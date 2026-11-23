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Дорвались до Vice City: пока ТЦК ловят людей на улицах, украинцы скупают PlayStation ради GTA VI

Дорвались до Vice City: пока ТЦК ловят людей на улицах, украинцы скупают PlayStation ради GTA VI - 23.11.2026 Украина.ру

Дорвались до Vice City: пока ТЦК ловят людей на улицах, украинцы скупают PlayStation ради GTA VI

На Украине случился настоящий ажиотаж. И дело вовсе не в очередных поставках оружия или новостях с фронта, а в банальной попытке сбежать от суровой реальности. С выходом GTA VI страну накрыла волна геймерской истерии: продажи консолей взлетели на 111%, а на местном OLX бум на подержанные PlayStation. Спрос на б/у технику вырос в два раза

2026-11-23T07:31

2026-11-23T07:31

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Айтишники в "теневом офлайне"Больше всего от релиза пострадали рабочие процессы в IT-секторе. Каждый третий украинский айтишник (из тех, кого еще не поймали на улице сотрудники ТЦК) официально или тайно изменил свой рабочий график.Как пишут местные СМИ, разработчики теперь жонглируют созвонами, дедлайнами и Git-коммитами, параллельно уничтожая полицейские машины на улицах вымышленного Вайс-Сити. Кто-то взял отгулы, кто-то пытается работать удаленно, но мы-то понимаем, что в такие моменты продуктивность падает до нуля.Что за игру все так ждали?Напомним, что студия Rockstar выпустила шестую часть 19 ноября. Это первая игра серии с далекого 2013 года, так что фанаты заждались. Чтобы создать максимально аутентичный мир, разработчики несколько раз летали в Майами (который стал прототипом Вайс-Сити). Они зависали в ночных клубах ради правильного освещения и даже вместе с копами посещали местные криминальные районы.Игра пережила несколько переносов: сначала ее ждали осенью 2025-го, потом релиз сдвинули на май 2026-го, а в итоге выкатили только в ноябре. Также GTA VI пережила несколько громких утечек — в 2022 году в сеть слили исходный код, а летом 2026-го некий хакер под ником Cyberleek устроил новый вброс материалов. Take-Two даже судилась с ним, требуя выдать данные.Сколько стоит это удовольствие?Предзаказы открылись еще в июне. Игра доступна только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S (ПК-геймеры, как водится, будут ждать еще пару лет). Цена кусается: 80 долларов за базовую версию и 100 за расширенную. При этом игра весит ни много ни мало — 212 Гб.Пока официальных продаж в России нет, украинцам приходится раскошеливаться не только на саму игру, но и на "железо". Отсюда и бешеный спрос на б/у консоли — новый PlayStation сейчас потянет далеко не каждый.Русский есть, украинского нетИ вот тут в этой истории наступает момент горькой (для кого-то) иронии. Как следует из официального списка поддерживаемых языков от Rockstar и Sony, в GTA VI предусмотрена русская локализация.Всего разработчики заявили поддержку 13 языков (включая английский, немецкий, французский, польский, корейский и японский). Русский там есть — с переводом интерфейса и субтитрами. А вот украинского в перечне нет вообще.Русский язык указан в информации PlayStation даже для украинских пользователей.

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