей лещенко, дональд трамп, bloomberg, переговоры, сво