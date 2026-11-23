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Капитуляция или Финляндия 1944 года: Мендель заявила о выборе для Зеленского

Капитуляция или Финляндия 1944 года: Мендель заявила о выборе для Зеленского - 23.11.2026 Украина.ру

Капитуляция или Финляндия 1944 года: Мендель заявила о выборе для Зеленского

Отказ Владимира Зеленского от мирного соглашения с Россией подводит Украину к капитуляции. Об этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в ночь на 23 ноября написала в соцсети Х

2026-11-23T05:57

2026-11-23T05:57

2026-11-23T05:57

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Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Однако оно невозможно без учёта интересов РФ и реального положения дел в зоне боевых действий.О том, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров, ранее говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и, к сожалению, ведет Украину к капитуляции", — написала Мендель.По её мнению, примером справедливого мира является договорённость, завершившая Советско-финскую войну в 1944 году, позволившая Хельсинки сохранить нацию и продолжить существование и развитие страны.Ранее сообщалось, что бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о риске расширения зоны конфронтации из-за атаки беспилотника на российский сухогруз в Финском заливе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261121/ukraina-ochen-pozhaleet-chto-vvyazalas-v-voynu-mostov-s-rossiey-1084641675.html

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