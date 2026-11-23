https://ukraina.ru/20261123/sorvali-podvoz-tekhniki-i-udarili-po-oboronke-minoborony-otchitalos-o-nochnoy-atake-vs-rf-1084674258.html

Сорвали подвоз техники и ударили по оборонке: МО РФ отчиталось о ночной атаке дронов

Сорвали подвоз техники и ударили по оборонке: МО РФ отчиталось о ночной атаке дронов - 23.11.2026 Украина.ру

Сорвали подвоз техники и ударили по оборонке: МО РФ отчиталось о ночной атаке дронов

Российские военные в ночь на понедельник применили беспилотники для ударов по энергетическим, логистическим и портовым объектам, а также по морскому транспорту, задействованному в снабжении украинской армии, проинформировали 23 ноября в Минобороны РФ

2026-11-23T08:33

2026-11-23T08:33

2026-11-23T08:45

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Как уточнили в ведомстве, в Днепропетровске удар пришелся по электроподстанции напряжением 330 кВ, обеспечивающей работу предприятий оборонной промышленности Украины. Помимо этого, неподалеку от железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области было поражено два локомотива, которые использовались для переброски вооружения и боевой техники ВСУ.Еще несколько целей располагалось на Одесском направлении. В порту Измаил дроны ударили по инфраструктуре, задействованной в доставке военного имущества для украинских формирований. Кроме того, на переходе морем к юго-западу от Одессы был поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.О других успехах ВС РФ - в материале Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины в дзен-канале Украина.ру.

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украина, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, удары