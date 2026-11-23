https://ukraina.ru/20261123/voyna-s-pamyatyu-v-slovakii-v-tretiy-raz-za-poltora-mesyatsa-oskvernili-pamyatnik-marshalu-konevu-1084672947.html

"Война с памятью": в Словакии в третий раз за полтора месяца осквернили памятник маршалу Коневу

"Война с памятью": в Словакии в третий раз за полтора месяца осквернили памятник маршалу Коневу - 23.11.2026 Украина.ру

"Война с памятью": в Словакии в третий раз за полтора месяца осквернили памятник маршалу Коневу

В ночь на 21 ноября неизвестные в очередной раз надругались над монументом маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Памятник, открытый совсем недавно, уже стал настоящей мишенью для радикалов. И это, внимание, третий случай вандализма менее чем за два месяца

2026-11-23T09:01

2026-11-23T09:01

2026-11-23T09:01

новости

словакия

чехословакия

иван конев

красная армия

роберт фицо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/17/1084672828_0:0:1506:848_1920x0_80_0_0_351918d05d7ae7d853280c28be384aa0.png

Как сообщил новостной портал Aktuality, злоумышленник облил памятник розовой краской из аэрозольного баллончика. Но и этого вандалам показалось мало: на площадке перед монументом была нанесена оскорбительная надпись.Выглядит это не как осмысленный политический протест, а как трусливое ночное хулиганство. Ведь действуют эти "борцы с историей" исключительно исподтишка, боясь открыто заявить о своей позиции.Сейчас полиция тщательно анализирует видеозаписи с камер наблюдения, размещенных рядом с монументом. Правоохранители заверили, что злоумышленник будет найден и привлечен к уголовной ответственности. Автор памятника, словацкий скульптор Славомир Гибей, уже заявил, что очистит монумент и восстановит его в первоначальном виде.Почему этот памятник так бесит русофобов?Чтобы понять масштаб этого кощунства, нужно вспомнить историю. Монумент установлен на административной территории села Кружлова в районе города Свидник в Прешовском крае на северо-востоке страны. Место выбрано отнюдь не случайно.Осенью 1944 года Красная армия проводила там Карпатско-Дуклинскую наступательную операцию. Целью было совершить прорыв через укрепленный Дуклинский перевал и соединиться с участниками антигитлеровского Словацкого национального восстания. Именно советскими войсками в той кровопролитной битве командовал маршал Иван Конев.Тысячи советских солдат сложили головы в этих горах, чтобы местные жители могли жить свободно. Памятник был торжественно открыт в начале октября. Инициатором его установки выступил сам премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Премьер заявил: Конев внес решающий вклад в освобождение Чехословакии от гитлеровцев.Позорная серия вандализмаНенависть к собственной истории у местных радикалов оказалась сильнее здравого смысла. За полтора месяца памятник осквернили уже трижды.Сначала монумент обмотали тряпкой с красными пятнами (видимо, намекая на кровь). Затем местные вандалы пошли дальше и разбили плиту с именем легендарного полководца. Теперь в ход пошла розовая краска и оскорбительные надписи.Пока Роберт Фицо пытается сохранить историческую правду, местные активисты продолжают глумиться над могилами освободителей. И, судя по всему, одной лишь инициативы премьера для прекращения этой вакханалии пока недостаточно.

словакия

чехословакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, чехословакия, иван конев, красная армия, роберт фицо