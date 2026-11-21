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ВС РФ поразили обеспечивавшую украинский ВПК Криворожскую ТЭС

ВС РФ поразили обеспечивавшую украинский ВПК Криворожскую ТЭС - 21.11.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили обеспечивавшую украинский ВПК Криворожскую ТЭС

Российские войска нанесли удар по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области

2026-11-21T09:23

2026-11-21T09:23

2026-11-21T09:24

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днепропетровская область

михаил павлив

украина.ру

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что атака была проведена ночью с использованием беспилотников. Целью стало предприятие, которое обеспечивало энергией заводы военно-промышленного комплекса Украины."В результате ударов поражены: Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", — сообщило министерство.Происходящее напоминает переход к качественно новому этапу тотального инфраструктурного противостояния, считает автор издания "Украина.ру" Михаил Павлив. Так, Россия и Украина открыто перешли к войне мостов. И судя по всему, это только начало. Подробнее – в статье Украина очень пожалеет, что ввязалась в войну мостов с Россией на нашем сайте.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, днепропетровская область, михаил павлив, украина.ру