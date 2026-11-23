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Под Харьковом украинские солдаты сбежали во второй раз, едва доехав до передовой
Под Харьковом украинские солдаты сбежали во второй раз, едва доехав до передовой - 23.11.2026 Украина.ру
Под Харьковом украинские солдаты сбежали во второй раз, едва доехав до передовой
Группа из 25 украинских военнослужащих, которых ранее уже ловили за самовольное оставление части и пытались вернуть в строй с помощью психологов, повторно сбежала после переброски под Харьков, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
2026-11-23T07:30
2026-11-23T07:30
2026-11-23T07:49
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Беглецы проходили подготовку в закарпатском Ужгороде. Там с ними работали специалисты 86-го центра психологической поддержки ВСУ. Однако сразу после прибытия в населенный пункт Вишневое все 25 человек разбежались и спрятались в частных домах. Силовик пояснил, что солдаты осознают реальную цель своей отправки на передовую — их везут не на восстановление, а на убой.Уточняется, что эта группа предназначалась для доукомплектования 33-й отдельной механизированной бригады. Данное соединение входит в состав 10-го армейского корпуса ВСУ, который ранее неоднократно фигурировал в коррупционных и других громких скандалах.Сейчас в Вишневом организованы масштабные поиски. Населенный пункт оцепили сотрудники военной службы правопорядка и комендантские подразделения 10-го корпуса — силовики проводят сплошной обход жилых домов.Подробнее о дезертирстве в ВСУ - в материале Дезертируют везде: украинские военные бегут из армии в дзен-канале Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, ужгород, украина, вооруженные силы украины
Новости, Харьков, Ужгород, Украина, Вооруженные силы Украины
Под Харьковом украинские солдаты сбежали во второй раз, едва доехав до передовой
07:30 23.11.2026 (обновлено: 07:49 23.11.2026)
Группа из 25 украинских военнослужащих, которых ранее уже ловили за самовольное оставление части и пытались вернуть в строй с помощью психологов, повторно сбежала после переброски под Харьков, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
Беглецы проходили подготовку в закарпатском Ужгороде. Там с ними работали специалисты 86-го центра психологической поддержки ВСУ. Однако сразу после прибытия в населенный пункт Вишневое все 25 человек разбежались и спрятались в частных домах.
Силовик пояснил, что солдаты осознают реальную цель своей отправки на передовую — их везут не на восстановление, а на убой.
Уточняется, что эта группа предназначалась для доукомплектования 33-й отдельной механизированной бригады. Данное соединение входит в состав 10-го армейского корпуса ВСУ, который ранее неоднократно фигурировал в коррупционных и других громких скандалах.
Сейчас в Вишневом организованы масштабные поиски. Населенный пункт оцепили сотрудники военной службы правопорядка и комендантские подразделения 10-го корпуса — силовики проводят сплошной обход жилых домов.
Подробнее о дезертирстве в ВСУ - в материале Дезертируют везде: украинские военные бегут из армии в дзен-канале Украина.ру.