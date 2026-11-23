https://ukraina.ru/20261123/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-1084670634.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России - 23.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:20 мск 23 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-23T03:16
2026-11-23T03:16
2026-11-23T03:22
украина.ру
новости
россия
краснодарский край
крымский мост
росавиация
новороссийск
запорожская область
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером вечером 22 ноября и в ночь на 23 ноября объявлялась в Краснодарском крае и Новороссийске, в районе Крымского моста, в Запорожской области, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, Севастополе и в районе Крымского моста, в Краснодарском крае, в Оренбургской, Ростовской, Белгородской, Саратовской, Брянской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Запорожской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Херсонской областях*, в Татарстане, Чувашии, Мордовии, ЛНР и ДНР.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 23 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова (23:42 мск), Волгограда (1:08 мск), Саранска (1:30 мск), Самары, Ульяновска (1:38 мск), Бугульмы (3:16 мск), Чебоксар (3:19 мск).Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников, за сутки — 208.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261122/v-dnr-byut-trevogu-ukraina-primenila-novye-lovushki-dlya-mirnykh-zhiteley-1084663904.html
россия
краснодарский край
крымский мост
новороссийск
запорожская область
крым
севастополь
ростовская область
белгородская область
саратовская область
брянская область
нижегородская область
самара
ульяновская область
воронежская область
липецк
пенза
херсонская область
татарстан
лнр
днр
аэропорт
саранск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, краснодарский край, крымский мост, росавиация, новороссийск, запорожская область, крым, севастополь, ростовская область, белгородская область, саратовская область, брянская область, нижегородская область, самара, ульяновская область, воронежская область, липецк, пенза, херсонская область, татарстан, лнр, днр, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, сво, всу, вооруженные силы украины, гонка вооружений, аэропорты, аэропорт, саранск, опасность, угроза
Украина.ру, Новости, Россия, краснодарский край, Крымский мост, Росавиация, Новороссийск, Запорожская область, Крым, Севастополь, Ростовская область, Белгородская область, Саратовская область, Брянская область, Нижегородская область, Самара, Ульяновская область, Воронежская область, Липецк, Пенза, Херсонская область, Татарстан, ЛНР, ДНР, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ПВО, СВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины, гонка вооружений, аэропорты, аэропорт, Саранск, опасность, угроза
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
03:16 23.11.2026 (обновлено: 03:22 23.11.2026)
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:20 мск 23 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером вечером 22 ноября и в ночь на 23 ноября объявлялась в Краснодарском крае и Новороссийске, в районе Крымского моста, в Запорожской области, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, Севастополе и в районе Крымского моста, в Краснодарском крае, в Оренбургской, Ростовской, Белгородской, Саратовской, Брянской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Запорожской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Херсонской областях*, в Татарстане, Чувашии, Мордовии, ЛНР и ДНР.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 23 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова (23:42 мск), Волгограда (1:08 мск), Саранска (1:30 мск), Самары, Ульяновска (1:38 мск), Бугульмы (3:16 мск), Чебоксар (3:19 мск).
Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.