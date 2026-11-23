https://ukraina.ru/20261123/gur-prikryvalo-postavki-narkotikov-v-rossiyu-i-na-ukrainu--chervinskiy-1084671440.html

ГУР прикрывало поставки наркотиков в Россию и на Украину — Червинский

ГУР прикрывало поставки наркотиков в Россию и на Украину — Червинский - 23.11.2026 Украина.ру

ГУР прикрывало поставки наркотиков в Россию и на Украину — Червинский

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины прикрывало поставки наркотиков не только в Россию, но и в самой Украине. Об этом бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский заявил в видео, в ночь на 23 ноября опубликованном в телеграм-канале издания "Страна.ua"

2026-11-23T05:16

2026-11-23T05:16

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По словам Червинского, после начала полномасштабной войны "Химпром", помимо СБУ, наладил взаимодействие с ГУР. Возглавляемый Вадимом Усовым департамент обеспечивал прикрытие картеля под предлогом поставок наркотиков в Россию для подрыва здоровья российского народа.При этом, отметил экс-агент, наркотики распространялись и на Украине, в том числе среди школьников. А украинские колл-центры участвовали в их распространении.Червинский также связал с деятельностью "Химпрома" подразделение "Кракен"*, упомянув конфликт наркокартеля с нардепом Николаем Тищенко из-за контроля над колл-центрами в Днепре.Кроме того, он утверждает, что располагает оперативной информацией об одном из руководителей ГУР, который занимался организацией каналов поставок наркотиков в Россию, и при этом сам предлагал своему окружению их употреблять."Это порошок, который помогает активнее работать, снимает усталость, помогает в оперативной работе", — передал Червинский его слова.Ранее сообщалось, что Андрея Осипова по прозвищу "Криминал", который проходит по делу "Карфаген", Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу без права внесения залога. По версии следствия, участники руководимой им группировки занимались мошенничеством через сеть колл-центров, торговлей наркотиками, похищениями и избиениями людей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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