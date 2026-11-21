https://ukraina.ru/20261121/kto-zaplatit-za-ukrainu-evstafev-rasskazal-o-gigantskom-schete-dlya-es-1084640342.html

Кто заплатит за Украину? Евстафьев рассказал о "гигантском счете" для ЕС

Кто заплатит за Украину? Евстафьев рассказал о "гигантском счете" для ЕС - 21.11.2026 Украина.ру

Кто заплатит за Украину? Евстафьев рассказал о "гигантском счете" для ЕС

Запад возвращается к вопросу о том, кто будет оплачивать затратные проекты вокруг Украины. Теперь стало ясно, что Россия этот счет на себя не возьмет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-21T05:40

2026-11-21T05:40

2026-11-21T05:40

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дональд трамп

украина.ру

урсула фон дер ляйен

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Отвечая на вопрос о том, кто возьмет на себя расходы на Украину, Евстафьев сказал, что постановка этой темы вызывает в Брюсселе острую реакцию. "Я боюсь сглазить. Но, по моему, Запад начинает возвращаться к рациональности. Ведь если есть какие-то затратные проекты, кто-то же должен этот бюджет закрывать", — отметил политолог. По словам собеседника, раньше на Западе были уверены, что платить будет Россия. Даже США при Дональде Трампе рассчитывали, что часть расходов удастся переложить на Москву. Теперь, подчеркнул Евстафьев, стало ясно, что Россия этот счет на себя не возьмет. Тень "гигантского счета за геополитическую близорукость", по его выражению, нависла над Евросоюзом и Урсулой фон дер Ляйен. Политолог заявил, что считает политическую судьбу главы Еврокомиссии завершенной. В какой форме это произойдет зависит от того, насколько европейские теневые элиты будут огорчены итогами переговорного цикла. "А теперь выяснилось, что мы точно его оплачивать не будем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" в дзен-канале Украина.ру.Также на эту тему — в материале Татьяны Стоянович "Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне в дзен-канале Украина.ру.

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