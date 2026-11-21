Путин назвал Россию "ковчегом" для европейцев, христиан и не только
12:01 21.11.2026 (обновлено: 12:17 21.11.2026)
Президент России Владимир Путин считает, что страна может стать местом притяжения для жителей Европы, которые стремятся придерживаться традиционных взглядов и воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями. Об этом он рассказал в интервью кинорежиссёру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель"
По словам главы государства, переезд европейцев в Россию пока не приобрёл массового характера, однако такие случаи уже есть. Одной из причин он назвал желание людей сохранить традиционные ценности и будущее для своих детей.
Путин отметил, что Россия открыта для представителей разных религий и не ограничивается поддержкой только православных или христиан.
"Россия в этом смысле может быть таким ковчегом не только для православных, не только для христиан", — заявил президент.
Он напомнил, что в стране существуют четыре традиционные религии: православие, буддизм, иудаизм и ислам. По его словам, они развиваются вместе, а государство создаёт условия для сохранения религиозных и культурных традиций.
Говоря о положении христианства в западных странах, Путин выразил мнение, что отступление зарубежных церквей от традиционных канонов не способствует укреплению их авторитета. Напротив, как считает президент, это снижает интерес к христианским идеям и ослабляет влияние церкви на общество.
Он также отметил, что православие привлекает некоторых жителей Запада именно приверженностью традиционным ценностям. Россия, по его словам, с уважением относится к различным христианским конфессиям и готова поддерживать их представителей в случае нападок.
Отдельно глава государства остановился на исторической роли России. Он назвал страну одной из великих цивилизаций и подчеркнул, что её развитие связано с сохранением культурного и духовного наследия. В частности, Путин упомянул концепцию Москвы как "третьего Рима", согласно которой столица России стала хранительницей христианской традиции.
Президент также заявил, что государственная политика должна быть направлена на сохранение человека и создание условий для продолжения жизни.
"Политика Российского государства заключается в том, чтобы сохранить человека, его духовность и, главное, позволю себе сказать, биологически сохранить человека и обеспечить это политикой государства, поддержать усилия церкви по этому направлению", — сказал глава государства.
При этом он обратил внимание на ситуацию в западных обществах, где, по его мнению, дискуссии о правах человека всё чаще сосредоточены на интересах различных меньшинств, а некоторые группы стали более настойчиво и агрессивно заявлять о своих правах.
20 ноября на Балканах стартовал международный фестиваль документального кино RT.Doc "Время наших героев". Первой точкой стала столица Республики Сербской. Почему происходящее сейчас в Донбассе так остро и болезненно воспринимается сербами – в репортаже корреспондента Украина.ру из Баня-Луки.
"Политика Российского государства заключается в том, чтобы сохранить человека, его духовность и, главное, позволю себе сказать, биологически сохранить человека и обеспечить это политикой государства, поддержать усилия церкви по этому направлению", — сказал глава государства.
При этом он обратил внимание на ситуацию в западных обществах, где, по его мнению, дискуссии о правах человека всё чаще сосредоточены на интересах различных меньшинств, а некоторые группы стали более настойчиво и агрессивно заявлять о своих правах.
20 ноября на Балканах стартовал международный фестиваль документального кино RT.Doc "Время наших героев". Первой точкой стала столица Республики Сербской. Почему происходящее сейчас в Донбассе так остро и болезненно воспринимается сербами – в репортаже корреспондента Украина.ру из Баня-Луки.
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