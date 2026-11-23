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Сорвали подвоз техники и ударили по оборонке: МО РФ отчиталось о ночной атаке дронов
Сорвали подвоз техники и ударили по оборонке: МО РФ отчиталось о ночной атаке дронов - 23.11.2026 Украина.ру
Сорвали подвоз техники и ударили по оборонке: МО РФ отчиталось о ночной атаке дронов
Российские военные в ночь на понедельник применили беспилотники для ударов по энергетическим, логистическим и портовым объектам, а также по морскому транспорту, задействованному в снабжении украинской армии, проинформировали 23 ноября в Минобороны РФ
2026-11-23T08:33
2026-11-23T08:33
2026-11-23T08:45
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россия
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
удары
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Как уточнили в ведомстве, в Днепропетровске удар пришелся по электроподстанции напряжением 330 кВ, обеспечивающей работу предприятий оборонной промышленности Украины. Помимо этого, неподалеку от железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области было поражено два локомотива, которые использовались для переброски вооружения и боевой техники ВСУ.Еще несколько целей располагалось на Одесском направлении. В порту Измаил дроны ударили по инфраструктуре, задействованной в доставке военного имущества для украинских формирований. Кроме того, на переходе морем к юго-западу от Одессы был поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.О других успехах ВС РФ - в материале Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины в дзен-канале Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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украина, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, удары
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, удары
Сорвали подвоз техники и ударили по оборонке: МО РФ отчиталось о ночной атаке дронов
08:33 23.11.2026 (обновлено: 08:45 23.11.2026)
Российские военные в ночь на понедельник применили беспилотники для ударов по энергетическим, логистическим и портовым объектам, а также по морскому транспорту, задействованному в снабжении украинской армии, проинформировали 23 ноября в Минобороны РФ
Как уточнили в ведомстве, в Днепропетровске удар пришелся по электроподстанции напряжением 330 кВ, обеспечивающей работу предприятий оборонной промышленности Украины.
Помимо этого, неподалеку от железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области было поражено два локомотива, которые использовались для переброски вооружения и боевой техники ВСУ.
Еще несколько целей располагалось на Одесском направлении.
В порту Измаил дроны ударили по инфраструктуре, задействованной в доставке военного имущества для украинских формирований.
Кроме того, на переходе морем к юго-западу от Одессы был поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.
О других успехах ВС РФ - в материале Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины в дзен-канале Украина.ру.