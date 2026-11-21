https://ukraina.ru/20261121/sinyaya-morkovka-s-zhltymi-zvezdami-vengriya-razblokiruet-peregovory-no-kiev-ne-stanet-blizhe-evrope-1084638679.html

"Синяя морковка с жёлтыми звездами": Венгрия разблокирует переговоры, но Киев не станет ближе Европе

"Синяя морковка с жёлтыми звездами": Венгрия разблокирует переговоры, но Киев не станет ближе Европе - 21.11.2026 Украина.ру

"Синяя морковка с жёлтыми звездами": Венгрия разблокирует переговоры, но Киев не станет ближе Европе

Венгрия разблокировала два последних переговорных кластера для вступления Украины в Евросоюз, сообщает 20 ноября Kyiv Independent со ссылкой на дипломатические источники. Это значит, что переговоры могут быть официально открыты

2026-11-21T08:37

2026-11-21T08:37

2026-11-21T08:37

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Решение о начале переговоров должны принять послы и министры всех 27 стран сообщества. Ожидается, что это произойдет до конца текущего года, а вместе с Украиной переговоры о присоединении к ЕС начнёт и Молдавия.До последнего времени спорными оставались четвёртый и пятый кластеры — "Зелёная повестка и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость". Против открытия этих переговорных кластеров для Украины 20 октября выступил Будапешт.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр тогда заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять от 15 до 20 лет и что страны должны становиться членами сообщества на основе заслуг, а не по заранее определённому графику. Также он высказался против промежуточных форм членства в Евросоюзе. По его словам, единственным приемлемым вариантом является полноценное членство.Таким образом Мадьяр продолжал политику своего предшественника Виктора Орбана в этом вопросе. Брюссельская администрация пыталась начать переговоры о членстве Украины еще в 2024–2025 гг., но решение каждый раз блокировала Венгрия.После того, как Орбана на должности премьер-министра Венгрии сменил более лояльный центральным властям в Брюсселе кандидат Мадьяр, европейская администрация посчитала, что этот вопрос решен и что евроинтеграция Украины получит новый импульс. Однако правительство Мадьяра объявило, что не поддержит вступление Киева, пока он не выполнит одиннадцать требований. Основные касались соблюдения прав венгров Закарпатья и использования венгерского языка на этой территории.Результат никто не обещаетОднако согласие Венгрии разблокировать дальнейшие переговоры с Украиной отнюдь не значит, что Будапешт отказывается от своих предыдущих требований, отметил в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв.По его словам, Венгрия просто переводит этот разговор на другой уровень, делая из предварительных условий основные. Они станут актуальными тогда, когда, в теории, начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС, отметил политолог."Естественно, никаких таких переговоров сейчас не ведётся и вестись не может, потому что Украина – это воюющая страна", — подчеркнул Трухачев.Что касается Венгрии, это национальное государство, при этом жёсткое и специфическое, продолжил он. Венгрия чувствует себя как остров среди окружающих её славянских народов, Австрии и Румынии – все эти народы имеют "языковую родню", а у венгров, если эта языковая родня и есть, то очень далёкая, заявил Трухачев."Для Венгрии права этнических венгров – это основа всей внешней политики. Не имеет никакого значения, кто находится у власти. Там просто не придёт к власти человек, для которого это ничего не значит", — отметил политолог.По его словам, если решение об открытии двух оставшихся переговорных кластеров с Украиной и будет принято до конца этого года, это никак не приблизит реальное вступление страны в ЕС."Украине и её населению нужен стимул для того, чтобы дальше воевать с Россией. Им нужна морковка синего цвета с жёлтыми звездами, которой зайца в желто-блакитных цветах нужно поманить. Вот для чего нужна видимость этих переговоров. Никакую другую цель европейские страны, говоря о возможном приеме Украины в ЕС, не ставят", — резюмировал Вадим Трухачёв.Украинский парадоксСтатус кандидата на вступление в Евросоюз Украине был присвоен в июне 2022 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно настаивал на ускоренном приеме страны в ЕС, так как, по его мнению, для Киева это своеобразная гарантия безопасности. Как срок для присоединения страны к Евросоюзу он упоминал 2027 год. До этого времени страна будет "технически готова" к полноценному членству, отмечал он.Этот срок нереалистичным назвали еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и канцлер Германии Фридрих Мерц. По мнению Кос, в рамках действующей процедуры это просто невозможно. По словам Мерца, даже 1 января 2028 года остается нереалистичным сроком для присоединения Украины.Вступление Украины в Евросоюз связано с высокими рисками прямого военного столкновения Брюсселя и Москвы: статья 42.7 Договора о Европейском союзе предусматривает необходимость оказания военной помощи, если одно из государств — членов ЕС оказывается в состоянии конфликта.Активное участие Киева в вооруженном конфликте на собственной территории на сегодняшний день является серьезным препятствием для осуществления постмайдановской мечты о европейской Украине.Если Евросоюз собирается принять в свой состав Украину в тех границах, в которых он сам её признаёт (вместе с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями), это прямой путь к войне. С другой стороны, признать реальное положение дел он не может, так как для Брюсселя это равнозначно признанию собственного поражения.Кроме политических препятствий, на пути вступления Украины в ЕС стоят и другие спорные вопросы, например, экономические. Не случайно один из последних кластеров, который должен открыться в процессе переговоров, – это кластер, который относится к сельскому хозяйству. Европейские страны давно опасаются конкуренции Украины в области аграрной промышленности, и на это есть серьезные причины.Как раз экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, который громче других в рамках ЕС выступал против евроинтеграции Украины, неоднократно напоминал о том, что речь идет о большой стране со значительным сельским хозяйством. Если её интегрировать в европейскую сельскохозяйственную систему, уже на следующий день система разрушится, предупреждал Орбан.Он считал, что Украину можно сделать членом ЕС только при предварительной трансформации европейской системы сельскохозяйственных субсидий. Иначе последствия евроинтеграции Украины "будут ужасными", говорил Виктор Орбан.Однако сама брюссельская администрация, как показывает практика, чаще всего готова рисковать, чтобы добиться какой-то внешнеполитической цели. Даже если цена этого риска — создание серьёзных внутренних противоречий с разрушительными последствиями.Как по-другому объяснить то, что, хотя бы формально, Евросоюз готов открыть переговорный процесс о присоединении Украины, в начале и в конце которого стоят всё-таки вопросы не сельского хозяйства и зеленой энергетики, а коррупции и верховенства права? Напомним, что первым всегда открывается кластер по этим основополагающим вопросам, а закрывается он последним.Значит ли это, что Брюссель устраивает нынешний уровень коррупции на Украине и он считает положение дел в этой сфере приемлемым для начала переговоров? Геополитические интересы, очевидно, на первом месте, а формальные критерии членства, о соблюдении которых так громко кричат все европейские политики, только на втором.

https://ukraina.ru/20261120/zadacha-chetyrekh-sil-kto-na-samom-dele-ne-daet-ustanovit-mir-na-ukraine-1084638211.html

https://ukraina.ru/20261120/zelenskiy-nashel-zamenu-nato-teper-emu-nuzhny-voennye-bazy-ssha--1084621143.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, венгрия, виктор орбан, мадьяр, трухачев, ес, украина.ру