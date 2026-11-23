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Соскин описал мрачное будущее украинских городов

Соскин описал мрачное будущее украинских городов - 23.11.2026 Украина.ру

Соскин описал мрачное будущее украинских городов

Крупнейшие украинские города рискуют оказаться полностью стертыми с лица земли уже в ближайшие годы из-за неспособности ВСУ перехватывать ракеты, предупредил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин

2026-11-23T08:00

2026-11-23T08:00

2026-11-23T08:10

днепр

кривой рог

украина

соскин

леонид кучма

владимир зеленский

вооруженные силы украины

новости

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По его словам, мощным атакам сейчас подвергаются Чернигов, Кривой Рог и Днепр, где из-за тотальных разрушений сложилась крайне тяжелая обстановка. Соскин выразил уверенность, что украинскую столицу методично подводят к полному краху, а Одесса и Кривой Рог при текущем развитии ситуации рискуют вовсе перестать существовать к 2030 году.Спикер констатировал, что армии попросту нечем перехватывать баллистические снаряды. В связи с этим очередные обращения Владимира Зеленского к зарубежным партнерам с просьбами передать вооружения вызывают у автора ролика лишь раздражение. Соскин призвал прекратить вводить граждан в заблуждение, подчеркнув, что реальной поддержки извне ждать больше не стоит.Об успехах ВС РФ - в материале Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины в дзен-канале Украина.ру.

днепр

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днепр, кривой рог, украина, соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы украины, новости