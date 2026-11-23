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"Миротворец" добрался до Токио: японский депутат и журналистка — в расстрельном списке
"Миротворец" добрался до Токио: японский депутат и журналистка — в расстрельном списке - 23.11.2026 Украина.ру
"Миротворец" добрался до Токио: японский депутат и журналистка — в расстрельном списке
Депутат парламента префектуры Яманаси Ёсихико Фудзимото и журналистка Наоко Иидзука внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"
2026-11-23T09:52
2026-11-23T09:52
2026-11-23T09:52
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По данным ресурса, их обвинили в "покушении на территориальную целостность Украины". Накануне Фудзимото и Иидзука посетили ДНР, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в республике и рассказать о ней в Японии.Этот случай — далеко не первый, когда "Миротворец" вносит в свои списки иностранных политиков и журналистов. На днях в Италии разгорелся скандал: в базу попали евродепутаты от оппозиционного "Движения "5 звёзд"", а затем там обнаружили имя вице-премьера Маттео Сальвини. При встрече с Владимиром Зеленским на совещании "коалиции желающих" в Берлине премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что это неприемлемо, а глава МИД Антонио Таяни потребовал через посла Италии на Украине разъяснений от Киева.Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Там публикуются персональные данные тех, кто, по мнению его хозяев, угрожает национальной безопасности Украины. В списке сотни тысяч человек — туда заносили даже годовалых детей только за то, что они вместе с родителями посещали Крым. Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт создан для зачисток оппозиционных политиков и журналистов и грубо нарушает Европейскую конвенцию по правам человекаО "расстрельном" украинском сайте – в материале Итальянские евродепутаты потребовали закрыть украинский "Миротворец"
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новости, италия, украина, токио, владимир зеленский, мид, генпрокуратура, джорджи мелони
Новости, Италия, Украина, Токио, Владимир Зеленский, МИД, генпрокуратура, Джорджи Мелони
"Миротворец" добрался до Токио: японский депутат и журналистка — в расстрельном списке
Депутат парламента префектуры Яманаси Ёсихико Фудзимото и журналистка Наоко Иидзука внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"
По данным ресурса, их обвинили в "покушении на территориальную целостность Украины". Накануне Фудзимото и Иидзука посетили ДНР, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в республике и рассказать о ней в Японии.
Этот случай — далеко не первый, когда "Миротворец" вносит в свои списки иностранных политиков и журналистов. На днях в Италии разгорелся скандал: в базу попали евродепутаты от оппозиционного "Движения "5 звёзд"", а затем там обнаружили имя вице-премьера Маттео Сальвини.
При встрече с Владимиром Зеленским на совещании "коалиции желающих" в Берлине премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что это неприемлемо, а глава МИД Антонио Таяни потребовал через посла Италии на Украине разъяснений от Киева.
Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Там публикуются персональные данные тех, кто, по мнению его хозяев, угрожает национальной безопасности Украины. В списке сотни тысяч человек — туда заносили даже годовалых детей только за то, что они вместе с родителями посещали Крым.
Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт создан для зачисток оппозиционных политиков и журналистов и грубо нарушает Европейскую конвенцию по правам человека