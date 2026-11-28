https://ukraina.ru/20261128/voennyy-ekspert-obyasnil-kak-rossiya-otvetit-na-ataki-ukrainy-na-more-1084781854.html

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на атаки Украины на море

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на атаки Украины на море - 28.11.2026 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на атаки Украины на море

Если атаки Украины на море будут нарастать, Россия будет принимать необходимые меры: конвойное сопровождение, снабжение торговых судов расчетами средств поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-28T04:29

2026-11-28T04:29

2026-11-28T04:29

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В минувшую субботу, 21 ноября, в нейтральных водах Финского залива сухогруз "Спарта-2", шедший в Калининград, был атакован двумя беспилотниками. А уже на следующий день, в ночь на 22 ноября, в ливийском порту Бенгази прогремел взрыв и вспыхнул пожар на российском корвете "Меркурий", сообщали российские СМИ.Продолжая тему украинских атак на море, Анпилогов перечислил меры, которые Россия готова принять, и объяснил, почему они пока не требуются.Если и это не поможет, добавил он, начнется открытая борьба с украинскими базами безэкипажных катеров (БЭК) и пусковыми установками.При этом, отметил Анпилогов, пока это не требуется. "Пока это не требуется, потому что наши удары по самой Украине уже ввергли ее города в состояние полного блэкаута", — констатировал он.По его словам, в Киеве, Днепропетровске и Запорожье свет дают всего несколько часов в день. "Причем эти отключения уже не плановые, а аварийные", — пояснил собеседник. Украинская энергетика в крайне нестабильном состоянии, и в это же состояние погружается ее логистика."Украинская энергетика в крайне нестабильном состоянии. И в это же состояние уже погружается ее логистическая система", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами" в дзен-канале Украина.ру.

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