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Под Харьковом украинские солдаты сбежали во второй раз, едва доехав до передовой

Под Харьковом украинские солдаты сбежали во второй раз, едва доехав до передовой - 23.11.2026 Украина.ру

Под Харьковом украинские солдаты сбежали во второй раз, едва доехав до передовой

Группа из 25 украинских военнослужащих, которых ранее уже ловили за самовольное оставление части и пытались вернуть в строй с помощью психологов, повторно сбежала после переброски под Харьков, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры

2026-11-23T07:30

2026-11-23T07:30

2026-11-23T07:49

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Беглецы проходили подготовку в закарпатском Ужгороде. Там с ними работали специалисты 86-го центра психологической поддержки ВСУ. Однако сразу после прибытия в населенный пункт Вишневое все 25 человек разбежались и спрятались в частных домах. Силовик пояснил, что солдаты осознают реальную цель своей отправки на передовую — их везут не на восстановление, а на убой.Уточняется, что эта группа предназначалась для доукомплектования 33-й отдельной механизированной бригады. Данное соединение входит в состав 10-го армейского корпуса ВСУ, который ранее неоднократно фигурировал в коррупционных и других громких скандалах.Сейчас в Вишневом организованы масштабные поиски. Населенный пункт оцепили сотрудники военной службы правопорядка и комендантские подразделения 10-го корпуса — силовики проводят сплошной обход жилых домов.Подробнее о дезертирстве в ВСУ - в материале Дезертируют везде: украинские военные бегут из армии в дзен-канале Украина.ру.

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новости, харьков, ужгород, украина, вооруженные силы украины