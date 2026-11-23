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МИД России обвинило ЮНЕСКО в неонацизме

МИД России обвинило ЮНЕСКО в неонацизме - 23.11.2026 Украина.ру

МИД России обвинило ЮНЕСКО в неонацизме

Факт подлога, когда ЮНЕСКО вычёркивает из доклада о безопасности журналистов погибших российских корреспондентов, фактически является проявлением открытого неонацизма. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 23 ноября заявила в своём телеграм-канале

2026-11-23T06:56

2026-11-23T06:56

2026-11-23T07:09

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Она напомнила о необходимости реформы ООН, зафиксированной в Декларации глав государств России, Китая и США о мире. И о том, что работа внутри Секретариата организации "давно ангажирована", Запад монополизировал контроль над этой структурой."Прямым подлогом занимается ЮНЕСКО. При подготовке доклада о безопасности журналистов организация сверяет данные с некими анонимными НПО [неправительственные организации], что прямо нарушает её устав и межправительственный статус", — также написала Захарова.Она уточнила, что под предлогом некой "методологии", которая в сущности является "открытой селекцией и циничной сегрегацией людей по национальному признаку", убитые киевским режимом российские журналисты вычёркиваются из списка жертв."Вот это и есть прямое проявление того самого неонацизма, который укоренён в вере Запада в собственную исключительность, в убеждении, что право на всё имеет лишь узкая кучка избранных с "правильной" формой носа, размером черепа, цветом кожи или родовитыми корнями, а остальные обязаны либо обслуживать их, либо не жить вовсе. И если раньше об этом говорили прямо — "они не той расы", то сегодня формулировку обновили: "мы цветущий сад, а они всего лишь дикие джунгли", — добавила официальный представитель МИД РФ.Ранее Захарова сообщила, что ЮНЕСКО не включила в доклад о безопасности журналистов за 2024-2025 годы данные об убитых российских корреспондентах. Она также заверила, что Россия поставит перед гендиректором ЮНЕСКО вопрос о необходимости надлежащего учёта официальной информации государств-членов об убийствах журналистов без каких-либо различий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261121/eto-i-nasha-voyna-my-verim-v-pobedu-rossii-na-balkanakh-veteranov-svo-vstrechayut-stoya-1084643934.html

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