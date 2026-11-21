ВС РФ поразили обеспечивавшую украинский ВПК Криворожскую ТЭС
09:23 21.11.2026 (обновлено: 09:24 21.11.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДТЭК Криворожская ТЭС / Перейти в фотобанкКриворожская ТЭС
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДТЭК Криворожская ТЭС
Российские войска нанесли удар по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области
В Министерстве обороны РФ сообщили, что атака была проведена ночью с использованием беспилотников. Целью стало предприятие, которое обеспечивало энергией заводы военно-промышленного комплекса Украины.
"В результате ударов поражены: Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", — сообщило министерство.
Происходящее напоминает переход к качественно новому этапу тотального инфраструктурного противостояния, считает автор издания "Украина.ру" Михаил Павлив. Так, Россия и Украина открыто перешли к войне мостов. И судя по всему, это только начало. Подробнее – в статье Украина очень пожалеет, что ввязалась в войну мостов с Россией на нашем сайте.
"В результате ударов поражены: Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", — сообщило министерство.
Происходящее напоминает переход к качественно новому этапу тотального инфраструктурного противостояния, считает автор издания "Украина.ру" Михаил Павлив. Так, Россия и Украина открыто перешли к войне мостов. И судя по всему, это только начало. Подробнее – в статье Украина очень пожалеет, что ввязалась в войну мостов с Россией на нашем сайте.
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