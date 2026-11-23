https://ukraina.ru/20261123/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-1084670634.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России - 23.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:20 мск 23 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-23T03:16

2026-11-23T03:16

2026-11-23T03:22

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером вечером 22 ноября и в ночь на 23 ноября объявлялась в Краснодарском крае и Новороссийске, в районе Крымского моста, в Запорожской области, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, Севастополе и в районе Крымского моста, в Краснодарском крае, в Оренбургской, Ростовской, Белгородской, Саратовской, Брянской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Запорожской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Херсонской областях*, в Татарстане, Чувашии, Мордовии, ЛНР и ДНР.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 23 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова (23:42 мск), Волгограда (1:08 мск), Саранска (1:30 мск), Самары, Ульяновска (1:38 мск), Бугульмы (3:16 мск), Чебоксар (3:19 мск).Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников, за сутки — 208.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261122/v-dnr-byut-trevogu-ukraina-primenila-novye-lovushki-dlya-mirnykh-zhiteley-1084663904.html

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