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Недокументированные результаты Семилетней войны. Как Людовик XV боролся за интересы Турции и проиграл всё

Недокументированные результаты Семилетней войны. Как Людовик XV боролся за интересы Турции и проиграл всё - 23.11.2026 Украина.ру

Недокументированные результаты Семилетней войны. Как Людовик XV боролся за интересы Турции и проиграл всё

23 ноября 1762 года Людовик XV признал потерю Западной Луизианы – последнего крупного владения Франции в Северной Америке. Исход Семилетней войны мог быть менее катастрофичным для Версаля (а одним из следствий была революция), прими "христианнейший монарх" предложения русской императрицы Елизаветы о взаимной поддержке в послевоенном мироустройстве

2026-11-23T08:00

2026-11-23T08:00

2026-11-23T08:00

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В 1761 году, когда начинались англо-французские переговоры о мире, императрица вызывалась помочь королю в сохранении некоторых французских колоний, захваченных англичанами. Главным условием Петербурга являлось содействие Францией отказу Польши от ряда территорий Правобережной Украины, которых добивалась Россия для "округления" своей западной границы.В массовом сознании широко распространено мнение, что сменивший Елизавету Петровну на престоле Пётр III своим сепаратным миром лишил Россию Восточной Пруссии. Однако прибалтийская провинция изначально рассматривалась российским правительством только как средство обмена на приграничные владения Польши, а также на формально принадлежавшую той Курляндию.Такой размен был оговорен ещё в постановлении конференции весной 1756 года, более чем за год до пересечения русской армией пограничного Немана для вступления в войну.Другими задачами участия России в "нулевой мировой" войне определялись ослабление короля Пруссии и усиление Австрии путём возвращения ей аннексированной Фридрихом II Силезии. Последнее рассматривалось как средство "сделать союз против турок более важным и действенным".Канцлер Алексей Бестужев обосновывал необходимость расширения российских владений за счёт Польши амбициозной целью "коммерцию Балтийского моря с Чёрным соединить, и через то почти всю левантийскую коммерцию в здешних руках иметь".Занятие в начале 1758 года русской армией Кёнигсберга позволило Петербургу открыто заявить о существовании у него территориальных претензий. В октябре того же года Елизавета Петровна официально объявила, что считает себя равноправной воюющей стороной против Пруссии и поэтому оставит "за собой безраздельно всё, что будет завоёвано".Последнее вызвало болезненную реакцию во Франции, которая вместе с Австрией являлась союзницей России по антипрусской коалиции. Как отмечает доктор исторических наук Пётр Черкасов, "Людовик XV всё ещё тешил себя надеждой, что, выполнив определённую ей роль в войне против прусского короля, Елизавета Петровна возвратит свою армию в Россию, не получив ничего за оказанную союзникам помощь".Показателем того, что противоречия Версаля и Петербурга в вопросе послевоенного устройства Европы нарастали, являлось сообщение французского посла, маркиза де Лопиталя, своему шефу во Францию: "взятие Берлина придало здешнему двору смелый, чтобы не сказать дерзкий вид". Уверенности русской дипломатии придавало и заключение 1 апреля 1760 года Петербургской конвенции с Австрией.Стороны признавали в ней взаимные права на территориальные приобретения: за Габсбургами – Силезия и Глац, а за Романовыми – Восточная Пруссия. Одновременно Вена соглашалась с правом Петербурга обменять полученную в компенсацию за военные издержки прибалтийскую территорию на какие-либо польские владения.Франция к этому соглашению не присоединилась. В этих условиях Людовик XV принял решение сменить своего официального представителя в России. Перед новым посланником, бароном де Бретейлем, ставилась задача не допустить территориальных приращений России, как и усиления её влияния в Польше.Примечательно, что в инструкции, выданной МИДом дипломату, отправлявшемуся на службу в Петербург, затрагивалась тема русско-османского разграничения в Новороссии. Среди прочих обид, причинённых Россией французским союзникам, в ней упоминалось "неполное соблюдение последнего [1739 года] договора с турками, которые жалуются, что русские построили крепость на не принадлежащей им земле". Под таковой, очевидно, имелась в виду крепость Святой Елизаветы, возведённая для защиты военно-поселенческой провинции Новая Сербия.В начале 1761 года, когда замаячила оккупация русскими войсками Гданьска (бывшего под польским сюзеренитетом), обеспокоенный этим Людовик XV обратился с личным посланием к российскому канцлеру Михаилу Воронцову. Вельможе предлагалось списать его огромный кредит в 150 тыс. червонцев, который тот в 1758 году получил из королевской казны. Единственным условием было невступление в вольный город русской армии.В переписке с подчинёнными монарх аргументировал сопротивление оккупации Гданьска русскими тем, что это "поведёт к получению ими части Пруссии или того, что они желают от Украины".Людовик достиг желаемого результата, и Елизавета Петровна, поддавшись уговорам своего нового канцлера, к немалому удивлению военных, отказалась от превращения приморского города в базу обеспечения войск в Померании.В конце 1760 года Франция готовилась начать мирные переговоры с Англией (союзницей и спонсором Пруссии), склоняя Россию к прекращению военных действий. Правда, в советующей декларации Людовика право получения территориальных вознаграждений признавалось лишь за жертвами прусской агрессии – Австрией и Саксонией. России же за отказ от уже контролируемой ею Восточной Пруссии обещалось широкое развитие торговли с Францией.Но Елизавета Петровна проявила изрядный прагматизм: формально поддержав мирные инициативы европейского лидера, она оговорила территориальную уступку равноценным вознаграждением.Таковым российской дипломатии виделись районы Правобережной Украины. Для отказа от них Польши требовалось одобрение Сейма, а этого можно было добиться при поддержке Франции. Версаль традиционно имел сильное влияние на польскую аристократию.Замотивировать партнёров Петербург пытался обещанием помочь в возврате некоторых колоний, захваченных англичанами. Королевское дипломатическое ведомство поспешило ухватиться за данное предложение. Но у Франции времён Людовика XV наряду с официальным внешнеполитическим курсом была и личная тайная дипломатия монарха – "Королевский секрет".В июне 1761 года, когда в Петербурге полным ходом шли консультации на предмет создания полноценного франко-русского альянса, королевский посланник получил личное послание своего монарха. В нём тот неожиданно распорядился фактически прервать подготовку сделки. Король писал:"Я имею основание думать, что, позволив русским завладеть Украиной, я только увеличу охлаждение к себе Турции. Это значило бы участвовать в настоящей несправедливости".Через шесть месяцев после данного демарша Елизавета Петровна скончалась. Пётр III резким разворотом российской внешней политики совершенно поломал стратегию выхода из войны Людовика XV.Сближение нового русского монарха с Фридрихом II было во многом вызвано субъективным фактором. Однако нежелание крупнейшей державы антипрусской коалиции учитывать интересы России облегчило реализацию лично-династических расчётов герцога Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского, вступившего на русский престол.А через десятилетие после сорванного соглашения с Елизаветой Петровной Людовику XV пришлось познать последствия ошибочности своего решения. В 1772 году начались разделы Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией, которым ослабевшая Франция ничего противопоставить не могла.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, россия, франция, санкт-петербург, мид, сейм, война, дипломатия, xviii век, речь посполитая, османская империя, российская империя, германия, правобережная украина