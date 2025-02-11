https://ukraina.ru/20250211/1060981856.html

Миллион ритуальных венков

Миллион ритуальных венков - 11.02.2025 Украина.ру

Миллион ритуальных венков

На первый взгляд продолжающееся сопротивление Украины абсурдно. Запад своё от этого конфликта уже получил. Как использовал полученное и как ещё сможет использовать – отдельный вопрос.

2025-02-11T12:53

2025-02-11T12:53

2025-02-11T12:53

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россия

запад

владимир зеленский

ростислав ищенко

дональд трамп

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мнения

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Но сейчас и европейцы, и американцы ясно дают понять Киеву, что они, конечно, не будут страшно переживать, если Украина вообще исчезнет, но предпочли бы, чтобы от неё что-то осталось (и желательно побольше).Позиция, занятая Москвой, свидетельствует, что Россия не собирается спешить с миром, в то время, как успешно развивается её наступление, а ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться в любой момент. Но и продолжать войну любой ценой Россия тоже не готова. Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы достаточно чётко и трактуются однозначно.На Украине, подавляющее большинство, начиная от руководящих деятелей киевского режима и заканчивая ещё живыми военными на фронте и вдовами тех, кто успел воссоединиться с Бандерой, в тылу осознаёт неизбежность поражения. Вопрос только в цене, которая будет за него уплачена. Можно остановиться сейчас, когда количество опубликованных некрологов погибшим на фронте приближается к шестистам тысячам, а можно дождаться того момента, когда погибнет более миллиона, после чего ВСУ не смогут держаться ни чучелом, ни тушкой, а Украина просто исчезнет. Насколько вероятен такой исход можно понять уже из того, что даже Трамп заявил о высокой вероятности того, что Украина станет Россией.Логика подсказывает, что если исходить из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС, а именно Украины), то необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой. Подписывать мир, а уж затем думать, как аннулировать (или игнорировать) те статьи договора, которые киевскому режиму будут слишком сильно "мозоли натирать". Но именно киевский режим делает всё для того, чтобы переговоры не состоялись.Почему?А что такое киевский режим?Во-первых, это Зеленский. Во-вторых, это Ермак, который правит Украиной, пока Зеленский президент. В-третьих, это засевшая в Раде банда "Слуг народа", набранная перед предыдущими выборами буквально по объявлению, не имеющая собственного рейтинга, собственной электоральной базы, ничего своего, кроме неограниченного коррупционного аппетита. Их дальнейшая судьба полностью зависит от судьбы Зеленского. Не будет Зеленского во власти, не будет их – придётся возвращаться на помойку, а всё, что наворовано "непосильным трудом" отберёт следующее коррупционное поколение. В-четвёртых, это банда юных гламурных генералов-террористов (Буданов) и брутальных генералов-мясников (Сырский), со всеми их штабами, свитами и прочими подельниками по грабежу военных бюджетов, чьи должности, доходы и безответственность также гарантированы Зеленским.Всем этим людям жизненно необходимо сохранить Зеленского во власти. Если бы было можно, они бы его заспиртовали в банке и оставили вечным президентом. Но вся проблема в том, что в результате любого мира, который хотя бы теоретически согласится подписать Россия, Зеленского у власти на Украине быть не должно.Я неоднократно писал, что однозначно хороших позиций нет. В каждой, даже наилучшей, есть свой изъян. Российское требование легитимации украинского режима через выборы до начала переговоров, однозначно отдаёт выборы на Украине на откуп Западу. Следовательно легитимирован будет прозападный политик. Да и надо честно признать, за пророссийского политика нынешняя Украина может "проголосовать" только в том случае, если вся её территория будет подконтрольна России, выборы полностью будет контролировать Россия и голоса считать тоже будет Россия.В нынешних же условиях единственная гарантия, которую может получить Москва на украинских выборах – неизбрание кого-то конкретного президентом. Россия даже может потребовать (и добиться от Запада) исключения Зеленского из числа претендентов. Заперт на баллотировку по требованию России человеку, развязавшему против неё войну на уничтожение (мы же помним о том, что согласно лозунгам киевского режим все русские должны быть убиты, а Россия, как государство уничтожена – в этом видели в Киеве цель войны в 2022-2023 годах), вполне логичен. Прецеденты подобного рода запретов на политическую деятельность в мировой истории бывали.То есть, если в нынешних условиях Запад сможет навязать России переговоры, то, даже если все предварительные условия Кремля будут выполнены, итогом таких переговоров неизбежно станет сохранение какой-то части Украины в качестве прозападнного русофобского государства. максимум, что сейчас можно выторговать, причём при условии, что наши дипломаты будут весьма искусны, упорны, нигде не поддадутся давлению и не допустят ни одной ошибки – официальное (де-юре, закреплённое в договоре) признание российскими новых территорий и формальный отказ Зеленского выдвигать свою кандидатуру на выборах (предваряющих переговоры), который из него должен будет выдавить Запад.Кстати, выборы "после заморозки" нам также ничего не дадут, так как они должны будут пройти под международным контролем, а нынешняя Украина проголосует за кого угодно, но против России. Так что никакие выборы на Украине в отсутствии российских танков и в присутствии западных наблюдателей сейчас невозможны. Даже после занятия территории, до референдумов и выборов необходимо хотя бы пару-тройку месяцев, а лучше не менее года-двух на подготовку нормального голосования.Итак, если бы Западу удалось прямо сейчас продавить переговоры по Украине с одновременным прекращением огня, то Киев потерял бы две вещи: уже вошедшие в состав России (и, возможно, ещё какие-то) территории и Зеленского. С первым у киевского режима проблем нет – отдавать не хочется, но отдать можно. Жили десять лет без Крыма с Донбассом, проживут и без Херсона с Запорожьем. А вот со вторым проблем много.Недавно Зеленский сказал, что готов подписать любой мир, если Запад "не кинет Украину". Поскольку в представлении Зеленского Украина – это он ("моя страна", "мой народ", "мои люди" и т.д.), то "не кинуть" Украину означает "не кинуть" Зеленского. И как ему Запад гарантирует свободу и сохранение капиталов? Честным словом? Ага, и он поверит.Любой диктатор пытается "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной и властью гарантирует ему безопасность. Многие с радостью ушли бы на пенсию (власть – постоянная борьба, выпивающая все соки), но боятся, что пенсия будет в тюрьме (в лучшем случае). Пиночету гарантии давали все, даже конституционным путём неприкосновенность обеспечили. Но всё равно отравили последние годы жизни судебными процессами и чуть не упекли в тюрьму. Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело ты "бывший". Даже хорошо относящиеся к тебе люди, на каком-то этапе могут быть вынуждены политическим обстоятельствами действовать по принципу: "прости милый, так получилось".Поэтому Гитлер уложил в землю сотни тысяч немцев в бессмысленных сражениях марта-мая 1945 года и застрелился лишь когда советские танки подошли на сто метров к фюрербункеру и возникла реальная угроза его захвата в плен. Поэтому и Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая ещё на несколько месяцев всем очевидную агонию своего режима, в тщетной надежде на спасительное для него чудо.Парадоксально иногда раскладывается политический пасьянс. В своём неприятии мира и стремлении к продолжению войны любой ценой, Зеленский объективно играет в пользу России, для которой ситуация будет тем лучше, чем меньше Украины останется к началу переговоров с Вашингтоном. Лучше, чтобы совсем ничего не осталось.Для США же ситуация трагикомична. Страна, которая не только всех украинских политиков трижды обвела вокруг пальца, но которая смогла свергнуть и убить таких матёрых деятелей, как Хуссейн и Каддафи, заставить бежать Асада, которая как хочет вертит Европой, упёрлась в провинциального клоуна-марионетку, которую несколько лет назад достал из кармана неплохой (по украинским меркам) тактик, но не Бог весть какой стратег Коломойский (тоже потерявший над ним контроль), и не может его ни снять, ни убить, ни переупрямить – так карты легли.Вот такой непредсказуемостью, такими внезапными невероятными комбинациями, которые никто не складывал – сами сложились из массы планов, успехов и ошибок, политика и интересна. Ну а тем, что она до сих пор оставляет нам шанс на полную и безоговорочную ликвидацию Украины, она ещё и приятна, ибо "Карфаген должен быть разрушен".О последних заявлениях Трампа относительно России и Украины - в статье "Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

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2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

украина, россия, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, рада, мнения