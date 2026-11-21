https://ukraina.ru/20261121/zapad-ne-smog-nanesti-rossii-strategicheskoe-porazhenie--evstafev-1084635900.html

Запад не смог нанести России стратегическое поражение — Евстафьев

Запад не смог нанести России стратегическое поражение — Евстафьев - 21.11.2026 Украина.ру

Запад не смог нанести России стратегическое поражение — Евстафьев

Запад признал, что нанести России стратегическое поражение не получилось. Это возвращает ситуацию к декабрю 2021 года, когда еще можно было избежать войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-21T04:31

2026-11-21T04:31

2026-11-21T04:31

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Развивая мысль об изменении западного подхода, Евстафьев связал невозможность нанести России стратегическое поражение с возвращением к вопросу европейской безопасности.Политолог назвал осознание серьезности сложившейся ситуации важным шагом, но подчеркнул, что это не означает признания Западом своей правоты."Это еще не признание нашей правоты. Мы этого от Запада никогда не добьемся. Но это очень важный шаг к тому, чтобы осознать всю серьезность ситуации, которая сложилась за последние пять лет", — отметил собеседник Украина.ру.По словам Евстафьева, признание того, что стратегическое поражение России не состоялось, возвращает ситуацию к декабрю 2021 года, когда еще можно было избежать войны."Запад туда вернула рука военно-политической истории. Запад в этом никогда не признается, но он это понимает", — заявил политолог.Евстафьев добавил, что этот вывод не удалось скрыть за обсуждением других вариантов, которые он назвал суррогатами. В их числе политолог упомянул "экономическую демилитаризованную зону в Донбассе" и "снятие санкций в обмен на энергетическое перемирие"."Надо быть политический глухим, чтобы не уловить тон, с которым Верховный разговаривал с посланцами Трампа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" в дзен-канале Украина.ру.Также на эту тему — в материале Татьяны Стоянович "Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне в дзен-канале Украина.ру.

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