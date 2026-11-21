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Наследие "босоногого академика". К 50-летию со дня смерти Трофима Лысенко

Наследие "босоногого академика". К 50-летию со дня смерти Трофима Лысенко - 21.11.2026 Украина.ру

Наследие "босоногого академика". К 50-летию со дня смерти Трофима Лысенко

20 ноября 1976 года умер академик Трофим Лысенко. Этот селекционер украинского происхождения, пытавшийся разработать свое направление в генетике, в настоящее время прочно ассоциируется с шарлатанством и является едва ли не самым знаменитым представителем лженауки

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Лысенко родился 29 сентября 1898 года в селе Карловка Полтавской губернии. Таким образом, он был земляком будущего "президента" СССР брежневской эпохи Николая Подгорного, который был младше на пять лет.Окончив два класса сельской школы, Лысенко перебрался в Умань, где обучался в местном училище садоводства, которое было весьма уважаемым и престижным учебным заведением, одним из лучших в Российской империи (Лысенко поступил туда в 1917 году и учился в разгар революции и Гражданской войны).Уже в советское время он заочно окончил киевский сельхозинститут и уехал в Азербайджан, где работал селекционером в Гяндже.В конце 20-х с началом коллективизации началось закручивание гаек и постепенное вытеснение дореволюционных буржуазных специалистов. Требовались новые лица, желательно из народной среды, чтобы продемонстрировать успехи советского образования и науки за 10 лет.В Гянджу приехал журналист "Правды", который искал героя для своего сюжета. Там ему посоветовали Лысенко, которого он представил читателям как "босоногого профессора". Журналист очень сильно преувеличил достижения Лысенко, но статью прочитал нарком земледелия УССР Александр Шлихтер и забрал Лысенко в Одессу.Пользуясь покровительством наркома, Лысенко стал выступать на различных конференциях. Он отстаивал идею яровизации* растений. Этот метод не был его изобретением, опыты с яровизацией проводились и на Западе. Стоит добавить, что Лысенко появился очень вовремя – в начале 30-х в СССР случился страшный голод, а "босоногий гений" обещал в несколько раз повысить урожайность благодаря этому методу.Идеи Лысенко были поддержаны сверху, и яровизацию начали внедрять в некоторых колхозах. Правда, никаких строгих научных критериев при исследовании результатов не соблюдалось. Фактически в СССР начали внедрять метод, не прошедший испытаний и исследований, изучать его стали на ходу. Когда в конце 30-х годов оказалось, что яровизация даёт незначительный прирост (всего несколько процентов), но при этом является очень трудозатратным методом, её тихо стали сворачивать.Лысенко, тем не менее, продвигали, и в середине 30-х он стал академиком АН УССР и получил орден Ленина. Тогда же Лысенко взял в оборот талантливый демагог Исаак Презент, который фактически стал его продюсером, менеджером и спичрайтером в одном лице.Лысенко не очень хорошо разбирался в политических вопросах, а Презент направил Лысенко в идеологически правильное русло. Так родилась знаменитая лысенковщина – борьба Трофима Денисовича и его последователей с генетикой.Надо сразу сказать, что Лысенко генетику не отрицал, просто считал свои собственные идеи настоящей генетикой, а классическую генетику именовал вейсманизмом-морганизмом**.Научный спор с самого начала был политизирован. Лысенковцы именовали себя мичуринцами (хотя в действительности с мичуринскими взглядами они имели не так много общего), а оппонентов винили в низкопоклонстве перед Западом, службе реакционному капиталу и т.д. Словом – советские академики от сохи против марионеток империализма.Дабы укрепить свои позиции, Лысенко и его команда в рекордные сроки (за 2,5 года) вывели несколько новых сортов пшеницы. Правда, в этом деле им пришлось пойти на хитрость. Сорта действительно были разработаны, только никаких конкурсных и государственных испытаний (а это была самая долговременная и сложная часть) не проводилось. Широкого внедрения они так и не получили (лишь один сорт ограниченно культивировался в украинских колхозах, позднее пройдя все необходимые испытания).Лысенко в 1938 году он стал главой ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина). С этого периода началось его непримиримое противостояние с Вавиловым, который в первые годы поддерживал Лысенко, но затем разругался с ним и начал считать его опасным шарлатаном.Формально на протяжении следующего десятилетия между ними сохранялось шаткое равновесие. Сам Сталин вроде бы симпатизировал Лысенко, поскольку в его теории были заимствования из ламаркизма (эволюционная теория, названная именем французского естествоиспытателя Ламарка – Ред.), которым в молодости увлекался сам Сталин.В конце 30-х – начале 40-х в научной среде прошли аресты. Были арестованы как некоторые лысенковцы, так и генетики, среди которых был и сам Вавилов, умерший в тюрьме.Однако классическая генетика по-прежнему преподавалась во всех профильных учебных заведениях. Кроме того, и у сторонников генетики были влиятельные покровители, например, сын всесильного Жданова, который был назначен курировать идеологические вопросы в науке.Лысенко удалось одержать победу только после войны, на знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Ему удалось разгромить противников, выступив с обличительной речью, которая, по его словам, была поддержана ЦК. Сторонники Лысенко оказались в большинстве, на короткий период лысенковщина восторжествовала, а генетиков начали снимать с постов.Понятно, почему ЦК поддержал Лысенко именно тогда. Начиналась холодная война, пошла борьба с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, так что Лысенко в очередной раз помог политический момент.Семь лет спустя, уже при Хрущёве, Лысенко был снят с поста президента ВАСХНИЛ. Поводом к этому послужило письмо 300 деятелей науки, среди которых были люди с мировыми именами, которые обвиняли Лысенко в пропаганде лженауки. Несмотря на то, что Хрущёв очень уважал Лысенко и считал его подлинным украинским гением от сохи, он уступил этому давлению.Правда, в 1961 году, разделавшись со всеми политическими соперниками, Хрущёв вновь вернул его на пост президента сельхозакадемии. На этот раз он занимал его вплоть до прихода к власти Брежнева, который уже окончательно убрал Лысенко из ВАСХНИЛ, отправив работать в лаборатории в Горки Ленинские.Лысенко, безусловно, стал явлением в советской науке, но спор между лысенковцами и генетиками очень быстро вышел за рамки академического знания и обрёл политическое и идеологическое содержание. Следы этого противостояния сохранились до сих пор. Среди многих современных сталинистов Лысенко остается культовой фигурой, великим учёным, подло оклеветанным либералами-фальсификаторами.Пожалуй, если бы не политическое противостояние, которое Лысенко и Презент привнесли в научный спор, то выходец из украинского села не вошёл бы в историю как символ лженаучности.В конце концов, всем свойственно ошибаться, а основные положения его противников были окончательно подтверждены наукой только в 50-е годы. Придерживаться ошибочных гипотез вполне нормально для учёных, и никто не кидает в них камни за это. К тому же у Лысенко помимо неудач были и дельные предложения (например, чеканка хлопчатника), так что невеждой его назвать нельзя.Но он сам вывел спор за рамки науки, переведя его на политические рельсы. Позднее, когда политическая ситуация изменилась, это ударило уже по самому Лысенко, который из увешанного наградами и премиями академика превратился в символ воинствующего мракобесия и шарлатанства.От редакции:Дискуссии действительно не утихают, причём причина их как раз политическая – борьба неокоммунистов с антикоммунистами.Именно в биологии в общем-то признано, что Лысенко был "тоже генетик", только шёл в науке эмпирическим путём (см. опыт яровизации), что было обусловлено не только его низким уровнем образования, но и характером требований власти. Вавилова подвело именно это – он занимался фундаментальной наукой, тогда как стране был нужен быстрый результат.Использование политических инструментов и идеологии в борьбе с научными (и не только) оппонентами – не изобретение Лысенко. В то время эта практика была общепринятой – в больницу с сердечным приступом или НКВД с обвинениями во вредительстве можно было отъехать даже с семинара Ландау, посвящённого сугубо математическим проблемам. Лысенко просто шёл в ногу со временем.В этом смысле лысенковщина и сейчас процветает – достаточно вспомнить дискуссии на Украине о Голодоморе. Если бы российские антинорманисты (противники мнения, что Рюриковичи имели скандинавского происхождение) могли бы опереться на авторитет власти, они бы так и сделали – руководствуясь исключительно "патриотическими" соображениями. К счастью российская власть, в отличие от украинской, в научные дискуссии почти не вмешивается.* Агротехнический приём, предполагающий контролируемое охлаждение семян перед посевом. Он позволяет семенам легче пережить зиму, обеспечить более ранее получение урожая, иногда – повысить урожайность. Рекомендации Лысенко были правильны сами по себе, но не оптимальны в смысле выбранного температурного режима – Ред.** Август Вейсман (Германия) и Томас Морган (США) известны своими исследованиями роли хромосом в наследственности (последний получил за это Нобелевскую премию). Лысенко отрицал существование особого "наследственного вещества" (генов, ДНК, хромосом), полагая наследственность свойством всего организма и почему-то выдавая этот подход за "материализм". Существовал также термин "менделизм" – от австро-венгерского биолога Августа Менделя, который ещё в 60-х годах XIX века установил законы наследственности вполне "мичуринским" методом – обобщая результаты своих экспериментов. В СССР на него смотрели косо, потому что он был монахом-францисканцем. – Ред.

https://ukraina.ru/20240302/1043957995.html

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