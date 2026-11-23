https://ukraina.ru/20261123/soskin-opisal-mrachnoe-buduschee-ukrainskikh-gorodov-1084673966.html
Соскин описал мрачное будущее украинских городов
Соскин описал мрачное будущее украинских городов - 23.11.2026 Украина.ру
Соскин описал мрачное будущее украинских городов
Крупнейшие украинские города рискуют оказаться полностью стертыми с лица земли уже в ближайшие годы из-за неспособности ВСУ перехватывать ракеты, предупредил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-11-23T08:00
2026-11-23T08:00
2026-11-23T08:10
днепр
кривой рог
украина
соскин
леонид кучма
владимир зеленский
вооруженные силы украины
новости
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По его словам, мощным атакам сейчас подвергаются Чернигов, Кривой Рог и Днепр, где из-за тотальных разрушений сложилась крайне тяжелая обстановка. Соскин выразил уверенность, что украинскую столицу методично подводят к полному краху, а Одесса и Кривой Рог при текущем развитии ситуации рискуют вовсе перестать существовать к 2030 году.Спикер констатировал, что армии попросту нечем перехватывать баллистические снаряды. В связи с этим очередные обращения Владимира Зеленского к зарубежным партнерам с просьбами передать вооружения вызывают у автора ролика лишь раздражение. Соскин призвал прекратить вводить граждан в заблуждение, подчеркнув, что реальной поддержки извне ждать больше не стоит.Об успехах ВС РФ - в материале Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины в дзен-канале Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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днепр, кривой рог, украина, соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы украины, новости
Днепр, Кривой Рог, Украина, Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Новости
Соскин описал мрачное будущее украинских городов
08:00 23.11.2026 (обновлено: 08:10 23.11.2026)
Крупнейшие украинские города рискуют оказаться полностью стертыми с лица земли уже в ближайшие годы из-за неспособности ВСУ перехватывать ракеты, предупредил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
По его словам, мощным атакам сейчас подвергаются Чернигов, Кривой Рог и Днепр, где из-за тотальных разрушений сложилась крайне тяжелая обстановка.
Соскин выразил уверенность, что украинскую столицу методично подводят к полному краху, а Одесса и Кривой Рог при текущем развитии ситуации рискуют вовсе перестать существовать к 2030 году.
Спикер констатировал, что армии попросту нечем перехватывать баллистические снаряды. В связи с этим очередные обращения Владимира Зеленского к зарубежным партнерам с просьбами передать вооружения вызывают у автора ролика лишь раздражение.
Соскин призвал прекратить вводить граждан в заблуждение, подчеркнув, что реальной поддержки извне ждать больше не стоит.
Об успехах ВС РФ - в материале Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины в дзен-канале Украина.ру.