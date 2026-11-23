https://ukraina.ru/20261123/mosty-rabotat-ne-budut-ekspert-predrk-kievu-transportnyy-apokalipsis-1084668156.html

Мосты работать не будут: эксперт предрёк Киеву транспортный апокалипсис

Мосты работать не будут: эксперт предрёк Киеву транспортный апокалипсис - 23.11.2026 Украина.ру

Мосты работать не будут: эксперт предрёк Киеву транспортный апокалипсис

Чтобы вырубить ванты киевских мостов, нужна термитная "Герань" — она даёт очень высокую температуру горения, при которой плавится металл. Но проще разрушить дорожное покрытие, чтобы вызвать транспортный коллапс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов

2026-11-23T05:40

2026-11-23T05:40

2026-11-23T05:40

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Отвечая на вопрос о том, как технически вывести из строя киевские мосты, эксперт объяснил, почему ванты — сложная цель, а дорожное покрытие — более уязвимая.Поликарпов подтвердил, что для уничтожения стальных каналов нужно специальное оружие. "Чтобы вырубить ванты, нужно что-то, что вызывает очень высокую температуру горения, когда металл расплавляется. Например, термитная "Герань", — пояснил он.По его словам, теоретически такая "Герань" может вывести из строя стальной мост Патона в Киеве. "Просто это тяжело и долго", — отметил эксперт.Он напомнил, что поначалу ВС РФ применяли режущие "Герани". "Но, видимо, они были нужны, чтобы именно на первом этапе остановить движение. Спилить ванты им труднее. Они более эффективны против вышек ЛЭП", — уточнил Поликарпов.Поэтому, по его словам, целесообразнее разрушать дорожное покрытие, пока оно не станет дырявым. "Потом количество перейдет в качество, и у самих плит покрытия будет нарушена конструктивная целостность. Люди ходить будут, а транспорт ездить не сможет", — подчеркнул историк.В итоге из строя будут выведены не только Северный и Южный мосты, но и комбинированный Дарницкий мост. Это вызовет транспортный коллапс в Киеве, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию в Крыму — в материале "Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях России" в дзен-канале Украина.ру.

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