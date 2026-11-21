https://ukraina.ru/20261121/chego-boitsya-zelenskiy-ukraintsy-poshli-v-sudy-khronika-sobytiy-na-utro-21-noyabrya-1084645909.html

Чего боится Зеленский, украинцы пошли в суды. Хроника событий на утро 21 ноября

Чего боится Зеленский, украинцы пошли в суды. Хроника событий на утро 21 ноября - 21.11.2026 Украина.ру

Чего боится Зеленский, украинцы пошли в суды. Хроника событий на утро 21 ноября

Французские СМИ сообщили об опасениях Владимира Зеленского. Жители Украины массово обращаются в суды, требуя отменить запрет на выезд из страны

2026-11-21T10:00

2026-11-21T10:00

2026-11-21T10:27

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По информации издания Le Figaro, Владимир Зеленский опасается прекращения помощи со стороны Франции после ухода с президентского поста Эммануэля Макрона."Владимир Зеленский оказался в непростом положении. С начала боевых действий Франция поддерживает Украину. Однако заявления кандидатов, которые лидируют в предвыборных опросах, тревожат Киев", — сообщило издание.При этом, по информации Le Figaro, Зеленский явно не в восторге от лидеров президентской гонки, но у него нет выбора."Франция занимает второе место в Европе после Германии по объему помощи Украине, поэтому уже сейчас надо налаживать контакт с теми, кто может возглавить страну", — отмечает автор.Ранее, 18 ноября, издание The Wall Street Journal сообщила, что победа Марин Ле Пен может спровоцировать серьёзный кризис в ЕС и на Украине.Издание напомнило, что Ле Пен в случае победы на выборах обещала добиваться масштабного сокращения бюджета институтов ЕС в рамках плана по резкому уменьшению взносов Франции в общеевропейский бюджет. Она также отмечала, что Франция больше не может позволить себе оказывать финансовую помощь Украине"Её требования спровоцируют серьезный кризис в Брюсселе и Киеве", — говорилось в публикации.При этом, по информации The Wall Street Journal, сокращение Францией взносов не только опустошило бы казну ЕС, но и, вероятнее всего, привело бы к острому конфликту с другими странами, такими как Германия, Нидерланды и Швеция, чей вклад в бюджет ЕС значительно превышает объём получаемых ими средств."Для Киева ставки ещё выше", — указывалось в публикации.До этого, 16 ноября, стало известно, что Ле Пен в понедельник встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко и сообщила ему, что не намерена продолжать оказывать финансовую помощь Киеву в случае избрания.Как сообщило агентство Reuters, такое решение продиктовано текущим состоянием государственных финансовой политики Франции.В то же время Ле Пен уточнила, что Париж выполнит уже закрепленные за ним обязательства по 90-миллиардному кредиту Евросоюза для Украины, однако не сможет присоединиться к программам по выделению каких-либо дополнительных средств."Денег на военную помощь Украине у Франции больше нет", — заявила кандидат в президенты.За два дня до этой встречи газета Le Monde также сообщила, что в случае победы на президентских выборах Ле Пен пообещала свернуть поддержку Украины не позднее чем через шесть месяцев после вступления в должность."В действительности вопрос финансирования Украины — это проблема, которая сейчас сотрясает Европу", — заявила она.Кроме того, Ле Пен отказалась от приглашения Зеленского посетить Киев. По информации Reuters, она дала понять, что в лучшем случае готова к диалогу с Зеленским на нейтральной территории — в Брюсселе.О том, что победа Ле Пен чревата для Украины неприятностями, предупреждал в своей колонке для The Guardian исполнительный директор Eurasia Group Муджтаба Рахман.По его словам, страны ЕС недооценивают эту "угрозу". Приход этого политика к власти, утверждает Рахман, может не только прекратить помощь Франции Украине, но и в целом повлиять на выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза. А это в свою очередь может стать политическим оправданием и для других европейских правительств, которые не считают поддержку Украины своим приоритетным заданием. Среди таких государств Рахман назвал Италию, Испанию, Грецию, Австрию, Венгрию и Словакию.Таким образом, финансовое бремя по поддержке Украины ляжет на скандинавские страны, которым сложно будет компенсировать сокращение взносов других стран.Рахман также указал на позицию Ле Пен по поводу вступления Украины в ЕС и по поводу санкций против России. В целом эксперт призвал уже сейчас готовиться к худшему для Украины сценарию, а не надеяться на смягчение позиций Ле Пен."Перспективы Украины мрачнее, чем когда-либо с начала [СВО]", – подытожил Рахман.При этом главной угрозой он назвал возможное ослабление европейского единства.В суд да на выездЖители Украины массово пытаются оспорить отказы пограничников выпустить их из страны, следует из данных реестра судебных решений, которые проанализировало РИА "Новости".Так, в ноябре 2025 года Восьмой апелляционный административный суд во Львове встал на сторону имеющего бронь сотрудника предприятия, которому запретили выехать по работе в Польшу. Мужчина предъявил на границе паспорт, электронный военно-учетный документ с отсрочкой и приказ о командировке, но не смог покинуть Украину. Примечательно, что сначала суд не принял иск, но апелляция решила, что отказ пограничников не имел оснований.В ещё одном деле украинец оспаривал отказ выпустить его через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. Он предоставил пограничникам документы об отсрочке, разводе и рождении ребенка. Мужчина объяснял, что самостоятельно воспитывает и содержит его. Суд согласился с этими доводами и отменил отказ пограничников. В июне 2026 года апелляция оставила это решение без изменений.Ещё одно судебное дело касалось попытки мужчины выехать из страны вместе с матерью-инвалидом. Ему отказали, т. к. ранее женщину сопровождал другой мужчина, который не вернулся в страну. Как постановил Черкасский окружной административный суд, ответчик переложил на истца ответственность за действия другого лица, которое не выполнило обязанности по возвращению на Украину. Суд отменил отказ пограничников.В то же время, подчёркивает РИА "Новости", не все подобные разбирательства заканчиваются в пользу граждан. Так, Верховный суд Украины отказал в иске мужчине, считавшему, что отметка о снятии с воинского учёта дает ему право на выезд. Суд решил, что представленных документов недостаточно.В целом же обращения украинцев в суд свидетельствуют: граждан любыми способами удерживают в стране. И даже наличие законных оснований для выезда не является гарантией того, что украинский мужчина сможет выехать с Украины.Подробнее о надеждах Зеленского — в статье Виктории Титовой ""Пинок британского сапога важнее Конституции": эксперты о саммите в Берлине и мечтах Зеленского"

https://ukraina.ru/20261120/zadacha-chetyrekh-sil-kto-na-samom-dele-ne-daet-ustanovit-mir-na-ukraine-1084638211.html

https://ukraina.ru/20261121/stranoy-pravit-prestupnaya-gruppirovka-eksperty-i-politiki-o-tom-kak-dogoraet-ukraina-1084624882.html

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эксклюзив, хроники, украина, львов, польша, владимир зеленский, верховный суд